Гены решают: как наследственность влияет на внешность и процессы старения

Стремительно набирающая популярность философия биохакинга, ProAge и AntiAge ставит перед врачами и учёными вполне закономерный вопрос о том, как без физических вмешательств повернуть время вспять и выглядеть моложе своего фактического возраста. Ответ лежит сразу в двух плоскостях: генетики, которая определяет внешность, и образа жизни. При этом нередко второй фактор сказывается на том, как выглядит человек, гораздо сильнее, чем мы привыкли думать.

Разбираемся в тонкостях генетики и наследственности вместе с иммунологом, специалистом по научно-методологической работе Basis Genomic Group и спикером Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Алиной Альшевской.

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Что определяет внешность человека?

Было замечено, что внешность однояйцевых близнецов с возрастом меняется неодинаково: чем старше они становятся, тем менее похожи друг на друга. Если, скажем, в 12 лет близняшек практически невозможно различить, то к 30-40 годам разница становится очевидна. Получается, несмотря на то, что внешность задаётся набором врождённых маркеров, персональный жизненный опыт, образ жизни, характер, привычки и склонности человека способны внести существенные коррективы в изначальную генетическую программу.

Откуда берутся первые морщины? 8 продуктов, которые ускоряют старение Они могут стать причиной преждевременных изменений.

Генетика определяет не только уникальные черты внешности – такие, как особенности строения костного скелета, строения и структуры мышц, а также цвет глаз, волос и т.д., – но и принципы, согласно которым будет меняться внешность при старении. Дело в том, что процессы старения непосредственно связаны с особенностями функционирования костной и мышечной систем. Иными словами, возрастные проявления истончения костной ткани, изменения в жировой прослойке, мышечной ткани и в состоянии самой кожи в значительной степени определяются врождёнными особенностями. Однако на исходную матрицу, которой наделён каждый человек и которая формируется в ДНК ещё до рождения, наслаиваются последствия эмоций, которые он испытывает, и уровня активности, который ему присущ.

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Именно поэтому современная косметология как комплексная наука направленна на поддержание качества жизни, внешности и здоровья. Она включает не только и не столько кардинальные коррекции путём хирургического вмешательства, но и комплексные неинвазивные решения, предусматривающие поддержание здоровья и красоты изнутри. То есть, в рацион включают компоненты, которые будут помогать коже, мышцам и костям сохранять высокую продуктивность. И за счёт грамотной нутрицевтической поддержки мы действительно можем сохранить молодую внешность надолго.

Впрочем, чтобы сохранить молодость, для начала её надо «достичь», а именно – сбалансировать режим работы организма, компенсировать дефициты и добиться состояния максимальной функциональности.

Учёные выяснили, что физическая активность способна улучшать генетику Рассказываем, как и сколько для этого нужно тренироваться.

Как сохранить молодость?

Это путь длиною в жизнь, и чем раньше на него встать, тем эффективнее он будет. Основы будущего метаболизма и гомеостаза закладываются в ранние годы жизни, поэтому процесс формирования привычек, связанных с культурой питания и физической активности, хорошо бы запустить ещё в детстве. Иначе значительно повышается вероятность сценария, при котором состояние организма ухудшается быстрее, чем это изначально предполагалось генетической программой. Вообще, ухудшить качество внешности, доставшейся от родителей, гораздо проще, чем сохранить максимальный резерв исходных данных.

Фото: istockphoto.com

Неправильный образ жизни, пренебрежение водно-солевым балансом и безответственное отношение к собственному здоровью – всё это приводит к нарушению метаболизма, обмена жиров, углеводов и белков и сказывается на внешности и качестве жизни гораздо больше, чем хотелось бы.

Впрочем, утверждать, что соблюдения общих рекомендаций будет достаточно для сохранения здоровья и молодости, было бы легкомысленно. Генетика определяет индивидуальные реакции человека на те или иные методы внедрения в его рутину принципов здорового образа жизни, от неё зависит огромное количество врождённых особенностей, которые важно учитывать при уходе за внешностью. Нередко именно из-за того, что уникальные особенности не были приняты во внимание, комплексы упражнений, диеты и дополнительные витамины не дают ожидаемого эффекта.

Правильное питание может продлить молодость. Продукты, которые предотвращают старение Включение в рацион всего нескольких позиций изменит избавит от множества заболеваний.

Вряд ли ошибусь, если скажу, что в практике любого врача были пациенты, у которых по итогам курса, скажем, витамина D, его уровень в крови так и не достиг референсных значений. Или, например, одному человеку приходится проводить часы в тренажёрном зале, только чтобы не набрать вес, а кто-то от одного взмаха ногой уже худеет на килограмм.

Как организм будет усваивать витамины, воспринимать физическую нагрузку, реагировать на те или иные продукты питания и т.д., решают гены.

Попытка слепо следовать стандартным рекомендациям по питанию и образу жизни, как минимум, приводит к разочарованию в принципах ЗОЖ как таковых. Так что ухудшить внешность, доставшуюся от родителей, достаточно легко. Для этого всего-навсего нужно меньше спать, неправильно питаться, много переживать и не обращать внимание на индивидуальные особенности.

Фото: istockphoto.com

Измениться же к лучшему и сохранить молодость и красоту надолго представляется гораздо более сложной задачей. Решается она с помощью приближения к максимальному потенциалу внешности, заложенному генетически. Причём, практика показывает, что одно только закрытие всех дефицитов и верная расстановка приоритетов ощутимо сказываются на внешности и позволяют выглядеть гораздо моложе.