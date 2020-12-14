ЗОЖ по-русски: топ-5 полезных блюд традиционной кухни

Мифы о том, что полезно, а что нет, передаются из поколения в поколение, укрепляются в головах людей как истина. При этом реальная генетическая предрасположенность к полноте есть у немногих людей. У остальных наблюдается эта предрасположенность к определенному режиму еды.

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Квашеная капуста

Это ферментированный продукт, содержащий бактерии Lactobacilli, полезные для микрофлоры кишечника. Молочная кислота, образующаяся в процессе квашения, – естественный консервант и антагонист большого количества патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Патогены могут оттеснять нормальную микрофлору при неправильном питании, в том числе при чрезмерном употреблении сладостей.

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На 100 г квашеной капусты приходится 35% дневной нормы витамина С. Капуста содержит витамин U, который полезен при язвенных заболеваниях. В ней также имеются кальций, магний, железо, калий, сера, витамин К. Употребление квашеной капусты снижает риск развития новообразований.

Квашеная капуста может быть гарниром или овощным дополнением к приёму пищи, это низкокалорийное блюдо.

Сырники

Сырники – идеальный завтрак. В твороге содержится полноценный белок, 12 видов витаминов, кальций, железо, фосфор. Ошибочно многие считают, что обезжиренный творог полезнее жирного. Но это не так. Необходимо выбирать творог с жирностью 5-9%. Жир снижает скорость усвоения глюкозы и количество липопротеинов низкой плотности в крови, а также продлевает ощущение сытости.

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Сало

Сало – жирный и очень питательный продукт, но оно не должно быть основным компонентом рациона. Сало содержит все виды жирных кислот, жирорастворимый витамин D и E, холин. Эти компоненты принимают участие в работе гормональной, нервной, антиоксидантной и иммунной системы в организме.

Холестерин, содержащийся в сале, – это компонент строительного каркаса клеток. В 100 г продукта содержится от 70 до 100 мг холестерина, при суточной потребности человека – 300-400 мг.

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Полба

Полба – злак, известный в России на протяжении веков, недооценённый на современном столе и набирающий всё большую популярность в последние годы. По питательным характеристикам она намного превосходит пшеницу. Полба содержит полезные вещества не только в оболочке, но и в плодовом слое и эндосперме. Из-за этого злак даже в измельчённом виде сохраняет свои свойства.

В её состав входит витамин В6, который регулирует жировой обмен. За счёт этого липиды не накапливаются в организме в большом количестве. Клетчатка, содержащаяся в зёрнах, улучшает работу кишечника. А никотиновая кислота отвечает за стимуляцию работы надпочечников. Полба – это сытный вариант гарнира, который отлично сочетается с мясом.

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Как и большинство круп, эта содержит глютен. Поэтому людям с непереносимостью этого белка следует отказаться от таких блюд – лучше заменить их на гречку.

Овощной крем-суп

Овощные супы положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта, поскольку содержат большое количество клетчатки.

Ингредиентами могут стать пастернак, сельдерей, спаржевая фасоль, горошек, перец, брокколи, цветная капуста, тыква. Вариантов много, всё зависит от вкусовых предпочтений. А для бульона лучше выбирать нежирные сорта мяса или птицы.

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Блюда, которые мы едим, – это часть культуры, развития общества, привычек и пристрастий внутри семьи, а также климатических условий местности. Сейчас у каждого есть выбор чем и в каком количестве питаться. Поэтому необходимо понимать, как продукты и приготовленные из них блюда влияют на организм, и сознательно выбирать более полезные.