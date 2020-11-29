Как отучить себя от пагубных привычек?

Вредные привычки есть у каждого. О каких-то мы знаем и стараемся с ними бороться, а о каких-то даже не догадываемся. Некоторые практически не мешают нам, а другие могут серьёзно осложнить жизнь. А бороться с ними зачастую не так уж просто. Вместе с психологом Надеждой Пожаровой выясняем, как правильно избавляться от вредных привычек раз и навсегда, и разбираем самые частые ошибки.

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Что такое вредные привычки?

Надежда: Вредные привычки – история саморазрушения, аутоагрессивное поведение, то есть агрессия, направленная на себя с разными целями. Кто-то от них получает удовольствие или считает, что получает удовольствие. Это, как правило, те привычки, которые так или иначе влияют на изменение состояния сознания.

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Люди часто соотносят вредные привычки и зависимости. Психолог отмечает, что во втором случае у человека нет возможности контролировать свои действия, и чаще он совершает что-то неосознанно, по непреодолимой тяге. С зависимостями следует обращаться к специалисту, который поможет последовательно решить проблему. А вот вредные привычки легче поддаются контролю и избавиться от них можно самостоятельно.

Как правило, они формируются и развиваются по трём основным шаблонам:

1. Человек осознаёт, что ему что-то вредит, и он хочет что-то с этим делать. Здесь работа над собой будет протекать более эффективно.

2. Человек осознаёт, что ему что-то вредит, но он не готов с этим работать. Он считает, что это пройдёт, ему кажется, что в следующий раз будет по-другому.

3. Человек не осознаёт тот вред, который себе причиняет. Это могут замечать его близкие, но пока это не станет проблемой для него самого, ситуация не сдвинется с мёртвой точки.

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Какие бывают вредные привычки?

Эксперт условно разделяет вредные привычки на три категории.

Причиняющие вред телесному состоянию. Сюда относятся такие привычки как курение, употребление алкоголя и любых других веществ.

Фото: istockphoto.com

Причиняющие вред психоэмоциональному состоянию. В эту категорию входят привычки ругать себя, не давать времени на отдых, отказывать себе в удовольствиях.

Причиняющие вред и другим людям. Это вредные привычки, которые затрагивают и других людей, причиняют им вред и доставляют неудобства. Например, азартные игры, «коллекционирование» мусора и прочее.

Как нельзя бороться с вредными привычками?

Надежда: Одна из самых частых ошибок в борьбе с вредными привычками – само слово «борьба». Когда люди начинают работать над собой, применяют различные насильственные методы, ставят ультимативные запреты. В подавляющем большинстве подобных случаев или они возвращаются к прежнему образу жизни, или у них случаются нервные срывы и замещения одной вредной привычки другой.

Пагубные пристрастия формируются у человека для компенсации определённых состояний. Это способ реагирования на внешние обстоятельства. Поэтому в процессе избавления от вредных привычек важны осознанный подход и постепенное решение задачи.

Как правильно отказаться от вредных привычек?

Психолог говорит, что к этой проблеме следует подходить системно. Если вы решили докопаться до истинных причин своего поведения, самое важное – заметить, в какие моменты вы начинаете делать те или иные вещи, и задуматься, что вы хотите сделать на самом деле.

Фото: istockphoto.com

Например, чаще всего люди выходят покурить на работе, потому что нуждаются в смене обстановки, отдыхе, движении. Внимание рассеивается, и человеку необходимо переключиться. Это можно сделать и без курения, но многие убеждены в обратном, так как уже сформировался такой шаблон поведения.

Важно бережно относиться к себе: не пытаться выжать по максимуму из собственного организма, а прислушиваться к потребностям и ощущениям.

Надежда: Необходимо научиться знакомиться с собой на всех уровнях: телесном, эмоциональном, мысленном. Чего я сейчас хочу? Что я чувствую? Для чего мне это? Внимательность к себе – ключ к осознанному поведению.

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При возникновении трудностей в работе с вредными привычками и зависимостями не следует пускать всё на самотёк – лучше обратитесь к специалисту.