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Рецепты согревающего чая. Что можно добавить в чай кроме мёда и лимона?

Рецепты согревающего чая
Юлия Фёдорова
Как разнообразить чай с помощью специй и фруктов
Зимние согревающие рецепты для тех, кому наскучили обычные напитки.
Lifestyle / Питание 0

С приходом морозов как никогда хочется засесть дома с чашкой горячего чая. Или налить согревающий напиток в термос и отправиться на прогулку. Если обычный чай вам наскучил, его можно разнообразить, добавив различные специи. Составили подборку рецептов, которые точно помогут согреться этой зимой.

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Пряный чай латте

Вам понадобятся:

  • вода – 200 мл;
  • молоко – 200 мл;
  • корица – ½ ч. л.;
  • чёрный чай – 1,5 ч. л.;
  • молотый кардамон – ½ ч. л.;
  • щепотка молотого имбиря;
  • щепотка мускатного ореха;
  • гвоздика – 6 шт.;
  • щепотка молотого чёрного перца;
  • сахар – 1,5 ч. л.

Фото: istockphoto.com

В ёмкость наливаем воду, молоко, добавляем чай, пряности и сахар. Доводим смесь до кипения и уменьшаем огонь до минимума. После этого пробуем: если на вкус недостаточно пряно, добавляем ингредиенты по чуть-чуть. Помешиваем и варим ещё 5-7 минут. Затем наливаем в чашку, пропуская через ситечко. К напитку можно добавить взбитое молоко.

Масала-чай с перцем

Вам понадобятся:

  • вода – 500 мл;
  • молоко – 200 мл;
  • кардамон – 6 шт.;
  • чёрный перец горошком – 6 зернышёк;
  • корица – 1 палочка;
  • гвоздика – 2 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • чёрный чай – 1 ст. л.

Воду смешиваем с молоком и ставим на огонь в глубоком сотейнике. Кардамон, гвоздику, перец и сахар нужно помять в ступке и добавить туда же. Доводим до кипения, убавляем мощность до минимума и варим примерно 15 минут. После чего снимаем с огня и добавляем чай. Настаиваем напиток ещё несколько минут. Перед подачей процеживаем.

Важно: подавать масала-чай с чёрным перцем нужно горячим.

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Клюквенно-малиновый чай

Вам понадобятся:

  • вода – 1 л;
  • замороженная клюква – 100 г;
  • замороженная малина – 100 г;
  • сахар – 100 г;
  • свежая клюква – по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Клюкву и малину взбиваем в блендере вместе с сахаром до однородного пюре. Заливаем кипятком и даём настояться. Украсить напиток можно целыми ягодами.

Если вам по душе более сладкий чай, можно добавить побольше сахара.

Апельсиновый чай

Вам понадобятся:

  • апельсиновый сок – 100 мл;
  • чёрный чай – 4 ч. л.;
  • вода – 1 л;
  • лимонный сок – 50 мл;
  • сахар – 50 г;
  • корица – 2 палочки;
  • мёд – по вкусу;
  • гвоздика – 10 шт.;
  • цедра апельсина.

Добавляем в воду сахар, специи и цедру. Доводим до кипения, убираем огонь до минимума и варим ещё несколько минут. Затем добавляем чай и даём напитку настояться. Процеживаем, добавляем мёд, апельсиновый и лимонный сок.

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Калмыцкий чай

Вам понадобятся:

  • вода – 1 л;
  • молоко – 1 л;
  • зелёный чай – 100 г;
  • соль – 2 ч. л.;
  • лавровый лист – 4 шт.;
  • чёрный перец – 16 горошинок;
  • молотый мускатный орех – 1 ч. л.;
  • сливочное масло – 4 ст. л.;
  • бадан – 5 г;
  • аир и дягиль – по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Чай заливаем водой, даём закипеть и варим на слабом огне 10 минут. Добавляем немного молока и снова доводим до кипения. Так по чуть-чуть вливаем все молоко. Всыпаем соль и специи. Варим 5-7 минут, после чего оставляем настояться на 10 минут. Затем тщательно перемешиваем и процеживаем.

Чай-пунш по-кубински

Вам понадобятся:

  • вода – 500 мл;
  • апельсиновый сок – 1 стакан;
  • молотая гвоздика – 1 г;
  • чёрный чай – 30 г;
  • грейпфрутовый сок – 1 стакан;
  • консервированный ананас – 250 г;
  • сахар – 100 г;
  • лимон – 1 шт.

Завариваем чай и гвоздику, даём настояться 5 минут, затем процеживаем через ситечко. Добавляем соки, сахар и нарезанный дольками ананас. Ставим кастрюлю с напитком на огонь, нагреваем до момента появления пара над поверхностью. Затем снимаем с огня и подаём.

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