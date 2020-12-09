Как улучшить спортивные результаты с помощью массажа

Восстановление после физических нагрузок – важная часть тренировочного процесса. Именно она больше всего влияет на эффективность занятий. Правильное питание, баня, заминка и растяжка после нагрузок, самомассаж и массаж определяют скорость восстановления спортсмена и рост спортивных показателей.

Вместе с экспертом из MySportExpert Виктором Анисимовым мы рассмотрим, чем полезен метод массажа и когда лучше избежать посещения салона.

Каким бывает спортивный массаж?

Спортивный массаж делится на:

предварительный;

тренировочный;

восстановительный.

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Предварительный массаж

Бывает разминочным, предстартовым и согревающим. Каждый из этих видов выполняется в разное время спортивной нагрузки. Разминочный – непосредственно перед стартом и повышает работоспособность спортсмена. Предстартовый массаж делается за 3-5 минут до старта, длится 15-25 минут и создаёт необходимое психоэмоциональное состояние. Согревающий массаж проводится в случае возникновения угрозы переохлаждения организма.

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Тренировочный массаж

Тренировочный массаж применяется для укрепления мышц и совершенствования состояния спортсмена во время занятия. Помимо физического и психологического факторов, он влияет на балансирование деятельности ЦНС. Такой массаж необходим в момент, когда нужно снизить или увеличить состояние возбудимости спортсмена.

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Восстановительный массаж

Этот массаж назначается и применяется для ускорения восстановления и вывода продуктов распада после нагрузки, для ликвидации последствий травм. Он часто сочетается с гидропроцедурами. В этом случае массирование оказывает большее положительное влияние, чем пассивный отдых.



Методы проведения массажа зависят от физического состояния спортсмена, длительности и интенсивности тренировок, а также от эмоционального фона.

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Восстановительный массаж влияет на:

усиление кровотока и лимфодренажа;

укрепление связок;

расслабление мышц;

ускорение метаболических процессов;

повышение эластичности кожи и очищение эпидермиса от омертвевших клеток;

нормализация психоэмоционального процесса;

успокоение или возбуждение НС.

Используя его в ежедневном, еженедельном или ежемесячном цикле, вы увеличиваете скорость восстановления и подводите тело к последующим физическим нагрузкам.

Фото: istockphoto.com

Какие противопоказания к массажу?

Но не каждый спортсмен может прибегать к подобному методу решения проблемы. К массажисту лучше не обращаться, когда у вас есть: