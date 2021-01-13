Всё связано: что такое функциональное питание?

Вопрос питания волнует многих, ведь от того, что мы едим, зависит не только внешний вид, но и состояние организма. Термин «функциональная еда» впервые появился в 1980-х в Японии. С тех пор эта система, способная «закрыть» потребности организма в полезных веществах, стала довольно популярна. Вместе со специалистом по функциональному питанию Женей Женевой разбираемся, что это такое и в чём его польза.

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Функционирование организма

Чтобы разобраться в сути функционального питания, для начала необходимо понять, как работает организм.

Фото: istockphoto.com

Женя: Дело в том, что у нас есть не только отдельно живущие органы, такие как кишечник, почки и так далее. Человеческий организм представляет собой систему, «космос», в котором всё взаимосвязано: каждый орган соотносится с другим. Поэтому для здоровья необходимо правильное функционирование всего организма. Когда что-то работает неправильно, особенно на протяжении долгого времени, появляются заболевания.

В чём смысл функционального питания?

Функциональное питание – важнейшая часть парадигмы превентивной медицины. Цель такого подхода к здоровью – предупреждение развития заболеваний.

Женя: Такая система питания помогает не отдельным органам, но всей системе организма. Как пример, работа всего желудочно-кишечного тракта начинается с кислотности желудочного сока, о которой очень часто забывают. Это такой «каскад». Для правильного функционирования желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, необходима нормальная кислотность желудочного сока. Если же это не так, то, например, белок, поступающий вместе с пищей, не будет усваиваться.

Фото: istockphoto.com

Функциональное питание помогает всем системам организма работать корректно, медленнее «изнашиваться», что, в свою очередь, предупреждает развитие патологий. Кроме того, такая система позволяет получать все необходимые питательные вещества вместе с едой.

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Как составляется рацион?

Женя: Специалист по функциональному питанию работает индивидуально с человеком, изучая его привычки, пристрастия и симптомы. Врачу необходимо понять, в каком месте в организме произошла «поломка», которая ещё не успела превратиться в серьёзное заболевание. Функциональное питание, чаще всего, включает в себя правильные жиры. И в рацион добавляют достаточное количество жиров – для каждого оно индивидуально. Так мы помогаем организму усваивать жирорастворимые витамины. То есть, такая система предусматривает дополнительное употребление витаминов.

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Функциональное питание не допускает «пустую» еду, которая имеет высокую калорийность, но при этом не представляет ценность для организма. В ней нет необходимых витаминов и микроэлементов, важных для здорового функционирования органов.