Мода на детокс: плацебо или реальный способ очищения организма?

Многие наслышаны о пользе детокса. Считается, что такой подход к питанию позволяет вывести из организма вредные вещества, избавиться от лишних килограммов, улучшить состояние кожи и здоровья в целом. Вместе с сертифицированным тренером по здоровью, нутрициологом из Калифорнии и спикером Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO FORUM Еленой Айзенберг разбираемся, что же такое детокс и как он работает.

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Что такое детокс?

Некоторые люди, когда слышат слово «детокс», представляют разные малоприятные вещи: странные травяные смеси или жуткие очистительные клизмы. Вариантов много, но почти всегда они подразумевают голодание, употребление определённых продуктов, отказ от вредных ингредиентов и приём биологических добавок.

На самом деле детокс-диеты, как правило, представляют собой краткосрочные изменения в питании, направленные на выведение токсинов из организма. Важно развеять распространённые мифы о том, что такое детокс, и понять, почему так важно время от времени давать организму передышку.

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Существует два основных типа токсинов, воздействию которых мы регулярно подвергаемся:

Внешние. Это токсичные материалы, которые поступают из внешнего мира и проникают внутрь человека, например, с пищей или при вдыхании. Они содержатся в продуктах питания, чистящих средствах, выхлопных газах автомобилей, косметике.

Внутренние. Это токсины, которые вырабатываются в организме, например, кишечными бактериями или образуются, когда некоторые органы неправильно или не полностью выполняют свою задачу.

Тело человека постоянно работает над выведением токсинов и нежелательных веществ из различных систем. Со временем организм истощается из-за нездоровой пищи, алкоголя, кофеина, стресса и токсинов из окружающей среды – неизбежной части современной жизни. Независимо от того, насколько здоровой может быть ваша диета или образ жизни, внешние факторы по-прежнему требуют давать организму возможность перезарядиться и избавиться от всего, что может мешать здоровью и отнимать энергию.

Именно когда жизненно важные органы подвергаются слишком большому давлению и перестают работать эффективно, могут развиваться болезни. Поэтому пренебрегать очищением организма не стоит.

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Работает ли детокс?

Если ваша цель – похудеть, детокс-диета, конечно, поможет сбросить несколько килограммов. Но, скорее всего, вес вернётся обратно. Поэтому не следует надеяться на долгосрочные результаты в похудении.

Если же вы хотите вывести токсины из организма, не тратьте зря время и деньги. Организм и без того отлично умеет избавляться от вредных веществ, независимо от того, что вы едите. Токсины не накапливаются в печени, почках или любой другой части тела, и вы не сможете избавиться от них с помощью новейших чудес детоксикации. Особенно избегайте диет, которые обещают вывести токсины из печени с помощью добавок или предлагают её «очистить».

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Единственный полезный тип детокса – это диета, ограничивающая переработанные, жирные и сладкие продукты и заменяющая их более цельными. Такими как фрукты и овощи, нежирное мясо и рыба.

Советы нутрициолога

Старайтесь избегать высококалорийных продуктов с низким содержанием питательных веществ, особенно если речь идёт о перекусах.

Исключите из рациона сладкие напитки и пейте больше воды в течение дня – это поможет напитать тело без добавления калорий. Начинайте день с большого стакана воды комнатной температуры, при желании можно добавить лимонный сок. Повторите простой ритуал за полчаса до обеда и ужина. Берите с собой бутылку с водой и пейте в течение дня. Замените послеобеденный кофе травяным чаем.

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Старайтесь включать в меню как можно больше свежих фруктов, овощей и зелени. Соки, смузи и салаты – идеальное начало. Разнообразьте рацион продуктами, богатыми хлорофиллом, а также травяным чаем и морскими растениями, такими как нори.

Кориандр и продукты, содержащие лимонную и яблочную кислоты (виноград, апельсины, лимоны и другие цитрусовые), помогут вывести из организма тяжёлые металлы. Этому также способствуют продукты, богатые селеном — например, бразильские орехи, грибы и семена подсолнечника.

Не стоит забывать и о здоровом сне. Он способствует омоложению клеток и улучшает состояние сердца, мышц и кровеносных сосудов. Старайтесь спать не меньше 7-8 часов в сутки.

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Ключ к крепкому здоровью – это выбор не только правильной программы питания, но и образа жизни. Меньше лишений и больше баланса – требования к себе не должны быть настолько строгими, чтобы их невозможно было соблюдать. Держитесь подальше от экстремальной детоксикации, которая заставляет покупать дорогостоящие препараты, и программ питания, предполагающих жёсткие ограничения. А если у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать любой детокс.