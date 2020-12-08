Как разнообразить чай с помощью специй и фруктов

С приходом морозов как никогда хочется засесть дома с чашкой горячего чая. Или налить согревающий напиток в термос и отправиться на прогулку. Если обычный чай вам наскучил, его можно разнообразить, добавив различные специи. Составили подборку рецептов, которые точно помогут согреться этой зимой.
Пряный чай латте
Вам понадобятся:
- вода – 200 мл;
- молоко – 200 мл;
- корица – ½ ч. л.;
- чёрный чай – 1,5 ч. л.;
- молотый кардамон – ½ ч. л.;
- щепотка молотого имбиря;
- щепотка мускатного ореха;
- гвоздика – 6 шт.;
- щепотка молотого чёрного перца;
- сахар – 1,5 ч. л.
Фото: istockphoto.com
В ёмкость наливаем воду, молоко, добавляем чай, пряности и сахар. Доводим смесь до кипения и уменьшаем огонь до минимума. После этого пробуем: если на вкус недостаточно пряно, добавляем ингредиенты по чуть-чуть. Помешиваем и варим ещё 5-7 минут. Затем наливаем в чашку, пропуская через ситечко. К напитку можно добавить взбитое молоко.
Масала-чай с перцем
Вам понадобятся:
- вода – 500 мл;
- молоко – 200 мл;
- кардамон – 6 шт.;
- чёрный перец горошком – 6 зернышёк;
- корица – 1 палочка;
- гвоздика – 2 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- чёрный чай – 1 ст. л.
Воду смешиваем с молоком и ставим на огонь в глубоком сотейнике. Кардамон, гвоздику, перец и сахар нужно помять в ступке и добавить туда же. Доводим до кипения, убавляем мощность до минимума и варим примерно 15 минут. После чего снимаем с огня и добавляем чай. Настаиваем напиток ещё несколько минут. Перед подачей процеживаем.
Важно: подавать масала-чай с чёрным перцем нужно горячим.
Клюквенно-малиновый чай
Вам понадобятся:
- вода – 1 л;
- замороженная клюква – 100 г;
- замороженная малина – 100 г;
- сахар – 100 г;
- свежая клюква – по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Клюкву и малину взбиваем в блендере вместе с сахаром до однородного пюре. Заливаем кипятком и даём настояться. Украсить напиток можно целыми ягодами.
Если вам по душе более сладкий чай, можно добавить побольше сахара.
Апельсиновый чай
Вам понадобятся:
- апельсиновый сок – 100 мл;
- чёрный чай – 4 ч. л.;
- вода – 1 л;
- лимонный сок – 50 мл;
- сахар – 50 г;
- корица – 2 палочки;
- мёд – по вкусу;
- гвоздика – 10 шт.;
- цедра апельсина.
Добавляем в воду сахар, специи и цедру. Доводим до кипения, убираем огонь до минимума и варим ещё несколько минут. Затем добавляем чай и даём напитку настояться. Процеживаем, добавляем мёд, апельсиновый и лимонный сок.
Калмыцкий чай
Вам понадобятся:
- вода – 1 л;
- молоко – 1 л;
- зелёный чай – 100 г;
- соль – 2 ч. л.;
- лавровый лист – 4 шт.;
- чёрный перец – 16 горошинок;
- молотый мускатный орех – 1 ч. л.;
- сливочное масло – 4 ст. л.;
- бадан – 5 г;
- аир и дягиль – по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Чай заливаем водой, даём закипеть и варим на слабом огне 10 минут. Добавляем немного молока и снова доводим до кипения. Так по чуть-чуть вливаем все молоко. Всыпаем соль и специи. Варим 5-7 минут, после чего оставляем настояться на 10 минут. Затем тщательно перемешиваем и процеживаем.
Чай-пунш по-кубински
Вам понадобятся:
- вода – 500 мл;
- апельсиновый сок – 1 стакан;
- молотая гвоздика – 1 г;
- чёрный чай – 30 г;
- грейпфрутовый сок – 1 стакан;
- консервированный ананас – 250 г;
- сахар – 100 г;
- лимон – 1 шт.
Завариваем чай и гвоздику, даём настояться 5 минут, затем процеживаем через ситечко. Добавляем соки, сахар и нарезанный дольками ананас. Ставим кастрюлю с напитком на огонь, нагреваем до момента появления пара над поверхностью. Затем снимаем с огня и подаём.