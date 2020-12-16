Сколько стоит начать кататься на скейтборде?

Скейтбординг появился в СССР в 70-х. Чаще всего доски попадали в Союз в качестве подарков из заграничных командировок. Хотя были энтузиасты, которые конструировали их по чертежам из журналов «Юный техник», «Умелые руки», «Моделист конструктор».

Спустя пару лет в СССР началось массовое производство роликовых досок на крупных предприятиях. В 1980-х доски выпускались в Риге, Ленинграде, Вильнюсе, Таллине и других городах.

Скейтбординг заявил о себе в советском цирке и кино. В 1976 году циркач Анатолий Калинин загорелся идеей использовать роликовую доску в представлениях. Подготовка к номеру шла 9 лет, и в 1985 году он презентовал представление «Акробаты на скейтбордах» в Тульском цирке. Зрители были в восторге. В 1986 году вышел фильм «Курьер». Сцена с главным героем на скейтборде, спускающимся с горы слаломом, стала культовой. После этого катание набирает ещё больше популярности.

Форма советского скейтборда не позволяла делать флипы, скольжения и трюки, поэтому ведущим направлением катания были различные виды слалома и фристайла.

После приезда в 1989 году американских скейтеров из Trasher катание без трюков ушло на второй план, а стрит рванул в популярности. В Союз проникли видеокассеты с зарубежными скейтерами, которые делали различные флипы, прыжки с гепов, скольжения по хендрейлам. Советские райдеры не могли похвастаться этим, так как доски были не приспособлены для такого катания. Форма доски менялась, благодаря чему советские скейтбордисты научились делать трюки.

В период 90-х и начала нулевых скейтбординг пережил трансформацию из уличного движа в полноценную индустрию. В России есть крупные бренды: «Абсурд», «Юнион», Footwork, Gypsy, Athletic Skateboards. Они делают весь необходимый стаф, не уступая в качестве американским гигантам Baker, Enjoy, Almost, Spidfire, Independent.



Сейчас в России около 100 скейтеров топ-уровня. Это люди, которым скейтбординг приносит доход. Вот лишь короткий список: Максим Круглов, Егор Кальдиков, Константин Кабанов, Дима Двойнишников, Егор Голубев, Эмин Алиев, Гена Какуша, Александр Тушев. Многих из этих спортсменов поддерживают российские и зарубежные компании.

Почему стоит заняться скейтбордингом?

Это один из самых финансово доступных видов спорта. Хотя большинство скейтеров, конечно, встают на доску, потому что это крутая уличная культура. С определённым стилем одежды, музыкой, сленгом и популярными райдерами. Тони Хоука знают, кажется, даже люди, которые понятия не имеют, что такое скейтборд.



Кроме того, здесь очень низкий порог вхождения. И стать топовым скейтером можно даже при таком небольшом количестве парков и специфическом климате, как в России. Примером может послужить Максим Круглов.



В России находится около пяти скейт-парков мирового уровня. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Казани. Список городов скромный, но еще пять лет назад не было и этого. Тему строительства скейт-парков продвигает Федерация скейтбординга России. Развитие этого вида спорта активизировалось в 2016 году. Собственно, тогда скейтбординг и стал олимпийским видом спорта – МОК включил его в программу летней Олимпиады. Уже летом в Токио скейтбордисты должны были дебютировать на играх.

Что ещё за профессиональные скейтеры?

Теперь скейтбординг принято делить на профессиональный и любительский.



Большинство скейтбордистов – любители разного уровня. Кто-то просто катается и не рвётся трюкачить. Есть любители, которые выступают на соревнованиях и умеют многое. Некоторым удаётся не только окупить хобби, но и немного заработать.



Любители делятся на три категории:

скейтер – приобретет весь стаф за собственные средства;

Flow – получает от спонсора стаф со скидкой, по себестоимости или дешевле;

Amateur – бесплатно получает продукцию от спонсора по контракту. Amateur становится прорайдером, когда бренд выпускает продукцию с именем скейтера, чаще всего это доски.

