Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Главная / Lifestyle / Статьи /

Когда делать массаж, чтобы улучшить спортивные результаты? Польза и противопоказания

Когда делать массаж для эффективной тренировки
Виктор Анисимов Валерия Баринова
,
Как улучшить спортивные результаты с помощью массажа
Метод отлично работает, но не стоит забывать про противопоказания.
Lifestyle / Здоровье 0

Восстановление после физических нагрузок – важная часть тренировочного процесса. Именно она больше всего влияет на эффективность занятий. Правильное питание, баня, заминка и растяжка после нагрузок, самомассаж и массаж определяют скорость восстановления спортсмена и рост спортивных показателей.

Вместе с экспертом из MySportExpert Виктором Анисимовым мы рассмотрим, чем полезен метод массажа и когда лучше избежать посещения салона.

Каким бывает спортивный массаж?

Спортивный массаж делится на:

  • предварительный;
  • тренировочный;
  • восстановительный.

Фото: istockphoto.com

Предварительный массаж

Бывает разминочным, предстартовым и согревающим. Каждый из этих видов выполняется в разное время спортивной нагрузки. Разминочный – непосредственно перед стартом и повышает работоспособность спортсмена. Предстартовый массаж делается за 3-5 минут до старта, длится 15-25 минут и создаёт необходимое психоэмоциональное состояние. Согревающий массаж проводится в случае возникновения угрозы переохлаждения организма.

Что такое перкуссионный массажёр и действительно ли он может избавить вас от боли в мышцах
Опробовали усовершенствованную технологию на себе.

Тренировочный массаж

Тренировочный массаж применяется для укрепления мышц и совершенствования состояния спортсмена во время занятия. Помимо физического и психологического факторов, он влияет на балансирование деятельности ЦНС. Такой массаж необходим в момент, когда нужно снизить или увеличить состояние возбудимости спортсмена.

Фото: istockphoto.com

Восстановительный массаж

Этот массаж назначается и применяется для ускорения восстановления и вывода продуктов распада после нагрузки, для ликвидации последствий травм. Он часто сочетается с гидропроцедурами. В этом случае массирование оказывает большее положительное влияние, чем пассивный отдых.

Методы проведения массажа зависят от физического состояния спортсмена, длительности и интенсивности тренировок, а также от эмоционального фона.

Техника китайского массажа: 6 точек на теле, которые помогают похудеть
Вы можете разминать их даже самостоятельно.

Восстановительный массаж влияет на:

  • усиление кровотока и лимфодренажа;
  • укрепление связок;
  • расслабление мышц;
  • ускорение метаболических процессов;
  • повышение эластичности кожи и очищение эпидермиса от омертвевших клеток;
  • нормализация психоэмоционального процесса;
  • успокоение или возбуждение НС.

Используя его в ежедневном, еженедельном или ежемесячном цикле, вы увеличиваете скорость восстановления и подводите тело к последующим физическим нагрузкам.

Фото: istockphoto.com

Какие противопоказания к массажу?

Но не каждый спортсмен может прибегать к подобному методу решения проблемы. К массажисту лучше не обращаться, когда у вас есть:

  • открытые раны на теле;
  • грибковые инфекции;
  • повышенная температура тела;
  • гнойные процессы;
  • аллергические болезни с кожными высыпаниями;
  • недостаточность кровообращения ;
  • психические заболевания с чрезмерным возбуждением.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
«Железный Арни» уже не тот? Как сейчас живет Шварценеггер
«Железный Арни» уже не тот? Как сейчас живет Шварценеггер
Что будет с организмом, если есть морковь каждый день?
Что будет с организмом, если есть морковь каждый день?
TOP 3
Меньше слов – больше дела: 5 действительно полезных фитнес-блогов
Меньше слов – больше дела: 5 действительно полезных фитнес-блогов
Фитнес
По России на авто: как подготовиться к путешествию в холодное время года
По России на авто: как подготовиться к путешествию в холодное время года
Тренды
Стремясь к невозможному: Шон Шварнер покорил высочайшие пики мира с одним лёгким
Стремясь к невозможному: Шон Шварнер покорил высочайшие пики мира с одним лёгким
Путешествия
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020