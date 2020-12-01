Тренировка на льду: почему стоит встать на коньки?

Если до сих пор сомневаетесь, вот несколько причин, чтобы начать.

С наступлением зимы катание на коньках становится популярным видом досуга. Это отличный способ хорошо провести время с друзьями и в то же время заняться спортом. Однако и у этой активности есть недостатки. Взвешиваем плюсы и минусы одного из самых красивых зимних видов спорта.

Фото: istockphoto.com

Тренирует вестибулярный аппарат

Этот вид спорта тренирует координацию, ловкость и способность удерживать равновесие. Всё это напрямую связано с развитием вестибулярного аппарата. В свою очередь, хороший вестибулярный аппарат предотвращает нарушения координации, укачивание, головокружения и тошноту.

Катание на коньках – один из самых приятных и увлекательных способов натренировать чувство равновесия.

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Заменяет тренировки в фитнес-клубе

Во время катания на коньках в работу включаются почти все мускулы: бедренные, ягодичные, мышцы спины, плечевого пояса, рук и пресса. Существенное преимущество этого занятия – гармоничное развитие многих групп мышц. Более того, за один час такой активности при умеренном темпе сжигается около 300 ккал (эти цифры сопоставимы с часовым занятием на беговой дорожке).

Фото: istockphoto.com

Катание на коньках превосходит и обычные тренировки в фитнес-клубе, потому что время, проведённое на катке, можно сделать незабываемо интересным. Ведь это место, где можно отлично провести время с семьёй и друзьями.

Улучшает работу сердца

Помимо прочего, катание улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Скольжение на коньках ничуть не уступает бегу. Это такое же кардио, только более необычное и увлекательное. Считается, что коньки – эффективный способ профилактики сердечных заболеваний.

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Научиться может каждый

Чтобы начать кататься на коньках от человека требуются две вещи: прийти на каток и встать на лёд. Катки есть почти в любом городе. Там, где нет открытых, обязательно найдутся крытые, и наоборот. Этот вид спорта не обременён обязательной покупкой экипировки – практически каждый каток предлагает услуги аренды.

Фото: istockphoto.com

Научиться кататься с нуля может каждый. Для первого опыта лучше выбрать каток с бортиками, где немного людей. Любой друг или родственник, умеющий кататься, может стать хорошим помощником, поэтому стоит попросить его составить компанию. Поверьте, уже через полчаса практики вы начнёте чувствовать себя на льду более уверенно, а через месяц регулярного катания без труда сможете скользить в умеренном темпе.

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Тем не менее везде есть свои минусы. Травмоопасность – главный недостаток катания на коньках. Неопытность, неосторожность и отсутствие защитной экипировки могут привести к самым разным травмам: ушибам, растяжениям и даже переломам. Однако это не повод избегать зимних активностей. Меры предосторожности, аккуратность и помощь более опытного человека помогут сократить риск неприятных последствий.