Всё связано: что такое функциональное питание?

Вопрос питания волнует многих, ведь от того, что мы едим, зависит не только внешний вид, но и состояние организма. Термин «функциональная еда» впервые появился в 1980-х в Японии. С тех пор эта система, способная «закрыть» потребности организма в полезных веществах, стала довольно популярна. Вместе со специалистом по функциональному питанию Женей Женевой разбираемся, что это такое и в чём его польза.
Чтобы разобраться в сути функционального питания, для начала необходимо понять, как работает организм.
Фото: istockphoto.com
Женя: Дело в том, что у нас есть не только отдельно живущие органы, такие как кишечник, почки и так далее. Человеческий организм представляет собой систему, «космос», в котором всё взаимосвязано: каждый орган соотносится с другим. Поэтому для здоровья необходимо правильное функционирование всего организма. Когда что-то работает неправильно, особенно на протяжении долгого времени, появляются заболевания.
В чём смысл функционального питания?
Функциональное питание – важнейшая часть парадигмы превентивной медицины. Цель такого подхода к здоровью – предупреждение развития заболеваний.
Женя: Такая система питания помогает не отдельным органам, но всей системе организма. Как пример, работа всего желудочно-кишечного тракта начинается с кислотности желудочного сока, о которой очень часто забывают. Это такой «каскад». Для правильного функционирования желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, необходима нормальная кислотность желудочного сока. Если же это не так, то, например, белок, поступающий вместе с пищей, не будет усваиваться.
Фото: istockphoto.com
Функциональное питание помогает всем системам организма работать корректно, медленнее «изнашиваться», что, в свою очередь, предупреждает развитие патологий. Кроме того, такая система позволяет получать все необходимые питательные вещества вместе с едой.
Женя: Специалист по функциональному питанию работает индивидуально с человеком, изучая его привычки, пристрастия и симптомы. Врачу необходимо понять, в каком месте в организме произошла «поломка», которая ещё не успела превратиться в серьёзное заболевание. Функциональное питание, чаще всего, включает в себя правильные жиры. И в рацион добавляют достаточное количество жиров – для каждого оно индивидуально. Так мы помогаем организму усваивать жирорастворимые витамины. То есть, такая система предусматривает дополнительное употребление витаминов.
Функциональное питание не допускает «пустую» еду, которая имеет высокую калорийность, но при этом не представляет ценность для организма. В ней нет необходимых витаминов и микроэлементов, важных для здорового функционирования органов.