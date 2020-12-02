Учёные определили, что чай на основе шалфея помогает бороться с коронавирусом

В самом начале непростого для всего мира периода пандемии цены на имбирь в магазинах выросли в несколько раз. А всё почему? Это отличное противовирусное средство, подумали многие. А значит, защитит и от коронавируса. Не так давно учёные провели ещё одно исследование, результаты которого говорят о пользе шалфея и периллы в профилактике заболевания. Но поможет ли волшебный напиток на основе трав вылечить вирус? На волнующий вопрос нам помог ответить Михаил Юрьевич Лебедев – ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, партнёр Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

В чём суть исследования?

Учёные из немецкого Института вирусологии Университетской клиники Эссена выяснили, что чаи на основе трав – шалфея и периллы – помогают бороться с коронавирусом. Они доводили напитки до кипения и настаивали два часа при температуре воды 60 градусов. Выяснилось, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея достаточно для значительного подавления воспроизводства коронавируса.

Фото: istockphoto.сom

Михаил: Сразу хочу отметить, что все исследования проводились на культуре клеток, то есть в пробирке.

К примеру, совсем недавно было проведено исследование берёзового гриба чаги, результаты которого также говорили о том, что этот гриб помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией. Но пока делать такие выводы преждевременно. Чага может замедлять рост коронавируса в пробирке. Это действительно доказано и исследование проведено серьёзное, но пока только в лаборатории. Как это будет проходить в организме человека пока никто не знает. В пробирке многое получается, это показывают исследования даже лекарственных препаратов. Но далеко не все препараты, которые оказались эффективны в пробирке, доходят до медицинской практики. Поэтому нам остаётся лишь ждать продолжения исследований и их результатов.



Это касается также чая с шалфеем и имбирём. Ещё по весне широко рекламировались имбирные напитки, причём сам имбирь подорожал в несколько раз. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения даже разместила на своём сайте информацию о том, что имбирь — это хорошее средство для профилактики, но оно не является лекарством.

От вируса спасёт и вес сбросить поможет. Имбирь – идеальный продукт для фигуры В этом году спрос на него мгновенно вырос. Однако у белого корня есть и побочные эффекты.

Поэтому, если мы говорим о различных продуктах, которые могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, вирусом гриппа, ОРВИ и так далее, то в общем перечне полезных веществ имбирь с мёдом или шиповник, к примеру, могут присутствовать. Но не нужно наделять все эти продукты свойствами медицинского препарата. Они не для лечения.



Многие исследования ещё впереди, возможно, что открытия ещё будут совершены и мы действительно найдём природное чудо-средство, но пока растительной панацеи от серьёзных заболеваний нет.

Фото: istockphoto.com

Какие продукты могут помочь при профилактике?

Всё же есть продукты, которые можно и нужно употреблять в сезон гриппа и простуд, чтобы помочь своему организму в борьбе с инфекциями. Например, чеснок и лимон. Нет, их не нужно поедать килограммами, так как это нанесёт больше вреда вашему организму, чем пользы. Но в повседневном меню они должны присутствовать, так как являются источниками витамина С и необходимых микроэлементов.



С учётом того, что солнца мало, также в рационе необходимы продукты, богатые витамином Д. Например:

— рыба жирных сортов;

— яйца;

— сливочное масло.

Что произойдёт с организмом, если регулярно есть сливочное масло Этот продукт принято считать вредным для фигуры и сердца. Но так ли это на самом деле?

А также зелень: укроп, петрушка, салаты. Обязательно добавляйте их в своё меню!



Но помните, что этими продуктами мы не лечимся, а лишь употребляем их в профилактических целях.