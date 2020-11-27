Поддать пара: как баня и сауна влияют на похудение?

Русская баня, финская сауна, турецкий хаммам – паровые процедуры можно подобрать на любой вкус. Многим нравится так расслабляться после напряжённой рабочей недели или просто, чтобы порадовать себя. Казалось бы, что может быть лучше горячей бани после усердной тренировки? К тому же, считается, что усиленное потоотделение ускоряет процесс похудения. Но так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с тренером World Class Екатериной Некрасовой.

Ни одной капли: почему я не потею на тренировке? Значит ли это, что нагрузка была недостаточной?

Что происходит с телом, когда вы паритесь?

Хотя принципы работы разных видов бани – сауны, терм, хаммамов – отличаются, на организм они воздействуют примерно одинаково. В жарком помещении температура тела поднимается, и чтобы не допустить перегрева, организм начинает потеть. Примерно то же самое происходит и при больших физических нагрузках.

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Потоотделение – инструмент, при помощи которого тело поддерживает комфортную для человека температуру. Во время активной тренировки или в жаркую погоду вам становится жарко, и вы потеете. Выделившийся пот испаряется с поверхности кожи, за счёт чего и охлаждается организм.

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Почему это не помогает похудеть?

Многим кажется, что в бане жировые отложения «топятся» и выходят вместе с потом, тем самым ускоряя похудение. Однако это не так. Подобные процедуры позволяют вывести из организма накопившиеся вредные вещества, а также воду. Вместе с жидкостью могут «сойти» и несколько килограммов, но они вернутся, как только вы снова начнёте пить.

Екатерина: Баня и сауна выводят шлаки и токсины вместе с потом, но не более.

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Почему врачи не рекомендуют ходить в баню после тренировок?

Как отмечает тренер, врачи не советуют посещать бани, сауны и другие подобные места сразу после физических нагрузок. Дело в том, что во время тренировок – особенно интенсивных или с большими весами – идёт значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, в частности – на сердце. Организм пережил своего рода стресс, и сердечной мышце требуется время для отдыха.

Фото: istockphoto.com

Если же вы идёте в баню прямиком из спортзала, то даёте дополнительную нагрузку на сердце. В жарком помещении поднимается венозное давление, сердцебиение учащается. Поэтому для сердечно-сосудистой системы такие процедуры не приносят пользы и даже могут быть опасны.