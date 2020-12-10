Как выглядели спортсмены, которые покоряли своим обаянием в 80-х?

Красота – страшная сила, и в спорте это не исключение. Харизма и привлекательная внешность вкупе с выдающимися физическими способностями способны сделать из талантливого спортсмена кумира целого поколения. Разумеется, в первую очередь, зрители обращают внимание именно на навыки атлетов, но природное обаяние тоже играет немаловажную роль. Взять, например, двух футбольных легенд – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Хотя у первого больше «Золотых мячей» и более крупная сумма в клубном контракте, форвард «Ювентуса» обгоняет его по популярности в соцсетях, а рекламные гонорары с лихвой компенсируют разницу в зарплате. Секрет – в идеальном телосложении и «звёздной» внешности Роналду, за которым следят и будут следить далеко не только любители футбола.

Но красавцы в мировом спорте были всегда. Давайте вместе вспомним наиболее обаятельных атлетов прошлого. Хотя они давно завершили профессиональную карьеру, в своё время тысячи фанаток сходили по ним с ума.

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Сергей Бубка

Бубка дважды был назван «Спортсменом года» по версии Track & Field News, а в 2012 году стал одним из 24 спортсменов, вступивших в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Ему удалось выиграть шесть чемпионатов мира подряд, получить золотую медаль на Олимпиаде и 35 раз побить мировой рекорд в прыжках с шестом среди мужчин. Он был первым прыгуном, преодолевшим высоту 6 м и 6,1 м.

Фото: РИА Новости

Из-за атлетического телосложения и привлекательной внешности среди фанатов Сергея было немало поклонниц. Девушки по всему Советскому Союзу включали трансляции специально, чтобы полюбоваться на спортсмена.

Франц Беккенбауэр

Немецкий защитник – образцовый футбольный либеро – до сих пор остаётся единственным игроком, побывавшим капитаном в трёх разных клубах. Дважды лучший игрок Европы, он восхищал не только зрителей, но и зрительниц.

Как и многие известные немецкие футболисты, Беккенбауэр большую часть карьеры играл за Мюнхенскую «Баварию».

Фото: Getty Images

Франц был трижды женат. У него родились пятеро детей, один из которых, Стефан Беккенбауэр пошёл по стопам отца и тоже стал футболистом.

Валерий Харламов

Один из лучших хоккеистов СССР, двукратный чемпион Олимпийских игр и восьмикратный чемпион мира. Небольшой рост Харламов с лёгкостью компенсировал скоростью реакции, остротой ума и прекрасными техническими навыками. В 1972-м и 1973 годах он был признан лучшим хоккеистом СССР.

Фото: РИА Новости

Нападающий, которого считали очень креативным и изобретательным на льду, в 1972 году возглавлял команду и по результативности. Валерий был по-настоящему одарённым хоккеистом и умел играть на максимальной скорости. Не зря его считали одним из лучших игроков своего времени и одним из величайших хоккеистов всех времён.

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Диего Марадона

Марадона – один из трёх лучших футболистов своего времени. Многие и сегодня ставят его выше Месси – кумира современности. Ведь последний пока так и не выиграл Чемпионат мира.

Фото: Getty Images

Марадона был «красавцем» во всех смыслах. Он отличался не только выдающейся игрой, но и привлекательной внешностью. Игра аргентинца походила на полёт бабочки: он настолько легко и непринуждённо обращался с мячом, что вызывал зависть и уважение даже у соперников по чемпионату Испании и Италии. Диего считал, что футбол в первую очередь зависит от зрителя. И чтобы обеспечить жизнь себе, родителям и пяти старшим сёстрам, нужно влюбить в себя столько болельщиков, сколько возможно.

Мишель Платини

Один из величайших футболистов всех времён, Платини трижды выигрывал «Золотой мяч» – в 1983-м, 1984-м и 1985 годах – и занял седьмое место в голосовании ФИФА «Игрок века». В 1985 году за выдающиеся достижения в спорте он был удостоен звания кавалера Почётного легиона, а в 1998 году стал офицером ордена.

Фото: Getty Images

За свою карьеру Платини играл в клубах «Нанси», «Сент-Этьен» и «Ювентус». Его можно узнать по прозвищу «Ле Руа» (фран. «король») – так фанаты прозвали Платини за талант и лидерские качества. Он был ключевым игроком сборной Франции и в её составе выиграл Чемпионат Европы 1984 года – в этом турнире Мишель стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком. Вместе с национальной командой он дошёл до полуфиналов Чемпионатов мира 1982-го и 1986 годов.

Платини устанавливал всё новые футбольный рекорды в своей стране. В том числе, ему принадлежит первенство по количеству голов, забитых на чемпионате Европы, – ему удалось забить девять мячей, несмотря на то, что он появился только в победном сезоне 1984 года.

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Александр Белов

Белов навсегда останется в памяти российских фанатов баскетбола благодаря легендарному матчу против сборной США на Олимпийских играх 1972 года. Ему удалось забросить победный мяч на последней секунде. Тогда советская баскетбольная сборная впервые выиграла Олимпиаду.

Фото: РИА Новости

Позже в 1974 году Белов стал обладателем золотой медали на Чемпионате мира ФИБА. В 1975-м вместе с командой занял второе место на Евробаскете, а в 1976-м на летних Олимпийских играх получил «бронзу».

В 1991 году Александра признали одним из 50 величайших игроков ФИБА, а в 2007 году включили в Зал славы.