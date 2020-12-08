Зимние согревающие рецепты для тех, кому наскучили обычные напитки.

Как разнообразить чай с помощью специй и фруктов

С приходом морозов как никогда хочется засесть дома с чашкой горячего чая. Или налить согревающий напиток в термос и отправиться на прогулку. Если обычный чай вам наскучил, его можно разнообразить, добавив различные специи. Составили подборку рецептов, которые точно помогут согреться этой зимой.

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Пряный чай латте

Вам понадобятся:

вода – 200 мл;

молоко – 200 мл;

корица – ½ ч. л.;

чёрный чай – 1,5 ч. л.;

молотый кардамон – ½ ч. л.;

щепотка молотого имбиря;

щепотка мускатного ореха;

гвоздика – 6 шт.;

щепотка молотого чёрного перца;

сахар – 1,5 ч. л.

Фото: istockphoto.com

В ёмкость наливаем воду, молоко, добавляем чай, пряности и сахар. Доводим смесь до кипения и уменьшаем огонь до минимума. После этого пробуем: если на вкус недостаточно пряно, добавляем ингредиенты по чуть-чуть. Помешиваем и варим ещё 5-7 минут. Затем наливаем в чашку, пропуская через ситечко. К напитку можно добавить взбитое молоко.

Масала-чай с перцем

Вам понадобятся:

вода – 500 мл;

молоко – 200 мл;

кардамон – 6 шт.;

чёрный перец горошком – 6 зернышёк;

корица – 1 палочка;

гвоздика – 2 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

чёрный чай – 1 ст. л.

Воду смешиваем с молоком и ставим на огонь в глубоком сотейнике. Кардамон, гвоздику, перец и сахар нужно помять в ступке и добавить туда же. Доводим до кипения, убавляем мощность до минимума и варим примерно 15 минут. После чего снимаем с огня и добавляем чай. Настаиваем напиток ещё несколько минут. Перед подачей процеживаем.

Важно: подавать масала-чай с чёрным перцем нужно горячим.

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Клюквенно-малиновый чай

Вам понадобятся:

вода – 1 л;

замороженная клюква – 100 г;

замороженная малина – 100 г;

сахар – 100 г;

свежая клюква – по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Клюкву и малину взбиваем в блендере вместе с сахаром до однородного пюре. Заливаем кипятком и даём настояться. Украсить напиток можно целыми ягодами.

Если вам по душе более сладкий чай, можно добавить побольше сахара.

Апельсиновый чай

Вам понадобятся:

апельсиновый сок – 100 мл;

чёрный чай – 4 ч. л.;

вода – 1 л;

лимонный сок – 50 мл;

сахар – 50 г;

корица – 2 палочки;

мёд – по вкусу;

гвоздика – 10 шт.;

цедра апельсина.

Добавляем в воду сахар, специи и цедру. Доводим до кипения, убираем огонь до минимума и варим ещё несколько минут. Затем добавляем чай и даём напитку настояться. Процеживаем, добавляем мёд, апельсиновый и лимонный сок.

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Калмыцкий чай

Вам понадобятся:

вода – 1 л;

молоко – 1 л;

зелёный чай – 100 г;

соль – 2 ч. л.;

лавровый лист – 4 шт.;

чёрный перец – 16 горошинок;

молотый мускатный орех – 1 ч. л.;

сливочное масло – 4 ст. л.;

бадан – 5 г;

аир и дягиль – по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Чай заливаем водой, даём закипеть и варим на слабом огне 10 минут. Добавляем немного молока и снова доводим до кипения. Так по чуть-чуть вливаем все молоко. Всыпаем соль и специи. Варим 5-7 минут, после чего оставляем настояться на 10 минут. Затем тщательно перемешиваем и процеживаем.

Чай-пунш по-кубински

Вам понадобятся:

вода – 500 мл;

апельсиновый сок – 1 стакан;

молотая гвоздика – 1 г;

чёрный чай – 30 г;

грейпфрутовый сок – 1 стакан;

консервированный ананас – 250 г;

сахар – 100 г;

лимон – 1 шт.

Завариваем чай и гвоздику, даём настояться 5 минут, затем процеживаем через ситечко. Добавляем соки, сахар и нарезанный дольками ананас. Ставим кастрюлю с напитком на огонь, нагреваем до момента появления пара над поверхностью. Затем снимаем с огня и подаём.