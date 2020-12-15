Впервые на Олимпиаде: что стоит знать о новых видах спорта?

В 2021 году Олимпийская спортивная программа может пополниться новыми видами спорта. На официальном сайте соревнований сообщили, что предварительно включены брейк-данс, скейтбординг, спортивное скалолазание, каратэ и сёрфинг. По мнению организационного комитета, эти виды спорта способствуют сбалансировке программы и приобщению молодёжи к спорту. Комиссия уверена, что сильная сторона современных игр – разнообразие, тем не менее наблюдение за этими дисциплинами продолжается.

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Брейк-данс

Брейк-данс или брейкинг, как он записан в реестре, уже был представлен на юношеских Играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Этот вид спорта направлен на привлечение молодёжи к участию в спортивных мероприятиях мирового масштаба. Ведь ещё недавно официальных международных соревнований по брейкингу не было. С этим связано отсутствие чёткой структуры: есть деление на команды, но в остальном допускаются разные варианты. Поэтому для Олимпиады в Париже в 2024 году заявлены сольные соревнования.

Фото: istockphoto.com

Сложность этого спорта заключается ещё и в музыке, а точнее её неопределённости. Танцор заранее не знает, под какую композицию ему придётся выступать. Судьи оценивают баттлы по трём базовым критериям: музыкальность, техничность, креативность. Как и в любой дисциплине, в брейкинге сложно добиться полной объективности, поэтому существуют разные системы судейства – к юношеской Олимпиаде 2018 года разработали новую, уникальную. Будет ли подготовлена такая же система к грядущим Играм, пока неизвестно.

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Спортивное скалолазание

Этот спорт стал олимпийским в 2018 году, а частью Игр в Токио был объявлен в декабре 2020-го. Скалолазание состоит из трёх основных дисциплин.

Лазание на трудность. В распоряжении спортсмена уникальная вертикальная трасса, которую он видит впервые, и ограниченное время. Даётся только одна попытка и задача – забраться как можно выше.

Фото: istockphoto.com

Лазание на скорость. На прохождение этой трассы обычно уходит несколько секунд. Длина и наклон фиксированные – 15 метров и 5 градусов соответственно.

Боулдеринг. В отличие от предыдущих дисциплин в этой не предусмотрена страховка. Трасса состоит из коротких отрезков и для каждого время ограничено. Считается одним из самых зрелищных.

Сёрфинг

По мнению президента Международной Ассоциации сёрфинга Фернандо Агуэрре, который боролся за включение этого вида спорта в список олимпийских, среди сёрферов большинство – представители молодого поколения. Поэтому так важно было вывести его на новый уровень.

Фото: istockphoto.com

Точные дни соревнований в 2021 году будут известны незадолго до самого мероприятия, так как в этом виде спорта очень важны погодные условия. Технологии искусственных волн внедрять пока не будут, а значит, нужны настоящие. Более того, возможна и субъективная оценка конкурсантов: многое зависит не от самих спортсменов, а от ветра, приливов и течения. Поэтому от идеи проведения соревнования «под крышей» пока полностью не отказались.

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Скейтбординг

Для многих до сих пор скейтбординг ассоциируется с улицей. Именно поэтому в качестве спортивных объектов будут построены скейт-парки, напоминающие оживлённую городскую обстановку.

Фото: istockphoto.com

Для выполнения программы у спортсмена есть две попытки по 45 секунд. Судьи оценивают выступления по определённым критериям по 100-балльной школе: сложность трюков, оценка за исполнение (высота прыжка, приземление и т.д.) и количество трюков.

Каратэ

Этот вид спорта стал широко известен благодаря зрелищным выступлениям, во время которых каратисты разбивают предметы голыми руками. Сейчас дисциплина занимает первое место по популярности среди восточных единоборств и считается эффективным способом самообороны.

Фото: istockphoto.com

Согласно стандартам программы Международной федерации каратэ, от одной страны в одной дисциплине может участвовать только один человек. Дисциплин же всего две: ката (мужчины и женщины) и кумитэ (мужчины и женщины в весовых категориях).