Один-единственный: как избавиться от второго подбородка?

Второй подбородок – визуальный недостаток, который мешает лицу выглядеть подтянутым и делает контур нечётким. Избавиться от скопления жировой ткани можно разными способами: от инъекций специальных веществ (липолитиков) до подтяжки кожи. Однако второй подбородок можно убрать и своими силами с помощью фейсбилдинга. Вместе с тренером по фейсфитнесу, соосновательницей студий лифтинга Face Fit Мари Фадеевой подготовили сет из упражнений, который поможет смоделировать овал лица.
Почему появляется второй подбородок?
Вторым подбородком называют скопление жировой ткани в углу между нижней челюстью и шеей. Причина отложений – слабость треугольной, подбородочной и квадратной мышц, которые относятся к нижней губе. У некоторых людей наблюдается генетическая предрасположенность ко второму подбородку, убрать который можно только с помощью внешнего вмешательства.
Фото: istockphoto.com
Также жировая ткань может скапливаться из-за изменения веса. Чаще всего этот участок отвисает ближе к 45-60 годам, когда кожа начинает терять упругость и становятся заметны возрастные изменения.
Упражнения от второго подбородка
Этот сет упражнений направлен на борьбу со слабостью мышц. При регулярном и правильном выполнении можно самостоятельно вернуть чёткий овал лица.
Разминка. Любая тренировка начинается с разогрева. Ставим два пальца в виде «крючков» на середину подбородка и по кости ведём по направлению к ушам. Делаем 10 повторений.
Фото: Face Fit
Ставим палец крючком в параллель с губой, а большим пальцем зажимаем кожу и на максимальном нажатии делаем «проходку» от губы по направлению к уху. Вторую руку ставим так же с другой стороны и работаем одновременно, повторяя 10 раз.
Переходим к активной борьбе со вторым подбородком. Важно учесть, что интересующая нас зона – это отрезок от основания подбородка до начала шеи. Часть ниже мы не трогаем, так как там находится щитовидная железа – массаж в этом месте может быть небезопасен.
Моделирование. Ставим ладони ребром под подбородком и крест-накрест делаем быстрые движения влево и вправо, как бы «разравнивая» эту часть лица. На сильном нажатии делаем 10 повторений.
Скульптурирование. Продолжаем прорабатывать зону. Ставим большие пальцы в зону второго подбородка, руки под углом 90 градусов, указательные пальцы в виде «крючков» друг напротив друга, и кладём голову на пальцы. Упирайтесь так, будто голова пытается опуститься, но большие пальцы её держат. Разводим руки в стороны от середины подбородка к ушам. Будет достаточно 10 повторений.
Помимо упражнений визуально уменьшить второй подбородок поможет правильная осанка.