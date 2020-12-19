«Йога не для мужчин» и другие мифы о практиках

Разрушит мифы сегодня Георгий Горгиладзе – член Федерации йоги России и Yoga Alliance International, рекордсмен России, рекордсмен Guinness World Records и участник Международного фестиваля здорового образа жизни и спорта SN PRO EXPO FORUM.



В конце XIX века о йоге знали практически единицы, а исследователи и путешественники, возвратившись из Индии к себе на родину, слагали мифы и легенды о чудесах, которые они там увидели. Прошло 150 лет, на дворе XXI век, а во всём мире йогой занимается уже около 300 миллионов человек. Весь Интернет и социальные сети пестрят фотографиями медитирующих или исполняющих причудливые позы «йогов». Да, практиков и последователей йоги стало в разы много, но и мифы о йоге никуда не делись.

Я предлагаю вам пристегнуться, присесть или сразу прилечь, уверяю, после прочитанного у вас точно закружится голова. Ну что, вы готовы? Тогда поехали!

Миф 1. Йога – это сложные асаны

Вы, наверное, часто видели рекламу различных йога-студий или онлайн-курсов по йоге с изображением мужчины или женщины в невероятно скрученной позе. Главная задача такой рекламы – привлечь ваше внимание.

Фото: istockphoto.com

Да, изучая и практикуя йогу, вы можете столкнуться с выполнением таких поз или упражнений, на которых у вас не хватит растяжки, не хватит силы, не хватит баланса, но это не значит, что вы не можете заниматься йогой. Один из главных принципов йоги «ахимса» – ненасилие, непричинение вреда ни себе, ни окружающим, означает, что вы можете выполнять те упражнения и асаны, которые позволяет выполнить ваше тело и сознание, постепенно продвигаясь вперёд на более сложные уровни. В йоге главное – не умение выполнять сложнейшие позы или упражнения, это могут делать и гимнасты, и акробаты, и легкоатлеты. Важнее желание изучать себя, учиться концентрироваться на своих действиях, освобождать свой ум от ненужных мыслей и эмоций, управлять своим дыханием, расслабляться, слушать себя и быть в гармонии с собой и окружающим миром.

Физическая составляющая в йоге – это не вся йога. «Yogas citta vritti nirodhah» («йога — читта вритти ниродха») – одно из самых первых определений понятия «йога», указанное в древних санскритских рукописях «Йога-сутры» (между IV в до н.э. и IV в. н.э.), в буквальном смысле означающее «йога – это отсутствие колебаний ума», то есть обуздание своих мыслей и эмоций, гармония, спокойствие.

Миф 2. Йога безопасна

Ну что ж, перейдём от истории йоги к самой настоящей практике. И миф о том, что йога безопасна – очень забавный миф.

Фото: istockphoto.com

Согласно одному исследованию, проведенному Международной ассоциацией йога-терапевтов (IAYT) – ежегодно тысячи практиков йоги, в том числе сами преподаватели и инструкторы йоги, получают во время занятий травмы поясницы, шеи, коленей и запястий. И здесь нет ничего удивительного, одна только стойка на голове Ширшасана чего стоит, или поза плуга Халасана, или различные падения при выполнении балансовых асан.

Но, несмотря на всё это, в целом, йога менее травмоопасна, чем любой спорт. В отличие от спорта, занятия йогой направлены на накопление и сохранение жизненной энергии, на восстановление здоровья, укрепление иммунитета, улучшения самочувствия, освобождения от негативных эмоций и т.д. Главное на тренировке – не спешить, делать разминку, соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений, концентрироваться на своих действиях, на работе мышц и на дыхании. Если есть какие-либо ограничения по здоровью, следует сначала изучить свои болячки и вдвойне внимательно относиться к своей практике.

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Миф 3. Йогой занимаются только вегетарианцы

Это, наверное, самый распространенный миф. Но на самом деле, практикуя йогу, каждый человек сам для себя решает, как ему питаться. Никто никого не заставляет. Конечно, в целом, среди практиков йоги больше всего вегетарианцев или близких к вегетарианству, но есть и те, кто продолжает употреблять пищу животного происхождения, возможно не так часто, как раньше, но продолжают, это выбор человека и это потребность его организма.

Со временем каждый практикующий йогу приходит к заключению, что продвижение на более высокий уровень владения своим телом, мыслями и эмоциями зависит в том числе и от питания.

