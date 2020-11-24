Конан-варвар, Дрого и Аквамен: как тренируется Джейсон Момоа?

Актёр признаётся, что не любит заниматься в спортзале, но ему удаётся поддерживать форму.

Американский актёр родом с Гаваев, Джейсон Момоа большинству известен по ролям мускулистых и крупных мужчин. Конан-варвар, предводитель дотракийцев из «Игры престолов», наследник трона Атлантиды – все они отличаются выдающимися физическими данными, внушительным телосложением и необыкновенной силой. Разумеется, чтобы воплотить эти образы на экране Момоа приходилось проводить в тренажёрном зале дни напролёт. Как актёр готовился к одной из последних ролей и сохраняет форму сейчас?

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Момоа был далеко не первым, кому доводилось играть супергероя. Как и Бену Аффлеку и Генри Кавиллу, ему пришлось серьёзно потрудиться, чтобы добиться необходимой формы. И дело тут не только в рельефе – сам съёмочный процесс с погонями, прыжками и трюками требует немалых физических способностей.

Хотя прежде актёру уже приходилось щеголять на экране накаченным торсом со всеми возможным кубиками, для «Аквамена» потребовалась куда более жёсткая подготовка: загруженный тренировочный план и правильная диета.

Минимум углеводов и ежедневная пинта пива

План питания Момоа не был особенным или уникальным. Он пошёл, пожалуй, по самому классическому пути, когда необходимо набрать массу и превратить её в мускулы: сократил количество углеводов, отказался от жирной и сладкой пищи, а также от фастфуда. Кроме того, актёр исключил из рациона сладости, выпечку, чипсы и другие вредные снеки.

Как отмечал в одном из интервью его личный тренер Стюарт Уолтон, три ключевых аспекта такой диеты – питательность, баланс и удовольствие от еды. Поэтому вместо того, чтобы полностью перекроить меню актёра, Уолтон составлял его, опираясь на правильные и здоровые продукты, которые и прежде нравились Момоа. Кроме того, для набора массы тренер строго следил за соотношением белков, углеводов и жиров, но не увеличивал количество последних.

Однако было в диете Аквамена одно серьёзное исключение – пиво. Момоа – большой любитель этого напитка и полностью отказаться от него не смог даже во время подготовки к роли. Поэтому ни один тренировочный день не обходился без ежедневной пинты пенного.

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Неклассический бодибилдинг

Джейсону Момоа не раз приходилось приводить себя в форму ради ролей – он с уверенностью может сказать, какие тренировки наиболее эффективны лично для него. Ещё со времён работы с персональным тренером Эриком Лакистом актёр выбрал методику Accelerated Results 7 (англ. «ускоренные результаты»), которая во многом отходит от канонов бодибилдинга.

Вместо экстремальных нагрузок Момоа фокусируется на постоянстве и поддержании темпа: он использует малые веса и выполняет небольшое количество повторений, при этом делая очень короткие перерывы между подходами или не отдыхая вовсе. Преимущества высокого темпа заключаются в том, что так можно быстрее почувствовать жжение, а кроме того, уменьшить усталость в мышцах и нагрузку на суставы.

Семёрка в названии означает, что каждое упражнение следует начинать с семи подходов по семь повторений с семью секундами отдыха между ними. Во время следующего круга эти показатели необходимо уменьшить до шести, а к третьему кругу – до пяти. Перерыв между каждым раундом должен составлять 1-2 минуты.

Момоа предпочитает выделять отдельный день для конкретной группы мышц, занимаясь пять раз в неделю. Два дня остаются свободными, чтобы отдохнуть и восстановиться к следующим занятиям.

Альтернативы тренажёрному залу

Несмотря на рельефные мускулы на экране, в жизни Джейсон не всегда выглядит по-супергеройски. Хотя он усердно готовится к съёмкам, в обычной жизни предпочитает избегать тренировок в спортзале. Актёр не раз признавался в интервью, что такие нагрузки не приносят ему удовольствия и тратить на это время без особой необходимости он не привык.

«Аквамен» уже не тот. Кинозвезду раскритиковали за «папочкин живот» Джейсона Момоа высмеяли в «Инстаграме» за пару лишних килограммов. Испанская пресса заступилась за актёра.

Несколько раз папарацци удавалось запечатлеть «Аквамена» далеко не в лучшей форме. Однако самого Момоа это, кажется, совсем не расстраивает. Сейчас в свой 41 год он прекрасно выглядит и сохраняет подтянутую спортивную фигуру, хотя и не с таким количеством кубиков пресса.

Хотя актёру не нравится тренироваться в зале, он ведёт довольно активный образ жизни. Будучи родом с Гавайев, он увлекается падлбордингом и сёрфингом – эти виды спорта помогают развивать не только мышцы кора, но и чувство баланса.

Также Момоа старается чаще заниматься йогой и выполнять упражнения на растяжку – гибкость необходима для съёмок боевых сцен. Кроме того, в число любимых активностей Аквамена входят скалолазание и упражнения с собственным весом.