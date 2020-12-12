Загранпаспорт не нужен: 5 идей для зимних поездок по России

Зима уже в разгаре, а вот пандемия коронавируса ещё не закончилась. Это значит, что стоит поискать место для отдыха в России, а не за границей. Чтобы попасть в красивые и удивительные места, не обязательно иметь загранпаспорт и пересекать половину земного шара. Составили список интересных направлений для зимних путешествий.

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Кристально чистые льды Байкала

У многих есть мечта – хотя бы раз побывать на легендарном Байкале. Но зимой самое глубокое озеро в мире можно не только увидеть. Каждый год оно превращается в огромный каток, где каждый может покататься на коньках и через слой льда и километры воды заглянуть вглубь.

Фото: istockphoto.com

К такому приключению придётся основательно подготовиться: вам понадобятся специальные туристические коньки и тёплая одежда. Температура воздуха на Байкале порой опускается до -30°C. Предварительно обязательно удостоверьтесь в прочности льда!

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Зимняя сказка с собачьими упряжками в Карелии

Зимой природа русского севера становится ещё более грандиозной и величественной: хвойные леса, укутанные снегами, не могут не завораживать. В Карелии есть немало прекрасных мест для посещения. Но самое незабываемое приключение, в котором вы можете поучаствовать, – прогулка на собачьих упряжках. Опытный инструктор поможет вам получить удовольствие от катания и общения с дружелюбными и умными собаками хаски.

Фото: istockphoto.com

Лебединое озеро в Алтайском крае

В Алтайском крае вы сможете увидеть совсем неожиданные для зимы виды: сотни лебедей, плавающих по поверхности озера. Возникают вполне ожидаемые вопросы: как птицам не холодно? Почему поверхность воды не замерзает?

Всё дело в том, что со дна озера Светлое в ноябре начинают бить тёплые источники, которые и согревают воду. Ежегодно лебеди собираются там, чтобы растить потомство. Вокруг озера установлены специальные смотровые площадки для удобства туристов.

Находится природная достопримечательность в часе езды от города Бийска. Это прекрасное место, чтобы отдохнуть вместе с семьёй или друзьями.

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Знакомство с оленями на Ямале

Увидеть воочию образ жизни северных оленеводов можно в Ямало-Ненецком автономном округе. Они живут так же, как и несколько столетий назад: далеки от научно-технического прогресса, строят самодельные жилища. Весь образ их жизни сосредоточен на оленеводстве.

Фото: istockphoto.com

Для любого россиянина поездка в Ямало-Ненецкий автономный округ станет незабываемым опытом и отличной возможностью увидеть оленей не в зоопарке, а в естественных природных условиях. Пункт назначения – город Салехард, откуда и организовывают туры к селениям оленеводов.

Северное сияние в Мурманске

Чтобы увидеть невероятно красивое северное сияние, достаточно приехать в Мурманскую область. Перед поездкой обязательно нужно уточнить прогноз солнечной активности – именно от этого зависит, сможете ли вы полноценно увидеть северное сияние.

Фото: istockphoto.com

Это природное явление – настоящее волшебство, от которого в восторге не только дети, но и взрослые.