Профессиональный скейтбордист зарабатывает на жизнь катанием на доске. Фактически скейтер – лицо компании. Чем он популярнее, тем больше людей узнают о бренде и покупают товары этого производителя. Условия между компанией и прорайдером обычно оговариваются в контракте. Иногда фирма выпускает продукцию с именем скейтера, а он получает процент с продажи товаров или фиксированную сумму в месяц. На данный момент в России нет чёткого разграничения профессионального скейтбординга.

Начало. Старт: от 3000 до 18 000 ₽

В начальный экипировочный набор для катания входят скейтборд, кеды и желание. Скейт и кеды можно приобрести в любом гипермаркете, например в «Ашане» или «Декатлоне», но такие доски как правило ломаются чаще, чем доски от компаний, специализирующихся на индустрии экстремального спорта.



Если вы хотите всерьёз заниматься скейтбордингом, всё необходимое лучше купить в скейт-шопе. Стаф в скейт-шопах качественнее, чем в масс-маркетах. Продавцами работают скейтеры, которые хорошо разбираются в товаре. Ребята подберут продукт под ваши нужды и бюджет. Также вы можете узнать, на каких спотах тусуются скейтеры, и обменяться контактами. Если у вас недостаточно средств на новый скейтборд, рассмотрите варианты б/у. Любители уровня flow или amatuer часто продают б/у доски, колёса, подвески и обувь в хорошем состоянии, для новичка это отличный способ сэкономить средства.

Советы по покупке б/у стафа

Проверяйте наличие трещин на деке. Доска без трещин прослужит вам дольше.

Проверяйте целостность слоёв на доске. Как правило, доски состоят из нескольких слоёв. Все слои должны плотно прилегать друг к другу. Если доска отслаивается – не покупайте её.

Подвески не должны иметь трещин.

Проверяйте резьбу для закручивания гаек на подвесках. Каждая подвеска имеет резьбу для гаек, чтобы фиксировать колёса. Стертая резьба теряет свои свойства, а значит колёса могут отпасть во время катания. Так вы увеличиваете риск падения.

Колёса не должны быть квадратными и сильно стертыми.

Не забывайте про наколенники и налокотники. Иметь их не обязательно, но дополнительная защита защитит вас от травм.

Приобретайте не готовый скейтборд, а отдельные составляющие части. Большинство готовых скейтбордов крайне низкого качества. Их не хватит даже на сезон, если это не готовый скейт от брендов, специализирующихся на скейтбординге.

Чтобы собрать скейтборд, вам необходимы:

доска;

колёса;

подвески;

подшипники для колёс;

специальная шкурка для доски;

кеды;

защитный комплект.

Стоимость зависит от уровня катания. Чем человек лучше катается, тем дороже и качественнее скейт необходим. Доски ломаются не только и не столько от неумения, наоборот, выше мастерство – больше расходов. Катание в сочетании со скольжением по рейлам, с прыжками с лестниц повышает вероятность, что вы сломаете доску, но это часть процесса оттачивания навыков. Основной расходный материал в скейтбординге – доски или «деки», как говорят скейтеры. Среднестатистическому скейтеру нужно 1-2 доски в месяц, но российские скейтеры (исключая Юг) катаются не круглый год, поэтому и досок нужно меньше. Сезон катания приходится на весну, лето и часть осени.

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Мне необходимо 4-5 дек в месяц. Я не жду, пока доска сломается. Мне нравится кататься на свежих досках, чтобы хорошо отскакивала от соприкосновения с асфальтом или бетоном при прыжке. Подвески я меняю три раза в год. В скейтбординге важно иметь нормальный стаф. И нормальный не означает супердорогой. Здесь нет взаимосвязи больше трачу на стаф – лучше катаюсь. Важнее, насколько часто катается человек, его решимость, талант и с кем он катается, чей опыт перенимает,

– рассказывает один из топовых скейтбордистов России Александр Тушев.

Первоначальные затраты

Доска для скейтборда 3000 рублей Подвески 3000 рублей Колёса 1000 рублей Шкурка для доски 500 рублей Винты 300 рублей Набор инструментов 700 рублей Обувь 3500 рублей Шлем 2000-8000 рублей Наколенники 2000-4000 рублей Налокотники 2000-4000 рублей

Итого: весь комплект для начального уровня – 18 тыс. рублей.