Фото: istockphoto.com

Миф 4. Йога – это религия

Ещё один из самых распространенных мифов. Изучив историю йоги и её философию, вы сможете чётко ответить, что йога не является религией. По своей сути йога – это система знаний о человеке и его отношениях с окружающим миром. При этом йогу практикуют как люди всех вероисповеданий, так и атеисты. Йога это и работа над собой, и самообучение, и это никак не мешает вам верить во что бы то ни было.

Миф 5. Йогой нужно заниматься с детства, чтобы был результат

Йогой можно заниматься в любом сознательном возрасте. А что вы подразумеваете под результатом? Его не будет, если вы хотите получить его быстро. Практика йоги подразумевает неспешную работу со своим телом, дыханием, мыслями и эмоциями. Результат в йоге, как и в жизни, во многом зависит от степени концентрации при выполнении действий, и от умения в нужный момент расслабляться. Какой бы результат вы не поставили, будь то похудеть, подтянуть фигуру, улучшить растяжку, снять стресс и напряжение, укрепить свой иммунитет и здоровье – вы сможете этого добиться, практикуя йогу, если будете постепенно двигаться вперёд, получая удовлетворение от процесса, тогда будет и результат, не важно в каком возрасте вы находитесь. Есть примеры, когда йогой начинают заниматься и в 60, и в 70 лет.

Фото: istockphoto.com

Миф 6. Йога не для мужчин, или не мужское это дело

Наверняка при посещении занятий по йоге вы замечали, что практически все участники – женщины. Такова тенденция во всём мире за последние 50 лет – количество женщин, практикующих йогу, увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии, чего не скажешь про мужчин. Однако изначально, на протяжении сотен лет, йогу практиковали именно мужчины.

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Изменения начали происходить в начале XX века, когда в 1936 году один из самых известных мастеров йоги Айенгар (ученик гуру йоги Кришнамачарьи) начинает преподавать в первой женской группе для учениц колледжа Майсура в Индии, а немного позже супруга Айенгара, Рамамани, также начала преподавать йогу для женщин. В 1937 году на обучение к Шри Кришнамачарье, из России в Индию, приезжает Евгения Петерсон-Лабунская, которая впоследствии станет самой известной йогиней с именем Индра Деви. Примечательно, что сначала Кришнамачарья напрочь отказывался обучать её, говоря: «йога только для мужчин и только для индусов, женщину, тем более иностранку, я не возьму, это невозможно». Но, благодаря своему упорству, записывая за гуру каждое слово и практикуя йогу несмотря ни на что, Индра Деви в итоге стала первой иностранной женщиной, посвященной в йогу. А спустя годы преподавания она переехала в США и открыла в Голливуде свою студию йоги.

Фото: Из архива героини

Ученицами Индры Деви были и Мерилин Монро, и Грета Гарбо, и Глория Свенсон, и множество знаменитостей, но помимо этого она также проводила мастер-классы для всех желающих. В 1960 году она посещает СССР и знакомит с йогой руководство страны, первых заместителей председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина и Анастаса Микояна, министра иностранных дел Андрея Громыко и др. А через 30 лет, в 1990 году, в возрасте 91 года, Индра Деви снова побывает в СССР, оказав влияние на легализацию и распространение йоги как в СССР, так и в России.

Однако, несмотря на распространение йоги по всему миру, благодаря ученикам Шри Кришнамачарьи, мастерам йоги Айенгару, Индре Деви, Патабхи Джойсу, Десикачару, наибольший пик распространения йоги пришелся не столько на XX век, сколько на XXI.

Помню, как в 1999 году, когда я только начинал изучать йогу, мне приходилось буквально добывать хоть какую-нибудь информацию о йоге, покупать книги на рынках, искать в библиотеках. А сейчас, в XXI веке, благодаря развитию информационных технологий и Интернета, информацию о йоге очень легко найти. Реклама, статьи, посты в социальных сетях, обучающие видеоматериалы, школы, студии, фитнес клубы, здоровый образ жизни – слово «йога» и практика йоги плотно вошли в жизнь современного человека, теперь уже не только мужчин, но и женщин.

