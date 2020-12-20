Мороз в помощь: как холод помогает похудеть?

Пытаясь согреться, организм сжигает не тот жир, что во время тренировок, а совсем другой – бурый.

В организме есть два вида жира: белый и бурый. Первый выполняет энергетическую функцию, а второй отвечает за терморегуляцию. Расходуется он только в те моменты, когда человеку холодно. Бывший учёный НАСА Рей Кронис утверждает, что нахождение на холоде, когда бурый жир активно «топится», помогло ему сбросить вес. Разбираемся, действительно ли холод влияет на похудение?

Фото: istockphoto.com

Что такое бурый жир?

Как уже было сказано, бурый жир нужен организму, чтобы согревать себя. Находится он в области грудной клетки и ключиц. У каждого человека индивидуальный запас бурого жира. Когда он иссякает, в работу вступает белый жир. Он тоже начинает «топиться», пытаясь обеспечить нормальную терморегуляцию.

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В чём заключается теория Рея Крониса?

В своей речи для «TedMed» Рей рассказал, что идея такого способа похудения пришла к нему после изучения тренировок американского пловца Майкла Фелпса. Спортсмен сказал, что употребляет около 12 000 ккал в день. Тогда Кронис задумался, почему же Фелпс не набирает вес. Ведь для сжигания получаемых калорий недостаточно и изнурительных тренировок, и очень активного обмена веществ. Но потом учёный предположил, что дело в связи между холодной водой, в которой спортсмен проводит много времени, и топлением бурого, а затем и белого жира.

Фото: istockphoto.com

Кронис стал экспериментировать над собственным телом – к тому моменту у него был лишний вес. Несколько недель спустя, на протяжении которых он принимал холодный душ, носил лёгкую одежду и пребывал на холоде, он сбросил 12 кг. «Нам в любом случае нужны правильное питание, спорт, чтобы мышцы были в тонусе. Но давайте не забывать про термическую нагрузку, она тоже важна для организма», – обращает внимание Рей.

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Действительно ли можно похудеть от холода?

«У взрослого человека в организме процент бурого жира исчезающе мал, – говорит профессиональный тренер и нутрициолог Андрей Семешов. – Но вообще тренируясь, даже просто находясь на холоде, организм тратит больше энергии, потому что ему нужно поддерживать оптимальную температуру тела. Поэтому на севере так популярна жирная пища, дающая большой запас энергии».

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Если вы хотите разнообразить тренировочную рутину, можно попробовать заниматься на улице в холодное время года. Организм действительно будет сжигать большее количество калорий, но не стоит надеяться на поражающие воображение результаты.