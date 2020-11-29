Разменяли век: как знаменитым долгожителям удалось продлить молодость

Как продлить молодость? Занятие любимым делом, здоровый образ жизни и сохранение детской непосредственности – об этих и других секретах долголетия рассказывали знаменитости, дожившие до 100 лет.

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Оливия де Хэвилленд

Актрису вы можете вспомнить по роли Мелани в киноленте «Унесённые ветром». Оливия прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 104 лет. До конца жизни она оставалась активной, жила в своей квартире в Париже, иногда выходила на связь с журналистами. Секрет её долголетия – хорошая генетика. Оба родителя актрисы тоже были долгожителями, а родная сестра Джоан Фонтейн скончалась в возрасте 96 лет.

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Вот что говорила Оливия де Хэвилленд о своём долголетии: «Я бы предпочла жить вечно в полном здравии, но если мне когда-нибудь придётся расстаться с этой жизнью, я хотела бы сделать это на шезлонге, надушенная, одетая в бархатный халат и жемчужные серьги, с бокалом шампанского рядом и, только что отгадав последнее слово в британском кроссворде». До конца жизни Оливия ухаживала за собой, сохраняла позитивный образ мыслей.

Кирк Дуглас

Известный актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 104 лет. После 100-летнего юбилея мужчина дал интервью, в котором раскрыл свой секрет долголетия. По его словам, всё дело в его счастливых отношениях с женой Энн: «Мне очень повезло с ней, мы созвучны в душе. Вы не представляете, как это важно. Хотя когда мы встретились, мне было уже 63 года. Я считаю, что наш замечательный брак и беседы на рассвете и в сумерках помогли мне прожить так долго. Да, мне и впрямь не на что жаловаться».

Фото: Getty Images

В своей книге «Удар удачи» Кирк Дуглас писал, что никогда особо не следил за своим здоровьем: не контролировал давление, не ограничивал питание. Актёр пережил инсульт, после которого его частично парализовало: была нарушена речь, зрение, двигательные функции. Кирк даже думал свести счёты с жизнью, но тогда и осознал, что самое главное – не опускать руки.

«Когда дела становятся плохи, всегда помните, что может быть ещё хуже, так что вы оказались не в самом худшем положении», – говорил Дуглас.

До конца жизни он сохранял оптимизм и считался одним из самых старых блогеров.

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Владимир Зельдин

Владимир Зельдин прожил долгую жизнь и даже в преклонном возрасте продолжал работать и сниматься в кино и сериалах. Актёр считал, что чем больше человек работает, тем больше он живёт. Однако Владимир соблюдал баланс в работе и позволял себе отдыхать: «Нельзя быть загнанной лошадью, во всём надо знать меру. Единственный способ продлить творческий марафон – оставлять время на отдых».

Фото: Getty Images / Кадр из фильма

Актёр признаётся, что всегда был ребёнком в душе и сохранял молодую непосредственность. Владимир был влюбчивым и увлекающимся человеком, и касалось это не только женщин, но и жизни в принципе.

Мужчина никогда не пил и не курил, так было заведено и в доме его родителей. Зельдин часто отправлялся на прогулки на даче в Серебряном бору, а иногда ездил в санатории, если позволял рабочий график.

Дэвид Рокфеллер

Внук первого долларового миллиардера прожил 101 год и пережил семь пересадок сердца. Дэвид говорил, что каждое новое сердце вселяло в него новую жизнь. Мужчина вёл активный образ жизни: после первой пересадки он вышел на пробежку уже спустя неделю.

Фото: Getty Images

Рацион Рокфеллера на 75% состоял из овощей. Просыпался он в семь, а ложился спать в девять. День имел чёткий распорядок и регулярность. Дэвид много путешествовал, выбирая для себя подходящий климат. Из-за пересадок сердца он постоянно находился под наблюдением врачей, которые корректировали образ жизни, рацион и интенсивность физических нагрузок.

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Игорь Моисеев

Артист балета скончался на 102-м году жизни. В интервью на вопросы о долголетии Игорь Моисеев отвечал: «Есть святая истина, которую несколько тысяч лет назад выразил Конфуций – всё хорошо в меру. <…> Важно понимать, что время молодости, когда всё сходит с рук, пройдёт и обязательно придётся платить по счетам».

Фото: РИА Новости

Также, по словам артистам, секрет долголетия заключается в занятии любимым делом. «Самое большое несчастье, если человек всю жизнь живёт и не любит работу, на которую обречён», – отмечал он. Танцор даже в преклонном возрасте приезжал на работу и мог выполнить некоторые сложные па. Кроме того, у Игоря было хобби – шахматы. Так он расслаблялся и «экономил нервные клетки». Танцор верил, что старость можно отодвинуть, если не лениться, есть правильную еду и вести здоровый образ жизни.