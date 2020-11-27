Наташа Kastet Килячихина: мне важно соревноваться с сильным танцором, пол здесь не при чём

Победительница прошлогоднего Red Bull BC One Наташа Килячихина (Kastet) в эту субботу собирается вновь сойтись в баттлах с самыми сильными би-гёрлс со всего мира. Прямая трансляция мирового финала пройдет 28 ноября в 22:00 по московскому времени, а пока мы решили связаться с Наташей и поговорить о её страсти к брейку, тренировках и немного о личном.

– В прошлом году ты уже одержала победу на Red Bull BC-One. Как думаешь, какие у тебя шансы в 2020-м? Придала ли прошлогодняя победа уверенности в себе или наоборот, теперь от тебя требуется ещё больше усилий?

– В этом году, думаю, шансы победить есть у всех, потому что это случай, когда важны музыка и твоё настроение. Скажу про себя, что у меня отличное настроение. Я тренировалась, готовилась, и я очень рада тому, что у меня нет страха проиграть. Потому что зачастую именно этот страх тебя сдерживает, давит. Я сейчас свободна от своих переживаний.

Фото: Red Bull Content Pool

– Для всего мира этот год выдался очень непростым. Каким он стал для тебя?

– Мне повезло, в 2020-м я успела немного поездить, потому что всё началось в конце марта. А так год реально странный, ты как бы ждёшь от него: оо, сейчас будут поездки, приключения, а потом всё просто обламывается и ты сидишь дома, смотришь «Симпсонов» и ешь вредную еду, потому что тебе ничего не хочется делать. Странно было, чувствовалась и апатия, и страх от происходящего. А потом как-то надоело в этом страхе жить, я расслабилась. У нас в России всё равно были чемпионаты, где можно было бы принять участие. Вот недавно Battle X прошёл. Сейчас жизнь начала приходить в нормальное русло.

– Ты продолжала тренировки в домашних условиях?

– Честно, я не особо тренила. Совсем не занималась где-то месяц. А потом так: то на голове постоишь, то просто потанцуешь. Без регулярного спорта. Да и не было возможности, где тренироваться. Я живу в общежитии, у нам с мужем комната 20 метров, где там танцевать?

– А где обычно тренируешься? В зале?

– У нас есть свой зал, который мы арендуем, и там тренируемся. Когда уже всё открылось, мы вернулись в него. Мне ещё нравится йога очень, потому что для меня это полная противоположность брейку. Это наоборот расслабление, баланс. При возможности тоже занимаюсь. Я не хожу в бассейн, но если я на море, стараюсь очень много плавать или нырять. В общем, исходя из того, где я нахожусь. В горах? Круто, пошли по горам шариться. На море? Круто, сейчас я наплаваю тут 10 километров. Ну, это, конечно, я утрирую (смеётся.)

Фото: Red Bull Content Pool

– А как ты расслабляешься между тренировками?

– Не тренируюсь. С расслаблением помогает контрастный душ – вот это кайф. Хороший сон, режим, самомассаж роллерами. Как-то это всё в совокупности.

– Red Bull известны как крутые организаторы подобных мероприятий. Расскажи, как давно вы приехали в Зальцбург и чем занимаетесь в эти дни перед финалом?

– Ты точно подметила. Там, где я была, всегда действительно самая крутая организация. Разбаловали. После этого ты становишься не то, что бы привередливым, но косяки мелкие точно замечаешь.

Я здесь с 9 ноября, всё просто отлично. Нас круто кормят, о нас заботятся. Есть физиотерапевт: если что-то болит, сразу подлечат. Было приятно, когда мы здесь первую неделю провели, приходим, а под дверью сюрприз – стоят две бутылки пива и написано: «Спасибо за неделю, проведённую с нами».

Конечно, есть и залы для тренировок. Нужно бронировать время, потому что мы тренируемся по одному. Но последнюю неделю лично я не особо занимаюсь, чтобы энергию не тратить. Коплю всё на финал.

Фото: Red Bull Content Pool

– А с кем бы тебе больше всего хотелось столкнуться лицом к лицу в финале?

– Честно, у меня нет такого ощущения. На данном этапе для меня нет разницы с кем биться. Мне просто интересно быть в моменте, находить подход к каждому оппоненту. Думаю, это можно сравнись с диалогом. Важна волна, на которой ты разговариваешь с человеком. Тут точно так же. Наверное, это больше о моменте, о музыке, которая играет, и о поведении самого человека на баттле.

– Брейк-данс уже стал олимпийским видом спорта. А ты планируешь отправиться в Париж в 2024?

Да, я планирую надрать всем задницы в этом Париже (смеётся). Ну, посмотрим, что будет в 2024-м.

– Чем в 12 лет, когда ты начала заниматься, тебя заинтересовал брейк? И почему такой, казалось бы, необычный для девочки интерес?

