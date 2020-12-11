Предновогодний детокс: готовимся к праздничному застолью

До Нового года осталось совсем немного, а это значит, что пора приводить фигуру в порядок! Детокс-диета – отличный способ. И её польза не ограничивается только похудением. Главное преимущество – очищение организма от вредных веществ. В чём смысл предновогоднего детокса? Когда лучше начать и сколько он должен длиться? Есть ли какие-то ограничения? На эти вопросы ответила нутрициолог Анна Берсенева.

Что такое детокс и зачем он вам нужен? Вся правда о детокс-программе от первого лица. Разбираемся вместе с врачом-диетологом Маргаритой Королёвой.

Зачем нужен предновогодний детокс?

Организм человека постоянно подвержен негативному воздействию. В этом виноваты и загрязнённый воздух, и некачественная вода, и бытовая химия, и вредная пища. Вывести токсины, которыми «замусорен» человеческий организм, поможет детокс.

Фото: istockphoto.com

Анна: Для организма детокс полезен не только в предновогоднее время. Потому что мы живём в условиях города, и интоксикация происходит, хотим мы этого или нет. Дело не только в пище, но и в воздухе, воде, диоксиновом загрязнении. Периоды грамотного детокса без чрезмерных ограничений и жёсткости необходимы. Он должен стать практикой жизни. Периодически стит давать организму «вдохнуть полной грудью».

Почему разгрузка особенно важна в предновогоднее время? У многих на Новый год большие планы, и необходимо набраться энергии, чтобы веселиться, радоваться и радовать близких. Грамотный детокс не истязает организм, а заряжает энергией. Эффективная детокс-диета должна «прокачивать» внутреннюю систему детоксикации, которая состоит из печени, кишечника, кожи, лёгких и т. д.

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Когда начинать предновогодний детокс?

Очень важно не переусердствовать. В интернете можно найти немало сомнительных программ, предлагающих «очищать» организм в течение месяца, а то и двух. Это чревато негативными последствиями для организма.

Фото: istockphoto.com

Анна: О предновогоднем детоксе нужно думать в декабре. Я рекомендую выделять на детокс-диету от трёх до семи дней в зависимости от ситуации. Лично я провожу его в рамках недели. Очень не рекомендую устраивать детокс на соках, которые якобы помогают похудеть за несколько дней, – это крайне распространённый миф. Из-за него может возникнуть ряд серьёзных проблем от панкреатита, провоцирования диабета второго типа до «раскачки» метаболизма в отрицательную сторону, из-за чего начнёте поправляться даже от листьев салата.

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А алкоголь после детокса можно? Новый год всё-таки!

Анна: Что касается алкогольных напитков, я рекомендую в умеренных количествах сухое вино как дополнительный источник антиоксидантов. Главное – обязательно пить воду! Идеально, если она будет тёплой (50-55°C) и с лимоном. Даже если в рационе во время праздника будет присутствовать что-то, закисляющее организм, таким способом вы позаботитесь о нейтрализации негативного эффекта.

Фото: istockphoto.com

Сама нутрициолог против строгих диет и жёстких ограничений, а 14 декабря у неё стартует недельный марафон «Детокс без стресса». Это отличный шанс попробовать принципиально другой способ очищения – без соков, голодания и нервов. А приготовление дневного рациона будет занимать всего 15 минут. Все участники марафона получат экспресс-курс от Анны по приготовлению полезных десертов, а те, кто подпишется на её аккаунт в «Инстаграме», – чек-лист «5 опасных ошибок детокса».