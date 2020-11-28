Так можно свести весь результат на нет.

4 вещи, которые лучше не делать после тренировки

Отработал сложнейшую силовую тренировку? Молодец! Но расслабляться нельзя. Если не хочешь потратить все приложенные усилия впустую, нужно воздержаться от этих занятий. От каких и почему – объясняет фитнес-тренер World Class Станислав Вахрушев.

Есть сразу после тренировки

Эксперт объясняет, что в первые 30 минут после тренировки необходимо дать организму успокоиться, снизить стресс. Приём пищи здесь не уместен, так как желудочно-кишечный тракт не способен спокойно и полноценно усвоить пищу на фоне стресса. Исключением служат спортивные добавки в виде аминокислот и протеинов, которые усваиваются значительно быстрее и легче.

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Ограничивать потребление воды

Станислав Вахрушев советует пить во время и после тренировки. Конечно не залпом, а небольшими глотками, по мере необходимости, ведь организм теряет воду во время физической нагрузки. Любые ограничения в употреблении воды скажутся негативно на работе почек, что грозит задержкой жидкости под кожей и отеком.

Фото: istockphoto.com

Забывать про заминку

Цель заминки после тренировки — успокоить организм, снизить пульс, снять стресс, расслабить мышцы.

Станислав: Нервная система будет испытывать лишнюю нагрузку, так как придётся быстро переключаться на повседневные дела, практически не восстановившись, а это повысит раздражительность, утомляемость. Так что не стоит пренебрегать этим, на первый взгляд, бесполезным процессом!

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Пить кофе

Фитнес-тренер Станислав Вахрушев не советует пить кофе сразу после тренировки, особенно интенсивной. Это даст лишнюю нагрузку на сердце, повысит артериальное давление, вызовет чрезмерную раздражительность, что в свою очередь помешает естественному восстановлению организма и работе гормона инсулина. Особенно противопоказан приём напитка людям-гипертоникам и людям с заболеваниями сердца. Необходимо выдержать пару часов перед тем как насладиться любимым напитком!

Фото: istockphoto.com

Совет от специалиста

В свою очередь тренер советует не отказывать себе в дневном сне, особенно если вы тренируетесь рано утром.

Станислав: Здесь вы должны ориентироваться на собственные ощущения комфорта. В таком случае дневной сон будет даже необходим, чтобы восстановить силы после тренировки и продуктивно завершить рабочий день. 30-60 мин послеобеденного сна, скорее всего, будут вам необходимы.