– Честно, попала я случайно, но когда это произошло, поняла, что попала в нужное место. Мне всегда нравились музыка и танцы – я суперактивная. И спорт нравился. Дзюдо занималась, с папой дома сотку отжималась, мама на шпагат учила садиться. А брейк, получается, комбинация спорта и танца и музыки ещё крутой. А ещё плюс ко всему – тусовка. Вот, наверное, это меня очень привлекло. А потом ты узнаешь всю глубину хип-хоп культуры и думаешь: ну это вообще круто!

Фото: Red Bull Content Pool

– В одном из интервью ты говорила, что тебя вдохновляют твои травмы, какие-то преодоления. А как этому научиться: проходить и переступать через всякие сложности? Ведь очень многих это останавливает в дальнейшем развитии в спорте.

– Я могу сказать, что вдохновляют ограничения. К примеру, даже взять сцену на финале – не будет людей, ну как так. Но отчасти это даёт новую возможность. Травма – как одно из таких ограничений. Мне кажется, это просто тренировка мозга и силы духа, чтобы при трудностях не сдаваться, а, наоборот, находить из этого выгоду. Просто тренироваться. Как научиться отжиматься? Просто отжиматься. Постепенно.

– Как ты думаешь, есть ли какая-то изюминка в российском брейк-дансе?

– Конечно есть. Я от многих слышу, что на данный момент Россия в плане брейка самая мощная. Это, конечно, не совсем честно, потому что Россия большая, у нас больше людей, больше вариантов. Но при этом мне ещё кажется, что в России люди сами по себе голодные. Может, Москва и Питер в офигенных условиях, а так, если посмотреть, где занимаются люди и что там за залы… Им хочется выбиться из этого всего и попасть в этот Ангар. Наверное, это борьба за существование, борьба за хорошие условия. Потому в Европ, в принципе, неплохо живут. В общем, чем хуже уровень жизни, тем круче ты танцуешь. Прямая взаимосвязь есть в этом. Не могу жаловаться лично на свой уровень жизни, но не всё у нас так просто.

Фото: Red Bull Content Pool

– Ты рассказывала, что тебе очень нравится культура хип-хопа в Америке. А если бы можно было выбрать только одно: хип-хоп в России или в Америке?

– В России. Я говорила, что я бы хотела поучиться у американцев и побыть там, где всё это зародилось. Но сейчас мне по духу как-то хочется развивать своё, ведь мы тоже уникальные. Хочется Россию сейчас выбрать. Из-за мощности.

– А как у вас отношения с мужем строятся? Он ведь тоже b-boy. Вы там батллитесь дома или, наоборот, танцуете латину?

– Я бы хотела танцевать с ним латину, но он пока стесняется. Всё складывается круто. Я могу сказать, что он мой наставник, который помогает мне справляться с внутренними переживаниями, с неуверенностью, с техническими моментами. Я очень рада и благодарна тому, что мы с ним делаем одно дело и мы на одной волне. Это офигенно. Тренируемся вместе, танцуем. Кайф.

Я чувствую, что мы одно целое, когда одна часть меня побеждает – я радуюсь, когда другая часть меня побеждает – я радуюсь. Тут не может быт противоречий, потому что это один кусочек.

– Почему ты решила учиться на педагога ИЗО? Тебе всегда нравилось рисование, ты была в этом сильна? Или неожиданно открыла в себе талант?

– Я учусь уже давно, пятый год уже – диплом в этом году. Родители у меня творческие, и они тоже учились на художников. И когда я думала, куда мне поступать, был выбор: спорт – следствие увлечения брейком, либо рисование. Подумала, что рисование будет меня разносторонне развивать. Не хочется быть только в одной сфере, поэтому выбрала рисование. Это другая форма искусства, где можно лучше прочувствовать и вообще понять себя.

– Планируешь пойти преподавать после университета?

– Я выбрала специальность педагога ИЗО, просто потому что у меня в городе только на этом факультете тебя научат рисовать. Но работать в этой должности не хочу. Мне нравится общаться с детьми, они вдохновляют. Но за деньги, которые платят на этой работе, я не готова тратить своё время. Слишком неблагодарно получается.

– Как думаешь, если закончишь с брейкингом, чем будешь заниматься?

– Смотря, почему я с ним закончу. Сейчас у меня особый период жизни, когда мне нравится музыка. Я бы хотела ещё в этом направлении развиваться. Ну, и конечно, не останавливаться на художественной части. Я всё хотела пойти обучаться в школу, чтобы рисовать для компьютерных игр, но что-то не было денег, потом я забыла. Поэтому я не останавливаюсь на том, что сейчас есть, и хочу развиваться.

Как бы меня ни увлекала музыка, всё-таки после брейкинга я бы занималась именно рисованием.

– Многие думают, что дзюдо, которым ты занималась, брейк – это занятия не для девочек. Ты сама на своём примере доказываешь обратное. А как ты думаешь, для всех ли это девочек или только для тех, у кого есть определённые способности?

– Такими увлечениями может начать заниматься любая, у которой душа к этому лежит, которая не боится синяков или ушибов. Главное, чтобы желание было.

– А ты бы предпочла сама соревноваться с девочками или с парнями на равных?

– Мне важно соревноваться с сильным танцором. Есть мощные девушки, и такие же парни. Пол здесь не при чём.