Фото: istockphoto.com

Миф 7. Асанам йоги более 5 тыс. лет

Очень интересный миф. Миллионы людей по всему миру, практикующих йогу в XXI веке, привыкли считать, что асаны (позы, положения тела) были придуманы тысячи лет назад, и, выполняя их, мы будто бы участвуем в поддержании некоей древней традиции. Однако это не так. 99% асан, которые практикуются в XXI веке, были созданы в период с XV по XX века. Давайте коротко пробежимся по истории.



Печать Пашупати (около 2350-2000 гг. до н.э.), найденная в Мохенджо-Даро при археологических раскопках цивилизации долины Инда. На печати изображен персонаж «царь животных» в сидячем положении, напоминающем йогическую позу. Зачастую именно эта находка приводится в качестве доказательства, что асанам и самой йоге более 5 тыс. лет. Но на самом деле ученые и индологи до сих пор не могут уверенно сказать, что эта находка связана с йогой, так как сидячее положение со скрещенными ногами может означать обычный отдых, а привычка сидеть в таком положении была распространена не только в Индии, и не обязательно связана с практикой йоги.

Веды (XVI – V вв до н.э.) – в этом древнейшем своде священных тестов, обнаруженных на территории Индии, об асанах не сказано абсолютно ничего. Даже слово «йога» (в переводе с санскрита «соединение», «связь») используется всего один раз в качестве описания упряжки для лошади.

В IV в до н.э. во время похода в Индию Александр Македонский встречает группу мужчин, неподвижно сидящих со скрещенными ногами под палящим солнцем, некоторые стояли, подняв руки вверх, другие же просто стояли на одной ноге, кто-то на руках, а кто-то на голове. Согласно описаниям, греки столкнулись с группой индийских аскетов. Они считали, что, нахождение без движения в течение длительного времени помогает освободиться от земных страданий и кармических последствий. И скорей всего царь Бхагиратха, согласно одной из легенд, описанных в древнем эпосе «Рамаяна», практиковал длительное стояние на одной ноге, как своего рода аскезу, а не упражнение для улучшения баланса и укрепления мышц ног. И скорей всего Будда Сиддхартха Гаутама практиковал медитации именно в позе лотоса не для того, чтобы улучшить гибкость ног или подвижность суставов, а опять же как своего рода аскезу. Именно аскетизм и физическая неподвижность, подвергание своего тела и ума различным испытаниям, отшельничество от мирской суеты помогали направить свой взор внутрь себя, обрести покой и душевное равновесие.

Фото: istockphoto.com

Бхагавадгита (IV в до н.э.) – часть древнеиндийского эпоса «Махабхарата», в котором также нет ни единого слова про асаны, которые сейчас существуют и практикуют в йоге. Но уже упоминается сам термин «йога» — Кришна при разговоре с воином Арджуной рекомендует практики карма-йоги (йога бескорыстных действий), дхьяну-йогу (йога знаний и мудрости) и бхакти-йогу (йога созерцания своего единства с Богом). Также в Бхагавадгите впервые описывается практика медитации, как часть дхьяны-йоги.

Йога-сутры Патанджали (IV в до н.э. и IV в. н.э.) – основной сборник текстов о йоге, на который опирается каждый практикующий. Именно в этом источнике знаний мы впервые узнаем о 12 асанах – устойчивых и удобных сидячих положениях тела, принимаемых через расслабление. Также важно отметить, что указанные асаны не являются физической практикой, их главная задача – подготовить человека к дыхательной практике (прана-яме) и медитации. Говоря простым языком, асаны, указанные в йога-сутрах – это практика комфортного сидения. Помимо описания асан Патанджали определяет само понятие «йога», как «отсутствие колебаний ума», а также разделяет йогу на 8 ступеней: первые 2 ступени – Яма и Нияма (принципы, регулирующие отношения с окружающим миром, людьми и самим собой), 3-я ступень – Асана (устойчивые и удобные положения тела), 4-я ступень – Пранаяма (дыхательные практики, управление своей внутренней энергией), 5-я ступень – Пратьяхара (управление своими эмоциями и чувствами), 6-я ступень – Дхарана (концентрация, сосредоточнение, фокус внимания), 7-я ступень – Дхьяна (медитация, длительная концентрация), 8-я ступень – Самадхи (состояние осознанности самих себя, созерцание). Как видите, изучая историю, мы всё ещё не находим нигде намёка на асаны, каким-либо образом связанные с физической практикой, со всем тем, что практикуется в современной йоге.

