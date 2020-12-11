В новый год без забот: подарки для тех, кому необходимо расслабиться

Это был тяжёлый год. И в случае с 2020-м мы даже не шутим. Всем просто необходимо наконец отпустить ситуацию и расслабиться. Когда же делать это, если не в новогодние праздники? Устроить релакс и поднять настроение помогут удобная мягкая одежда и уютные вещи. В этой подборке вы найдёте идеи для подарков не только родным и близким, но и себе любимым.

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Тёплая флисовая кофта Reebok

Мягкая, будто из плюша, кофта Reebok Classics Winter Escape поможет создать атмосферу уютного зимнего вечера. В такой хочется подолгу сидеть у камина с книгой и чашкой горячего какао или, завернувшись в плед, в который раз пересматривать «Один дома» или «Иронию судьбы».

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Свободный крой не сковывает движений, тёплый приятный на ощупь флис греет не только тело, но и душу. А молния до середины груди позволяет легко снимать и надевать кофту.

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Ароматические свечи

Если ваше новогоднее настроение пока оставляет желать лучшего, поднять его помогут аромасвечи. Запахи корицы, яблочного пирога, попкорна зададут нужный тон не только праздничному, но и любому зимнему вечеру.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Поставьте свечи на стол и превратите обычный ужин в более романтический. Или зажгите несколько свечей в ванной и устройте домашнюю ароматерапию и СПА-процедуры.

Банный халат Essential

Что может быть приятнее, чем после горячей ванны завернуться в мягкое махровое полотенце? Мы знаем – завернуться в мягкий махровый халат! Внутри – приятная к телу подкладка, а снаружи – вафельная ткань, настоящая классика. Нейтральный пастельный цвет не бросается в глаза и также настраивает на расслабление.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Сделан халат из стопроцентного хлопка и точно подойдёт тем, кто предпочитает натуральные ткани.

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Кофе Costa

Чашка ароматного кофе Costa Coffee станет не только отличным началом дня, но и его прекрасным завершением. Иногда дело не в самом напитке, а в атмосфере и ритуале. Бодрящий шот эспрессо с утра или пряный согревающий латте вечером помогут создать правильный настрой: зарядиться энергией в первом случае и расслабиться – во втором.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Маска для сна

Маска поможет быстро уснуть, даже если свет от праздничных гирлянд озаряет всю комнату. К тому же сам по себе это стильный и полезный аксессуар. В подарок можно выбрать любую: изящную из шёлка для любителей классики или мягкую и забавную с принтом из любимого мультфильма.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Абонемент в фитнес-клуб

Не удивляйтесь, спорт вовсе не обязательно про преодоление себя и работу на износ. Размеренная йога и даже пробежка в комфортном темпе – прекрасный способ расслабиться и хотя бы на время отвлечься от насущных проблем.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

К тому же во многих современных фитнес-клубах можно сходить в сауну или хаммам, сделать массаж и даже СПА-процедуры. Так что абонемент, например, в Crocus Fitness станет отличным подарком и для заядлых зожников, и для тех, кто только собирается встать на этот путь.

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