Эко-Новый год: подарки для тех, кто заботится о планете

Подходящий к концу 2020 год подарил нам не только сложное время, но и осознание того, как много вреда мы наносим окружающей нас природе. Пока все мы сидели на самоизоляции, планета «вздохнула», очистились реки и воздух.

Наступающие праздники – хороший повод начать год с заботой о планете. Подобрали подарки для тех, кто только задумался об этом и тех, кто уже давно ведёт экологичный образ жизни.

Природа вздохнула. Оказалось, у коронавируса есть и плюсы Сложившаяся ситуация очистила воздух над Китаем, а в Венецию приплыли дельфины.

Термокружка

Это отличный вариант подарка для тех, кто хочется позаботиться о близком человеке. Удобную термокружку от Smidge можно взять с собой в путешествие или на пешие прогулки по городу, чтобы согреваться горячим чаем в течение целых шести часов. Такая альтернатива одноразовым стаканчикам точно понравится тем, кто сокращает использование пластика.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Кстати, цвет «Чемпионата» мы выбрали не случайно. Он не только стильно выглядит, но и добавляет яркости в серую московскую зиму.

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Шоппер

Шоппер – универсальная вещь, которая заменяет и пакеты в магазине, и сумку, когда не хочется брать с собой слишком много вещей. Нейтральные пастельные цвета или яркий принт – выбирать вам в зависимости от предпочтений получателя.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Добавим только одно: даже если у того, кого вы собираетесь одарить, уже есть шоппер, с такими вещами не прогадаешь – их никогда не бывает много.

Книга «Я забочусь о планете. Простые способы сделать каждый свой день экологичным»

«Наша планета нуждается в защите прямо сейчас. Однако для спасения планеты вовсе не обязательно ехать на Амазонку высаживать тропические леса или бастовать перед зданием правительства. Вполне достаточно начать со своей жизни и, немного изменив её, жить гораздо экологичнее и осознаннее», – так говорит автор. И доказывают это в самой книге. Там они собрали советы из разных сфер жизни, с помощью которых вы сможете без особых затруднений помочь планете.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Если помните, книга – лучший подарок. Или замечательное дополнение к нему.

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Кроссовки Reebok Forever Floatride Grow

Об этой модели мы уже рассказывали в одном из материалов «Чемпионата». И она идеально подходит для экологичного подарка. Это одни из первых в мире беговых кроссовок на основе растительных материалов. Промежуточная подошва с касторовым маслом, стельки из водорослей, верх из коры эвкалипта, подошва из натурального каучука. И всё это позволяет не терять функциональность достойных беговых кроссовок. Что может быть лучше?

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Книга «Как отказаться от пластика: руководство по спасению мира»

Примерно 12,7 миллиона тонн пластика попадет в океан ежегодно. Это приводит к гибели более 1 000 000 морских птиц и 100 000 млекопитающих. Автор – руководитель программы по спасению океанов Гринпис Британия – предлагает объединить силы и расстаться с зависимостью от пластика. Книга рассказывает о первых шагах по сокращению пластиковых отходов.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Соевые свечи

Соевый воск – это безопасно и экологично. Он готовится из органических и биоразлагаемых компонентов, которые не выделяют вредных веществ при горении. Сам он не имеет никакого запаха и легко смешивается с ароматическим маслом, а потому полностью передаёт все тонкости аромата.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Подходящими для зимы запахами станут пряности, мускатный орех, шоколад, мандарин, хвоя, ладан, сандал.

Книга «ZERO WASTE CHALLENGE. 155 шагов к осознанной жизни»

Внедрение всего лишь одной экологичной привычки в свой ежедневный план позволит уменьшить ущерб, который деятельность человека наносит природе. В этой книге собрали лайфхаки и советы эко-жизни.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Вы можете постепенно изменять своё поведение, а можете бросить себе вызов и устроить настоящий челлендж.

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