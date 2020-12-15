Сильнейший человек планеты: чем знаменит Жидрунас Савицкас?

Жидрунас Савицкас – мировая икона тяжёлой атлетики, многократный рекордсмен, однако на его наследие посягают прыткие новички. Есть ли у них шанс превзойти легендарного Жидрунаса или это до сих пор остаётся невозможным?

Кто такой Савицкас и чем он знаменит?

Жидрунас Савицкас родился в городе Биржай на севере Литвы. В юности он увлёкся силовыми видами спорта, а позже заставил говорить о себе весь мир. Жидрунас смог поднять вес в 400 кг и в силовом троеборье 1000 кг и установил мировой рекорд в лог-лифте (подъём бревна максимального веса). Его рекорд в этой дисциплине – невероятные 228 кг, учитывая, что снаряд поднимают с пола до полного разжатия рук наверху.

Зак Джордж – самый сильный человек Великобритании. А когда-то он накачался ради приставки Для этого пришлось отказаться от ежедневного фастфуда.

Победы «Большого Z»

Литовец является одним из самых титулованных спортсменов в истории. С 2002 по 2015 год Жидрунас ни разу не опускался ниже второго места в рейтинге престижного состязания World’s Strongest Man, а четырежды становился победителем. За это атлет и получил прозвище «Самый сильный человек планеты».

На турнире Arnold Strongman Classic, названном в честь Арнольда Шварценеггера, за всё время выступлений «Большой Z» (англ. Big Z) ни разу не вылетал из тройки призёров.Также Жидрунас выиграл аналогичный турнир среди европейцев в 2012 году.

«Железный Арни» уже не тот? Как сейчас живет Шварценеггер Актёр изменился, но старается не сдавать позиции.

Он такой один?

В период с 2010 по 2016 год премию World’s Strongest Man выигрывали или Жидрунас, или его извечный конкурент – американец Брайан Шоу. По габаритам и весу он больше, чем литовец: 197 кг Шоу против 176 кг Савицкаса. Семь лет болельщики любовались их противостоянием, как радуются сейчас соперничеству Роналду и Месси в футболе. Два силача побили все возможные и невозможные рекорды.

Зачем качки это делают? Участие в соревнованиях по пауэрфлифтингу. Личный опыт Как «докачаться» до победного пьедестала и зачем это нужно? Читать всем, у кого заканчивается мотивация.

Главный миф о Жидрунасе

Те, кто не следит за социальными сетями Савицкаса, полагают, что сейчас он потерял былую форму и до своих результатов в начале 2010-х ему далеко. Но если вы зайдёте на его страницу в «Инстаграме», то убедитесь, что спортсмен не просто не растерял мощь, но и стал ещё более внушительным и ошеломляющим.

Жидрунас Савицкас до сих пор остаётся эталоном для многих пауэрлифтеров. Его спортивное наследие велико, а выдающиеся достижения запечатлены в книге рекордов Гиннесса.