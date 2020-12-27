Оливье остаётся: 5 здоровых рецептов на Новый год

Даже десерты на праздничном столе могут быть вкусными и полезными.

Многие усердно готовятся к Новому году и старательно худеют. Ведь в праздники столы ломятся от еды, и не набрать пару лишних кило очень и очень сложно. Среди праздничных блюд редко встретишь что-то полезное. Салаты с майонезом, жареный картофель, мясные блюда – как и всё вкусное, это достаточно вредно. Однако вполне можно найти более здоровые альтернативы. Не придётся отказываться даже от оливье, без которого сложно представить российский новогодний стол. Собрали для вас пять полезных рецептов праздничных закусок и десертов.

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Оливье

Вам понадобится:

морковь сырая или варёная – 100 г;

огурец свежий – 120 г;

огурец малосольный или солёный – 80 г;

тофу копчёный – 100 г;

авокадо (по желанию) –100 г;

зелёный горошек – 90 г;

укроп, петрушка, зелёный лук – по вкусу;

растительный йогурт;

кешью-майонез или соус песто.

Процесс приготовления предельно прост. Все ингредиенты нарезать и смешать, как и для классического оливье. Но вместо майонеза для заправки использовать соус. Для него понадобится растительный йогурт, кешью-майонез или песто.

Салат с крабовыми палочками

Вам понадобится:

кальмар отварной – 150 г;

крабовые палочки – 200 г;

яйцо – 2 шт.;

лук зелёный – 30 г;

йогурт натуральный (например, греческий) 2% – 100 г;

соевый соус – 1 ст. л.

Ещё один частый гость на новогоднем столе. Сначала нарезать крабовые палочки, кальмары (кольцами или кусочками) и зелёный лук. Отварить яйца, измельчить их ножом или при помощи яйцерезки и добавить к остальным ингредиентам.

Для заправки перемешать соевый соус и йогурт. При необходимости посолить и поперчить по вкусу.

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Закуска из курицы

Вам понадобится:

морковь – 350 г;

яйца – 2 шт.;

сыр 45% – 90 г;

филе бедра курицы – 140 г;

чеснок – 2 зубчика;

сметана 10% – 80 мл;

соль, перец – по вкусу;

гвоздика для украшения.

Морковь, яйца и мясо следует отварить. Затем натереть на мелкой тёрке морковь, яйца, сыр и чеснок. Соединить все ингредиенты, кроме моркови, и тщательно перемешать.

Для каждой «мандаринки» понадобится 1 ч. л. получившейся смеси и 1 ч. л. с горкой моркови. Сначала аккуратно выложить морковь на пищевую плёнку тонким слоем. Сверху положить начинку. Затем соединить концы плёнки и сделать шарик.

Готовую «мандаринку» можно украсить гвоздикой. Такая необычная подача наверняка удивит ваших гостей.

Банановый брауни

Вам понадобится:

банан – 3 шт.;

яйца – 4 шт.;

рисовая мука – 100 г;

кэроб – 30 г;

молоко 2,6% – 180 мл;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

шоколад 80% – 50 г;

кокосовое масло – 5 мл;

гранатовые зёрна и мята для украшения.

Два банана, яйца, просеянную муку, кэроб (можно использовать какао), 150 мл молока и разрыхлитель смешать в блендере. Оставшийся банан нарезать и выложить в форму, предварительно смазав её маслом. Вместо одной большой можно использовать формочки для кексов. Выпекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.

Пока брауни печётся, сделать шоколадный соус. Шоколад растопить с оставшимся молоком в микроволновке или на водяной бане. Готовый брауни полить шоколадом и украсить гранатом и мятой.

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Шарлотка

Вам понадобится:

мука из бурого риса – 2 стакана;

кефир или питьевой растительный йогурт – 1 стакан;

сироп топинамбура – 1 стакан;

топлёное маслао гхи/сливочное масло (можно заменить на кокосовое) – 100 г;

яблоки среднего размера – 5 шт.;

изюм – 50 г;

разрыхлитель без глютена или сода – 1 ч. л.;

ваниль – 1 ч. л.;

молотая корица – 1 ч. л.;

масло для смазывания формы (кокосовое или гхи).

Сначала смешать все сухие ингредиенты. Изюм промыть, залить кипятком на 15 минут, затем слить воду. Яблоки очистить от семян и нарезать дольками. Застелить дно формы пергаментной бумагой и смазать маслом, выложить яблоки, сверху распределить изюм, а затем тесто. Выпекать около 45 минут при температуре 180 градусов.

Готовой шарлотке нужно дать остыть в форме, после чего вынуть и переложить на блюдо. Сверху можно посыпать корицей и украсить листочками мяты.