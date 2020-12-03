Секреты красивого пресса. Как добиться рельефа?

Тренировок в зале недостаточно, чтобы получить заветные шесть кубиков.

Очерченные кубики пресса – предмет мечтаний многих. Однако проработать рельеф не так просто, как кажется на первый взгляд. Одних упражнений на мышцы живота будет недостаточно. Популярный фитнес-блогер Игорь Войтенко простыми словами объясняет, как сделать пресс своей визитной карточкой.

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Мифы и реальность

Перед тем, как начать говорить о тренировках, необходимо понять, что большинство людей, не имеющих представления о мышцах пресса, уверены: тренировки – самое главное условие красивого рельефа.

Но на самом деле, желанные кубики – это в первую очередь результат правильной диеты. Ведь жир – основная преграда для очерченных и подтянутых мышц пресса. К сожалению, только тренировками избавиться от него не получится.

Фото: Из личного архива Игоря Войтенко

Дело в том, что все известные упражнения на пресс не сжигают большого количества калорий, а значит, не могут существенно повлиять и на жиросжигание. Даже энергия, которую можно потратить при интенсивной 15-минутной тренировке на пресс, с лихвой компенсируется скромным приёмом пищи. Поэтому, на самом деле, красивый пресс начинается именно с диеты. Помните об этом, когда смотрите на себя в зеркало и ищете результаты тяжёлых трудов на тренировках.

Формула красивого пресса

Красивый пресс – это симбиоз двух составляющих:

низкий процент подкожного жира (10-13%), который достигается за счёт дефицита калорий и повышенной активности;

натренированный пресс.

И первый пункт тут даже более важен, чем второй.

Поэтому, отчаянно тренируя мышцы живота, следует всегда помнить, что кубики могут быть идеально прокачаны, но при этом скрываться от глаз за жировой прослойкой.

Фото: Из личного архива Игоря Войтенко

Чтобы всё было идеально, следуйте этому плану:

С помощью калькулятора калорий (подойдёт любой бесплатный в Интернете) рассчитайте дневную норму потребления (к примеру, 2400 ккал), отнимите от этой цифры 500 и начните питаться с такой калорийностью. Далее добавьте больше активности на ежедневной основе. Это может быть кардиотренировка, 30-60 минут прогулки с утра или вечером, игра в любимый спорт (баскетбол, футбол, теннис). Нагрузка поможет сжигать дополнительные 300-500 ккал в день, что положительно скажется на проценте подкожного жира. Добавьте силовые тренировки и упражнения на пресс. Для этого даже не обязательно ходить в зал. Можно эффективно тренироваться и в домашних условиях, главное – желание! Наберитесь терпения. Результат не будет заметен на следующий день. Поэтому постарайтесь получать удовольствие от процесса. Тогда шесть заветных кубиков будут лишь приятным бонусом к более организованной, вдохновлённой и здоровой жизни, которую вы получите благодаря тренировкам и правильному питанию!

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Лучшее упражнение на пресс

Моё любимое упражнение для тренировки пресса – это медленный «велосипед».

Исходная позиция: лягте на спину, прижмите поясницу к полу, пресс напряжён, ноги и плечевой пояс оторваны от земли, руки за головой.

Фото: Из личного архива Игоря Войтенко

Выполняйте движения, как будто едете на велосипеде, приводя левое колено к правому локтю и после – правое колено к левому локтю. Выполняйте упражнение медленно, постоянно держа в напряжении брюшные мышцы. Начните с трёх подходов по 30 раз и отдыхом по 30 секунд между ними. В начале, скорее всего, вы не сможете сделать все 30 раз в трёх подходах, поэтому запишите результат и на следующей тренировке постарайтесь сделать больше.

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Чтобы получить идеально красивые мышцы пресса, в первую очередь необходимо избавиться от лишнего подкожного жира на животе с помощью диеты и тренировок. Параллельно следует работать над укреплением самих мышц. Но стремясь к цели, не забывайте наслаждаться процессом!