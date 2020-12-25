Сухость и трещины: как ухаживать за кожей зимой

Морозы, резкие ветры и сухой воздух — зимние месяцы могут быть довольно суровыми для нашей кожи. Важно, что в это время года необходимо поменять подход к уходу, если вы хотите минимум проблем с ней. Если этого не сделать, скорее всего, кожа станет сухой и потрескавшайся, что может быть довольно неудобно и даже больно. «Чемпионат» посоветовался с врачом-дерматологом Марией Васильевой и узнал, что нужно делать, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше всех даже зимой.

Какие проблемы могут возникнуть с кожей зимой?

Сухость кожи лица и рук. Когда наступает зима, воздух становится суше, что портит кожу. Чтобы бороться с этим, нужно заменить обычные увлажняющие средства на более «тяжёлые». Густой увлажняющий крем следует наносить ежедневно, чтобы заживить и предотвратить сухость кожи. Наносите его утром в течение нескольких минут после выхода из душа для максимального впитывания. Если сухость кожи постепенно оставляет вас, вот ещё один отличный совет, чтобы поддержать её форму: используйте увлажнитель. Увлажнитель — отличная профилактическая мера, так как он снова увеличивает влажность сухого воздуха в доме.

Сухость рук – одна из самых распространённых проблем, с которыми мы сталкиваемся в холодные зимние месяцы. Погода часто оставляет их потрескавшимися и раздражёнными. Всегда защищайте руки от холодного воздуха, надев перчатки, когда выходите на улицу. Ещё один совет: увлажняйте руки после мытья. Мыло удаляет жир, выделяемый вашей кожей. Он-то и помогает сохранять руки мягкими. Поэтому всегда имейте под рукой какое-либо увлажняющее средство.

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Трещины на губах. Чтобы губы оставались мягкими и эластичными, защитите их бальзамом для губ с пчелиным воском или ланолином для дополнительного увлажнения. Кожа на наших губах очень нежная и может быстро засохнуть, если за ней не ухаживать!

Грубая кожа ног. Да, даже ноги могут пострадать во время зимы. Холодный сухой воздух делает их шершавыми и потрескавшимися. Грубые, сухие ноги следует регулярно отшелушивать и увлажнять, чтобы они тоже могли оставаться мягкими. Вы можете использовать пемзу в душе, чтобы удалить омертвевшие частички. Затем, как только вы выйдете из душа, нанесите увлажняющий крем.

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И это только малый список проблем, возникающих из-за холода. Могут появиться даже довольно неприятные диагнозы, которые не раз заставят вас посетить дерматолога.

Мария: В зимнее время кожа нуждается в особом уходе, так как испытывает на себе факторы агрессивной окружающей среды (отопление, которое иссушает кожу, перепад температур после выхода из тёплого помещения и на сам мороз), поэтому мы можем столкнуться с такими заболеваниями как дисгидротическая экзема или ксероз кожи. Особое внимание нужно уделить защите кожи от солнца, особенно когда на улице лежит снег, так как, отражаясь от снега, лучи солнца легко проникают в кожу, обостряя пигментацию или другие солнцезависимые дерматозы.

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Как помочь коже остаться красивой даже зимой?

Пейте много воды. Казалось бы, такой банальный совет, но такой универсальный. Когда на улице холодно, мы часто забываем пить достаточно воды в течение дня, из-за чего низкая влажность точно лишит нашу бедную кожу влаги. Насладитесь тёплыми зимними чаями, такими как смесь натурального имбиря и лимона, ведь это прекрасный способ сохранить водный баланс зимой.

Тщательно выбирайте очищающее средство. Многие средства для снятия макияжа и увлажнения содержат агрессивные химические вещества, которые могут быть скорее вредными, чем питающими. Такие ингредиенты, как спирт и любые ароматизаторы, не пойдут на пользу сухой, потрескавшейся коже, поскольку они удаляют натуральные масла. Очищающие средства на кремовой основе помогут удержать влагу, удаляя при этом дневную грязь и макияж.

Мария: Кожа нуждается в дополнительном увлажнении, обязательно за 15-20 минут перед выходом на улицу необходимо нанести увлажняющий крем (сколько потребуется для вашей кожи), также не забывать о домашнем уходе (увлажняющиеся маски 1-2 раза в неделю). При появлении сухости или стянутости используйте гели для умывания с увлажняющим компонентом и тонизирующие растворы (по потребностям кожи).

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Не увлекайтесь душем. Когда на улице холодно, возникает соблазн погреться и принять длительный горячий душ или ванну. Однако это большая проблема. Чрезмерно горячая вода не только обезвоживает вас, но и удаляет все необходимые масла с вашего тела. Если вы вышли из душа и ваша кожа стала раздражающе красной и зудящей, это признак того, что вы перестарались.

Используйте натуральный увлажняющий крем и наносите его сразу после мытья. Наносите увлажняющий крем для лица и лосьон для тела. Мы рекомендуем продукты на масляной, а не на водной основе, чтобы сохранить важные увлажняющие вещества в вашей коже.

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Защищайтесь от непогоды. Зима, несомненно, жёстче для кожи, чем лето. У нас может быть карманный незаменимый бальзам для губ, который позаботится о сухих потрескавшихся губах, но этого мало. Сочетание низкой влажности и сильного, пронизывающего ветра может привести к ужасно сухой коже, поэтому не забудьте укутаться. Шарф и перчатки необходимы для защиты рук и нежной кожи шеи.

И помните, что солнцезащитный крем можно (и даже нужно!) использовать не только летом! Дерматологи рекомендуют использовать крем c SPF не менее 30. Институт рака кожи советует повторно наносить его каждые два часа и сразу после сильного потоотделения.

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Не забывайте про витамины. Зимой происходит недобор организмом витаминов, которые жизненно необходимы для хорошего самочувствия и, в том числе, здоровой кожи.

Одним из самых важных витаминов зимой является витамин D. Он образуется в нашей коже после воздействия солнечного света, а также содержится в жирной рыбе (скумбрия, тунец и сардины), грибах, витаминизированных молочных и немолочных заменителях. Организму необходим витамин D, чтобы поддерживать здоровье и бороться с инфекциями. Ирония заключается в том, что зимой, когда людям больше всего необходимо это вещество, большинство из нас его не получает.

Мария: Перед началом приёма витамина необходимо сдать анализ крови и выяснить его уровень, далее проконсультироваться с врачом и подобрать оптимальную дозировку, опираясь на результаты. Также я рекомендую пациентам с сухой кожей такие витамины, как Омега-3 и Аевит.