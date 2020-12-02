От аэробики до воздушной йоги: как менялась мода на тренировки

В фитнесе, как и везде, существуют свои модные тенденции, меняющиеся с течением времени. Популярность определённых направлений менялась из-за выхода фильмов или, например, из-за того, что девушки хотели быть похожими на кумиров и начинали заниматься их любимыми видами спорта. Давайте оглянемся назад и посмотрим, какие виды фитнеса были популярны раньше.

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«Восьмидесятые»: бум аэробики и видеотренировок

Популярность аэробики началась ещё в 1960-е, когда физиотерапевт Кеннет Купер выпустил одноимённую книгу для военнослужащих. Она была направлена на поддержку физической формы солдат. Затем Купер создал центр аэробики для всех желающих. Однако пика популярности это направление достигло в 1980-е годы.

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Джейн Фонда записала тренировку на видео, сделав аэробику доступной для всех. На записи были несложные и динамичные упражнения. Характерными чертами занятий были яркие лосины, купальники, гетры и повязки на голову. Джейн даже прозвали «Леди аэробика» – она сделала такие тренировки национальным увлечением.

Аэробика пользовалась немалой популярностью и в СССР. Тренировки записывали советские балерины и спортсменки, а транслировали их по центральному телевидению.

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На видео записывали не только аэробику, но и обычные тренировки. Почти каждая супермодель выпустила собственный курс. Самыми популярными были записи от Синди Кроуфорд. Её фитнес-система актуальна до сих пор, несмотря на критику со стороны специалистов.

«Девяностые»: стрип-дэнс и бодибалет

Стрип-дэнс и стрип-пластика стали популярными благодаря Кармен Электре, звезде сериала «Спасатели Малибу». В основу её тренировок легли танцы: упражнения актрисы не только помогали привести тело в форму, но и развивали пластичность. После этого увлечение «эротической аэробикой» стало повальным, в том числе и в России.

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В 1990-е популярность приобрёл бодибалет. Важно не путать направление с классическим балетом. Бодибалет—это не только красивый танец, но ещё упражнения с элементами йоги, пилатеса и стретчинга. Результат бодибалета—красивая осанка, пластичность, похудение и прокачка мышц.

«Нулевые»: аквааэробика, бодифлекс и пилатес

В 1970-80-х годах аквааэробику стали применять для реабилитации после травм. Однако когда Глен Макуотерс разработал систему тренировок для всех, занятия в воде стали очень популярными. В России аквааэробикой увлеклись после появления бассейнов в спортзалах.

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Бодифлекс – это сочетание дыхательной гимнастики и упражнений. Несмотря на медленный темп, нагрузка увеличивается из-за техники дыхания: вдох – через нос, выдох – через рот.

Пилатес сочетает плавность движений, концентрацию на выполнении упражнений и правильное дыхание. Основатель направления – Йозеф Пилатес. Он родился болезненным ребёнком и пытался улучшить своё состояние. К 14 годам Йозеф стал выглядеть, как атлет, самостоятельно тренировался и создал собственную систему тренировок. Из-за личного успеха пилатес стал популярным среди остальных людей. Преимущество этого вида фитнеса – заниматься можно, где угодно. Для тренировок не нужно специального оборудования кроме коврика.

2010-е: зумба и йога на полотнах

Зумба состоит из танцевальных движений и кардиотренировки. Придумал её Альберто Перес, когда однажды забыл музыку для тренировок и решил провести занятие под свои любимые треки, разбавляя упражнения танцами. Его подопечным очень понравился такой формат занятий.

Фото: istockphoto.com

Йога на полотнах – довольно молодое направление. Его основатель, Кристофер Харрисон, стал заниматься в гамаке йогой и пилатесом. Оказалось, что это очень расслабляет и снимает напряжение с позвоночника. Сейчас аэройога очень популярна, почти в каждом городе можно найти студию для занятий.