Хатха-йога-прадипика (XV век) – сильный скачок вперёд во времени, мы попадаем в Средневековье и наконец-то встречаем описание 15 асан, которые связаны не только с физической практикой, но и с положениями тела стоя и лёжа. Также, помимо описания непростых в исполнении поз (Маюрасана, Куккутасана и др.), впервые встречаем описание положительного влияния этих асан на здоровье. Спустя столетия к дыхательным практикам и медитациям добавляются физические практики и динамика, меняется отношение к собственному телу. Раньше к телу относились как к простому соединению скелета, мышц, органов и крови, как к обиталищу множества грехов и болезней, и именно поэтому практиковались аскетизм и отшельничество, дабы отдалить и оградить себя от собственной греховности и окружающего невежества. Теперь всё наоборот – собственное тело начинает восприниматься как храм души, как сосуд, в котором находится частица высшей материи, частица божественного. Представляете, как сильно изменилось отношение к нему? Это громаднейший сдвиг. С этого момента тело перестает быть источником страданий, а асаны становятся инструментом трансформации, укрепления здоровья, обретения сил и способностей. Теперь йогу могли практиковать не только аскеты и отшельники, но и все желающие.

Фото: istockphoto.com

С течением времени количество асан в йоге постоянно увеличивается, при этом они усложняются и становятся более динамичными.



Тирумалай Кришнамачарья (18 ноября 1888 года — 3 ноября 1989) – гуру йоги, благодаря которому миллионы людей по всему миру практикуют ту йогу, которую мы привыкли видеть. Именно он является квинтэссенцией настоящего йогина, соединившего всю философию и физическую практику йоги воедино на максимально возможном уровне. Его по праву можно назвать йогом №1 в мире за всю историю человечества и первым йога-терапевтом. Получив образование в различных университетах и колледжах Индии (по санскриту, философии, Веданте и Аюрведе), прожив несколько лет в пещере со своим учителем Рамамоханом Брахмачари, овладев сотнями вариациями асан, изучив всю возможную литературу о йоге и её терапевтическом воздействии на организм человека, он открывает свою школу йоги при дворце махараджа (индийского князя) Майсура. В 1920 годы он становится первым популяризатором йоги, демонстрируя обществу различные способности своего тела, такие как: управление электричеством на расстоянии, остановка пульса, высокий уровень гибкости и силы. В дальнейшем его ученики, среди которых первая женщина йогиня Индра Деви, Айенгар, Паттабхи Джойс, Десикачар и др., распространили учение и практику йоги по всему миру, привнеся новые знания и подходы к освоению.



Таким образом, кратко взглянув на историю йоги, мы видим, что асанам – той самой физической составляющей йоги, на самом то деле не более 500 лет, что до XV века йога практиковалась как аскеза и медитация, как способ изучения окружающего мира, самопознания и освобождения от земных страданий. Также стоит отметить, что эволюция йоги происходила за счет развития науки, медицины, технического прогресса, индустриализации, глобализации и информатизации во всём мире, и теперь, в XXI веке, миллионы людей имеют большой выбор направлений и ответвлений йоги, позволяющих обрести не только долголетие, но и в целом научиться слушать себя, быть в гармонии и радоваться моменту «здесь и сейчас».

Фото: istockphoto.com

Миф 8. Йога и современный ритм жизни несовместимы

С одной стороны, наша жизнь в современном мире максимально наполнена событиями и отношениями с людьми, повсюду нас поджидает стресс или спешка, и на йогу уже не остается времени. С другой стороны, чтобы заниматься йогой, не обязательно находиться в полной тишине, на природе или наедине с собой. Йогу можно практиковать и дома с семьёй, и на работе, и в процессе общения, и во время принятия пищи, и во время уборки, и перед сном. Практика йоги может быть в каждом вашем действии в любой момент времени. Умение сохранять спокойствие в конфликтных или стрессовых ситуациях, умение контролировать дыхание, делать небольшие разминки в течение дня, позитивно мыслить, любить себя – это тоже часть практики йоги, а не только выполнение физических упражнений и асан. Йога просто необходима в современном ритме жизни, для улучшения качества жизни и эффективности принимаемых решений, осталось только во всей этой суете найти хотя бы 30 секунд, чтобы остановиться, сделать глубокий вдох, медленный выдох и улыбнуться.

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Ну что ж, я постарался максимально подробно развенчать самые актуальные и спорные мифы о йоге, и надеюсь, вам было очень интересно.