Стаф Срок службы Доска для скейтборда 1-2 доски в месяц Подвески 1 подвеска на 2 сезона Колёса 1 сезон Шкурка для доски 1-2 в месяц Винты 3 месяц Набор инструментов 3 сезона Обувь 1 пара на 3 месяца Шлем 3-5 сезонов Наколенники 3-5 сезонов Налокотники 3-5 сезонов

Одежда

Совсем не обязательно иметь модную одежду от дорогих брендов, чтобы кататься. Главный критерий – удобство и практичность. Мы рекомендуем выбирать одежду из плотных и тканей. Например, джинсовый материал защитит вашу кожу от ссадин и прослужит не один сезон.

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Обувь

Обувь должна обладать двумя важными свойствами.



Удобство. Обувь для скейтбординга считается спортивной, поэтому должна быть настолько удобной, будто бы вы ощущаете себя босиком. Выбирайте кеды на плоской подошве, чтобы чувствовать максимальное соприкосновение с доской, так вы будете лучше её контролировать.



Прочность. Ваши кроссовки будут постоянно имеют дело с наждаком, который приклеен к деке. Каждое соприкосновение с этим материалом, каждый трюк оставляет небольшие потертости на обуви, что в конечном счете приводит к дырке. Выбирайте кроссовки из замши так, как это один из самых практичных материалов для катания.

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Приземляйте трюк на болты, где крепятся подвески. Так вы дольше сохраните вашу доску целой.

Не шоркайте подошвой кед по шкурке лишний раз. Это убережёт обувь от дырок на подошве. Если на кедах образовались дыры или потертости, можете не покупать новую обувь, а заклеить дырки куском замши.

Обувь желательно покупать из замши, так как это один из самых долговечных материалов для катания.

Не катайтесь в дождь. Это отрицательно скажется на подшипниках и доске.

Обменивайтесь стафом с другими скейтерами, вместо того чтобы покупать новый.

Часто в секонд-хендах продаются скейтерские бренды. Обувь и одежду для катания вы можете купить там.

Познакомьтесь со скейтерами уровня flow или аmateur. У них можно покупать использованные доски в отличном состоянии по цене ниже рыночной в 2-3 раза.

Защита

Скейтбординг относится к экстремальному спорту и имеет повышенную травмоопасность. Прыжки с лестниц, скольжения по перилам, перелеты на скорости через гепы могут привести к падению, а это в свою очередь – к травме. Полностью избежать падений нельзя, но есть способ минимизировать риск получения травм при помощи специальной защиты. Она в скейтбординге такая же, как и для роликов. Многие скейтеры не любят защиту, ведь без неё делать трюки удобнее. Необязательно надевать дополнительную экипировку всегда и везде, но если вы планируете кататься в рампе с прыжками и трюками, то защита не только обеспечит вам безопасность, но и придаст уверенность.



Защита для скейта состоит из наколенников, налокотников и перчаток. При катании в рампе к ним добавляется шлем. Наколенники, налокотники и шлем сделаны из твердого пластика – твёрдые снаружи и мягкие внутри. Перчатки имеют пластиковые пластины с двух сторон.

Где тренироваться?

Тренироваться можно в любом месте, где есть ровная поверхность. Кто-то выбирает парк, а кто-то – стрит. Всё зависит от вашего уровня катания. Некоторым достаточно ровной поверхности, а кому-то нужны фигуры для трюков. Скейт-парки – это специальные места, где могут кататься скейтеры разного уровня. Многие из них имеют перила, грайнд боксы, лестницы и радиусы. Это позволяет плавно повышать свой уровень в одном месте. Сейчас почти в каждом городе есть бесплатные скейт-парки, но скейтбординг – это уличная культура и никакой скейт-парк не заменит катания на улицах города.



Скейтбординг относится к летним видам спорта, а с наступлением холодов многие скейтеры ломают голову, чтобы найти место для катания. Крытых скейт-парков в России около 5-7 штук, и все они сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Авантюристам приходится выкручиваться. Зимой многие тренируются на закрытых автостоянках, в гаражах, на стройках и даже в подземных переходах.



Альтернативой скейтбордингу могут быть сноускейт и сноуборд. Сноускейт содержит в себе элементы сноуборда и скейтборда. На сноускейте отсутствует крепление для ног, а дека имеет резиновую водонепроницаемую поверхность для лучшего сцепления с обувью райдера, аналогично шкурке на скейте. Вряд ли получится особо прогрессировать в скейтбординге, но не забыть механику движений и улучшить баланс очень даже возможно.



