Помощь организму: какие продукты лучше всего есть зимой

Знаете ли вы, что микробы в воздухе меняются от сезона к сезону? А что микробы в кишечнике так же должны меняться от сезона к сезону? А то, что рецепторы гормонов настроения в вашем мозге меняются в зависимости от времени года? Об этом нам рассказала Елена Айзенберг – сертифицированный тренер по здоровью, нутрициолог из Калифорнии и спикер Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO FORUM.



Сегодня мы ходим в продуктовый магазин и покупаем всё, что захотим и когда захотим. Такое удобство сделало приём пищи однообразным, совершенно не сезонным и серьёзным вызовом для нашего микробиома и циркадных ритмов.



Кишечный иммунитет составляет 70% вашей иммунной системы. Он связан с устойчивыми сезонными микробами, которые заселяют микробиом человека в определённое время года. А они, в свою очередь, зависят от употребляемых нами продуктов.



Это правда! Мы – сезонные циркадные существа, и нам необходимо жить синхронно и в гармонии с ритмами природы, чтобы процветать на этой планете.

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Какие продукты лучше употреблять зимой?

Сезонная еда содержит витамины, минералы и другие питательные вещества, которые особенно необходимы нашему организму в это время года. Например, зимой нам не хватает витамина D из-за того, что мы проводим больше времени в помещении и мало на солнце.

Грибы

Грибы будут дополнительным источником этого витамина, особенно для веганов и вегетарианцев, в зимние месяцы. Но нельзя ценить грибы только за их содержание витамина D. Порция грибов шиитаке заметно улучшит иммунитет, благодаря высокому содержанию витаминов группы B, витамина D, селена, ниацина и 7 из 8 незаменимых аминокислот. Это может быть чрезвычайно полезно зимой, когда наша иммунная система часто находится под давлением всевозможных вирусных инфекций.

Цитрусы

Зимой нам также нужен дополнительный витамин С, чтобы укрепить организм и предотвратить болезни. Урожай цитрусовых, таких как апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты приносит с собой большие дозы витамина С, одного из лучших защитников природы от множества бактерий и вирусов, которые скрываются в самые холодные месяцы.

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Зимние овощи

На холоде мы сжигаем больше калорий, поэтому нам хочется более сытных и тёплых блюд, таких как супы и тушёные блюда. Летние продукты – ягоды, кукуруза и помидоры – не должны присутствовать в вашем меню в больших количествах, как летом. Вместо этого возьмите за основу картофель, морковь, чеснок, лук и другие корнеплоды, которые нам дарит осень. Они богаты клетчаткой и углеводами, что позволит сохранить чувство сытости в долгие зимние месяцы!

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Тыква или сквош? Выбирайте сами, потому что оба являются зимними суперфудами. Они содержит много клетчатки, магния, бета-каротина и витаминов C и B6, и помогут снизить кровяное давление и уровень холестерина. Их очень легко приготовить: просто нарежьте кубиками, приправьте и запекайте в духовке, чтобы получился ароматный гарнир или используйте жареные овощи в качестве основы для мягкого супа-пюре, приправленного мускатным орехом и корицей.

Яблоки

Осень приносит нам самый большой урожай яблок – фруктов, богатых клетчаткой и пектином, они полезны для пищеварительной системы и обладают защитным эффектом от кожных и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они содержит витамины A, E, B6, C и K. Яблоки обязательно должны быть в списке продуктов, которые нужно есть зимой.

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Гранат

Гранат – один из самых популярных фруктов зимнего сезона, настоящий антиоксидант. Он помогает укрепить иммунную систему и защитит организм от различных заболеваний. Он обладает защитным эффектом от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. По этой причине вам обязательно следует добавить немного граната в ежедневный рацион.

Специи

Зима – пора специй. Я люблю запах кардамона в теплом чае, гвоздики в отварах, корицы в печенье, чёрного перца и лаврового листа в супах. Добавление гвоздики в свой рацион зимой поможет предотвратить такие зимние проблемы, как боли в суставах и кашель. Корица облегчит простуду и её симптомы, согревая тело. Кардамон, богатый антиоксидантами, также помогает справиться с болезнью. Наличие витамина С в чёрном перце позволяет ему действовать как естественное средство от простуды и кашля.

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Сезонное питание дает нам ежедневную дозу витаминов в их самой чистой форме.

Это соответствует потребностям нашего организма и ставит во главу угла наше физическое благополучие и хорошее самочувствие. Когда мы получаем то, что нам нужно, мы чувствуем себя на все 100 и полны энергии. Будьте здоровы!