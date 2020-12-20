Сила не в каше: 5 «бесполезных» русских блюд

Заставлять детей есть манную кашу необязательно, ведь в ней практически нет полезных веществ.

В детстве многих заставляли есть манную кашу и винегрет. Якобы эти блюда очень полезны и без них организму не обойтись. На самом деле, это спорное утверждение. И таких псевдоздоровых примеров немало.

Вместе со спикерами Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Владимиром Некрасовым, врачом высшей категории в области лабораторной диагностики, подполковником мед. службы. Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, и Алисой Бальцевич, руководителем компании AGreen Altai Agroecological Company, рассказываем, полезность каких ещё блюд зачастую преувеличивается.

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Овощной салат

Столь привычный многим россиянам овощной салат с помидорами и огурцами может стать причиной нарушения пищеварения. Всё потому что огурец и помидор – антагонисты. С точки зрения химии, огурец – щелочной продукт, в то время как помидор – кислотный.

Фото: istockphoto.com

Для переваривания такого салата требуются разные ферменты. Из-за этого возникает дополнительная нагрузка на пищеварительную систему, что может приводить к повышенному газообразованию и чувству дискомфорта. Рекомендуется употреблять огурцы и помидоры в разные приёмы пищи.

Винегрет

Любимый многими салат тоже нельзя назвать полезной едой. Он состоит из крахмалистых овощей, которые повышают уровень глюкозы в крови. Такой вариант ужина небезопасен для тех, кто болен сахарным диабетом.

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Шашлык

Во время приготовления шашлыка происходит процесс копчения, в ходе которого образуются канцерогенные вещества – бензапирены. Они увеличивают риск развития онкологических заболеваний.

Фото: istockphoto.com

Особенно в больших количествах канцерогены скапливаются в частях мяса, которые зажарились до корочки.

Холодец

Холодец – традиционное блюдо в России и коронный вариант закуски на новогоднем столе. Однако тем, у кого есть заболевание поджелудочной железы и желудка, стоит воздержаться от его употребления. В холодце содержится большое количество экстрактивных веществ, что негативно сказывается на органах желудочно-кишечного тракта.

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Манная каша

Манная крупа – переработанное зерно пшеницы, из которого удалили все полезные вещества, содержащиеся в оболочке. Она повышает количество сахара в крови, не содержит микроэлементов и витаминов, а при частом употреблении способствует набору веса.

Фото: istockphoto.com

Также в крупе содержится большое количество глютена. Поэтому манной каши стоит избегать людям с непереносимостью этого белка.