В рейтинге зимних развлечений всё чаще встречаем экзотические гонки на собачьих упряжках или подлёдный дайвинг. Оставим это для экстремалов – многие остаются верны традиционным лыжам, санкам и конькам. А врачи не устают предупреждать: даже если вы не катаетесь с высоких гор и не устанавливаете рекорды, зимой нужно соблюдать осторожность.

Какие травмы могут возникнуть во время катания на лыжах и коньках и как их избежать, рассказывает профессор Андрей Королев, д.м.н., хирург, ортопед-травматолог, главный врач и медицинский директор Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии Европейского медицинского центра.

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Предупреждён – значит вооружён

Занятия спортом зимой, даже любительским, – это прекрасно. Движение, свежий воздух, время, проведённое с семьей, а не за компьютером. Но никогда не надо забывать, что любая подобная активность чревата повреждениями и травмами.

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В первую очередь говорим о падениях, которые приводят к ушибам, вывихам и переломам. Зимой можно получить травмы, связанные со специфическим движением, например на льду. Скольжение и неудачное приземление могут привести и к разрыву связок, и к повреждению хряща, и к сложному перелому. Но есть и другие варианты «зимних» травм, которые более характерны для конкретных видов спорта.

Лыжи, санки и коньки

Если говорить о беговых лыжах, профессиональные спортсмены часто получают повреждения, связанные с постоянными однотипными движениями. У них страдают суставы, изнашиваются хрящи. Любители, дающие себе большую нагрузку, могут получать аналогичные микротравмы. Но в принципе этот вид активности можно назвать наименее травматичным. Работают все мышцы, экстремальных перегрузок нет, риск падения невелик, и в целом это отличная кардионагрузка.

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Горные лыжи, конечно, более опасный вид спорта. У горнолыжников часто страдают колени – именно коленные суставы активно работают во время спуска. А вот голеностоп как раз хорошо защищён. Также нередки травмы плеч и рук. Большую опасность представляет не только сам склон, но и начинающие лыжники на нём. В горных лыжах травмы часто получают из-за столкновений людей на трассе, и здесь повреждения могут быть самыми серьёзными. Пренебрегать всеми положенными средствами защиты в горах нельзя.

Затем хоккей. По травматичности он может сравниться с горными лыжами. В этом виде спорта есть два опасных фактора: собственно лёд, то есть падения и переломы, и столкновения на льду. Даже на любительском уровне игроки часто врезаются в борт, да ещё и во время силовой борьбы, в результате можно получить как небольшую ссадину, так и перелом. К тому же травму может неумышленно нанести другой спортсмен коньком. Обычное катание, естественно, также может быть чревато падениями и переломами.

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И наконец, санки, ледянки и «ватрушки». Казалось бы, никакой опасности тут нет. Но если склон, с которого вы катаетесь, обледенел, то санки, а особенно ледянки, развивают очень большую скорость. Главное здесь – справиться с управлением. Наехав на препятствие, можно получить серьёзные повреждения.

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Как сократить риск травмы

Разумеется, потенциальные опасности не причина, чтобы проводить зимние дни взаперти. Необходимо только помнить о рисках и стараться их минимизировать. Для этого стоит делать следующее.

Поддерживайте форму в течение года. Если весь год вы сидите за компьютером, а зимой встаёте на горные лыжи, тело может оказаться не готово к подобным нагрузкам.

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Разминайтесь. Перед тем как застегнуть лыжи или надеть коньки, поприседайте, сделайте вращения руками, разогрейте мышцы. Так они будут лучше подготовлены к неожиданным нагрузкам. Поскользнувшись, вы должны быть готовы «правильно» упасть – сгруппироваться. «Холодные» мышцы реагируют медленнее, а если вы разогреетесь, реакция будет быстрее.

Используйте защиту. Шлемы, наколенники, защита на спину – то, чем нельзя пренебрегать. Они действительно помогут эффективно защитить суставы и кости. Это особенно важно для любителей экстремального катания.

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В случае травмы обращайтесь к врачу. Получив повреждение, не пытайтесь ничего делать самостоятельно. Даже если знающие люди предлагают «дёрнуть» вам руку, чтобы вправить вывих, отправляйтесь к специалисту. Вот распространённый пример: у молодых людей в плечевом суставе часто формируется привычный вывих, рука «выпадает» снова и снова. Вправлять его самостоятельно бессмысленно – ситуация повторится. Надо обратиться за медицинской помощью, тем более, что в этом случае показано хирургическое лечение. Так что при травме приложите лёд и постарайтесь как можно меньше шевелить пострадавшей конечностью.

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Помните, зимой из-за льда даже обычная прогулка может закончиться в травмпункте, если не быть внимательным. В это время года стоит отказаться от каблуков и платформ и отдать предпочтение ботинкам на плоской шершавой подошве. Они позволят сохранять устойчивость на льду.