Сноубординг – также крутая возможность не сидеть зимой дома, дожидаясь весны. Многие скейтеры катаются на сноуборде. Кто-то – для того, чтобы улучшить баланс в скольжениях, кто-то учится прыгать с больших высот, так как падать на снег мягче, чем на асфальт, а кто-то просто наслаждается катанием на борде и любит зиму.

Сколько зарабатывают профессиональные скейтеры?

Профессиональные спортсмены в России не могут похвастаться большим заработком. Основной доход идёт от личных рекламных контрактов, хотя существует и материальная поддержка от государства для членов сборной России по скейтбордингу, но цифры не раскрываются.

Ситуация с заработком печальная. Есть небольшая тусовка, около 100 человек, которые круто катаются. Из них человек 10, возможно, зарабатывает на жизнь скейтбордингом, но это ерунда. Если они получают 100 тысяч в месяц, то это максимум. В США ситуация иначе. У них топовые райдеры – это звёзды. У них огромные дома, суперкары. Если кто-то из наших профиков и получает деньги, то в основном от зарубежных брендов, это небольшие деньги. Сравнивать с футболистами и хоккеистами даже не стоит,

– рассказал один из топовых скейтбордистов России Александр Тушев.



Чтобы катание на доске развивалось, необходимо делать его более массовым. Для этого нужны скейт-парки под крышей на зиму и в период дождей, тогда скейтеры не будут выпадать из катания на полгода, а весной вновь вспоминать все трюки. Не случайно скейтбординг активно развивается в Барселоне, Лос-Анджелесе и Бразилии. В этих городах основная часть года проходит без снега и дождей. Погодные условия – существенный фактор для развития этого спорта.



С появлением федерации скейтбординга в России проходит больше соревнований. Спортсмен может выступить на чемпионате России и его увидят потенциальные спонсоры. Для того чтобы подготовиться к такому уровню, необходимы специальные площадки соответствующих стандартов и уровня. В России достойные скейт-парки находятся в пяти городах. Например, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний-Новгород, Краснодар. Столь небольшое количество площадок тормозит развитие этого спорта в России.

Топовый скейтбордист России Александр Тушев отмечает:

Если вы талантливы, решительны и адекватны, то нужно ехать в большой город с хорошими парками. Трудно себя реализовать в периферии, вся движуха в крупных городах. Важной составляющей успешного скейтера являются его внутренние качества. Есть талантливые и решительные скейтеры, но они не обладают ответственностью. Они не исполняют обязательства контракта перед спонсорами, могут пропустить соревнования. Важно быть ответственным, а не только хорошо кататься.

Когда скейтбординг включили в программу Олимпиады, восприятие среди райдеров поменялось. Катание на скейте стало официальным, а ведь изначально оно было субкультурой со своим сленгом, стилем одежды и свободным взглядом на жизнь, поэтому некоторые скейтеры считают, что официальный скейтбординг – это не тру, не круто.

Другая часть райдеров считает, что это идёт на пользу. Создаются скейт-парки, образуются федерации.

Появилась федерация, которая развивает спорт в стране. Подготовка сборной, выезды ведущих спортсменов на зарубежные соревнования и т.д лежат на плечах Федерации. Раньше скейтеры выступали за свои клубы или спонсоров, теперь они – представители страны. Спортсмены начали выезжать на состязания, на которые их раньше не пускали. Также уровень всероссийских соревнований возрос. Теперь присутствует государственная поддержка. Она направлена на календарь международных мероприятий. Большинство выездов проходит за счёт федеральных денег. Государство помогает экипировкой, оборудованием и оплатой выездов.

Сейчас существует серьёзная кадровая проблема. Хороших тренеров по скейтбордингу крайне мало. Это связано с тем, что спорт стал олимпийским недавно, однако это не мешает ребятам развиваться и прогрессировать. Чтобы тренерский институт по скейтбордингу состоялся, должно пройти 2 олимпийских цикла,

– рассказал, исполнительный директор Федерации скейтбординга России Антон Стрюцков.