Как зарабатывает один из самых успешных воркаутеров Крис Хериа

В 16 лет он сделал татуировку на шее, чтобы никогда не работать в офисе.

У Кристиана Хериа, более известного как Крис, почти 1,5 миллиона подписчиков в «Инстаграме» и 6,3 миллиона – в YouTube. Сегодня он успешный атлет и тренер, основатель Академии калистеники THENX, собственного бренда спортивной одежды и аксессуаров. К 28 годам Крис добился немалых успехов, и сегодня его узнают по всему миру. С чего начинал Хериа и как ему это удалось?

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Первые татуировки и мечты о музыкальной карьере

Многочисленные татуировки Криса – его фишка и одна из наиболее узнаваемых деталей. Сейчас изображения покрывают спину, руки и грудь атлета. Причём у каждого – собственная история. А первое тату он сделал ещё в 16 лет на самом видном месте – на шее.

Как позже мужчина рассказывал в своих видео и интервью, это помогло ему отрезать путь к «нормальной» работе и идти прямиком к поставленной цели. Ведь в те времена с такой заметной татуировкой его бы ни взяли ни в одну приличную компанию. «Это не было самой умной затеей, но что сделано, то сделано», – признавался Крис.

Поначалу Хериа мечтал стать рок-звездой. Музыкой он увлекался с детства, умел играть на фортепиано и гитаре и даже организовал группу вместе с друзьями. Но такие эксперименты не приносили дохода, и вскоре Кристиан начал задумываться о будущем.

Персональные тренировки на улицах и собственный зал

В какой-то момент Крис увлёкся калистеникой – методикой тренировок, при которой спортсмен преодолевает вес собственного тела. Жил парень в Майами и занимался в одном из популярных парков города – Хосе Мартин Парк. Находился он недалеко от небоскребов, в которых живут и работают достаточно обеспеченные люди.

Хотя к тому времени у Хериа был небольшой опыт, а физическая форма не настолько впечатляла, вскоре вместе с ним начали заниматься и другие спортсмены-любители, посещавшие Хосе Мартин Парк. Так Крис нашёл своего первого клиента, для которого стал проводить персональные занятия по калистенике, составлял для него план питания и помогал идти к цели.

Постепенно желающих тренироваться становилось всё больше, и пару лет спустя Кристиан не только собрал внушительное портфолио с довольными клиентами, но и накопил достаточно денег, чтобы открыть собственный зал. Так было положено начало Академии калистеники THENX.

Однажды один из друзей посоветовал Хериа завести YouTube-канал и делиться своим опытом с подписчиками. Хотя мужчине казалось, что он не может рассказать ничего уникального и необычного, к совету он всё же прислушался и, как оказалось, не зря.

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Миллионы подписчиков и собственная спортивная империя

Сейчас Кристиан, пожалуй, самый узнаваемый атлет-калистеник в мире, а его история успеха – источник вдохновения и мотивации для людей по всему миру. По мере того, как развивался проект THENX, Хериа реализовывал всё новые и новые задумки.

К настоящему моменту он запустил специальное приложение для тренировок, собственный бренд спортивной одежды и аксессуаров. При этом продолжает активно вести YouTube-канал, с которого когда-то и начинался его путь.

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Не забыл Крис и о своей юношеской мечте – музыке. Ему удалось соединить её со своей нынешней страстью – спортом. Хериа пишет песни, которые идеально подходя для занятий калистеникой. Хотя основное время и силы, разумеется, уходят на развитие академии.