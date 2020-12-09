Как улучшить спортивные результаты с помощью массажа

Восстановление после физических нагрузок – важная часть тренировочного процесса. Именно она больше всего влияет на эффективность занятий. Правильное питание, баня, заминка и растяжка после нагрузок, самомассаж и массаж определяют скорость восстановления спортсмена и рост спортивных показателей.
Вместе с экспертом из MySportExpert Виктором Анисимовым мы рассмотрим, чем полезен метод массажа и когда лучше избежать посещения салона.
Каким бывает спортивный массаж?
Спортивный массаж делится на:
- предварительный;
- тренировочный;
- восстановительный.
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Предварительный массаж
Бывает разминочным, предстартовым и согревающим. Каждый из этих видов выполняется в разное время спортивной нагрузки. Разминочный – непосредственно перед стартом и повышает работоспособность спортсмена. Предстартовый массаж делается за 3-5 минут до старта, длится 15-25 минут и создаёт необходимое психоэмоциональное состояние. Согревающий массаж проводится в случае возникновения угрозы переохлаждения организма.
Тренировочный массаж
Тренировочный массаж применяется для укрепления мышц и совершенствования состояния спортсмена во время занятия. Помимо физического и психологического факторов, он влияет на балансирование деятельности ЦНС. Такой массаж необходим в момент, когда нужно снизить или увеличить состояние возбудимости спортсмена.
Фото: istockphoto.com
Восстановительный массаж
Этот массаж назначается и применяется для ускорения восстановления и вывода продуктов распада после нагрузки, для ликвидации последствий травм. Он часто сочетается с гидропроцедурами. В этом случае массирование оказывает большее положительное влияние, чем пассивный отдых.
Методы проведения массажа зависят от физического состояния спортсмена, длительности и интенсивности тренировок, а также от эмоционального фона.
Восстановительный массаж влияет на:
- усиление кровотока и лимфодренажа;
- укрепление связок;
- расслабление мышц;
- ускорение метаболических процессов;
- повышение эластичности кожи и очищение эпидермиса от омертвевших клеток;
- нормализация психоэмоционального процесса;
- успокоение или возбуждение НС.
Используя его в ежедневном, еженедельном или ежемесячном цикле, вы увеличиваете скорость восстановления и подводите тело к последующим физическим нагрузкам.
Фото: istockphoto.com
Какие противопоказания к массажу?
Но не каждый спортсмен может прибегать к подобному методу решения проблемы. К массажисту лучше не обращаться, когда у вас есть:
- открытые раны на теле;
- грибковые инфекции;
- повышенная температура тела;
- гнойные процессы;
- аллергические болезни с кожными высыпаниями;
- недостаточность кровообращения ;
- психические заболевания с чрезмерным возбуждением.