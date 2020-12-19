Худеем на пасте: 5 низкокалорийных рецептов

Мы привыкли, что макароны наравне с мучным – это много лишних калорий. Но на самом деле даже обычную пасту можно сделать низкокалорийной: можно заменить сливочное масло оливковым, использовать брынзу вместо обычного сыра, а мясо заменить курицей или индейкой. Для тех, кто хочет разнообразить свой рацион, мы собрали полезные и лёгкие рецепты. Сделать их может даже начинающий кулинар, а на приготовление не потребуется много времени.
Паста с креветками в силвочном соусе
Калорийность: 350 ккал / 100 г.
Вам понадобятся:
- спагетти – 250 г;
- креветки – 200 г;
- сливки – 150 мл;
- оливковое масло – 20 г;
- репчатый лук – 50 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- петрушка – 20 г;
- соль, перец, сыр – по вкусу.
Морепродукты в принципе считаются достаточно лёгкими, а так как в рецепте присутствуют лук, чеснок и зелень, блюдо становится ещё более полезным.
Фото: istockphoto.com
Обжарить чеснок и лук на масле, затем добавить креветки. Через три минуты влить сливки, посыпать солью и перцем и довести до кипения. В конце добавить петрушку. Отваренные макароны смешать с соусом – и готово!
Фунчоза с овощами
Калорийность: 300 ккал / 100 г.
Вам понадобятся:
- фунчоза – 100 г;
- морковь – 1 шт.;
- огурцы свежие – 2 шт.;
- перец болгарский – 1шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- уксус – 3 ч. л.;
- соевый соус – 3 ч. л.;
- масло оливковое – 2 ст. л.;
- соль – по вкусу.
Овощи нарезать тонкой соломкой, выложить морковь и перец на разогретую сковороду вместе с рубленым чесноком. Выключить огонь, когда овощи станут мягкими. Затем смешать с готовой фунчозой.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления самой лапши необычен: её нужно залить кипятком, подождать около пяти минут, а затем промыть в холодной воде.
Ширатаки с сёмгой и авокадо
Калорийность:
Вам понадобятся:
- ширатаки – 200 г;
- копчёная сёмга – 100 г;
- сливки – ½ стакана;
- чеснок – 1 зубчик;
- авокадо – ½ или 1 шт.;
- оливковое масло – 1 ч. л.;
- зелень – по вкусу.
Польза этой лапши заключается в том, что она приготовлена не из пшеничной муки, а из корня растения конняку, что делает блюдо ещё менее калорийным. Более того, эта лапша известна отсутствием яркого вкуса, что позволяет сделать акцент на других продуктах.
Фото: istockphoto.com
Обжарить чеснок, влить сливки, убавить огонь. Выложить лапшу, нарезанную рыбу и укроп и оставить тушиться на пару минут. При подаче добавить авокадо и укроп.
Паста с грибами и курицей
Калорийность:
Вам понадобятся:
- паста – 200 г;
- куриное филе – 200 г;
- сливки – 150 мл;
- шампиньоны – 150 г;
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец, зелень – по вкусу.
Грибы содержат всего 20 ккал на 100 грамм, а курицу, содержащую более 200 ккал, можно заменить на более диетическую индейку – 190 ккал.
Фото: istockphoto.com
Выложить на сковороду филе, нарезанное небольшими кусочками, добавить соль, перец, лук кольцами и тушить пять минут. Нарезать грибы и отправить на сковороду, жарить около 20 минут – пока не подрумянятся. Затем влить сливки и тушить ещё пару минут, после чего смешать с макаронами и оставить томиться на пять минут.
Паста с кабачками и томатами
Калорийность:
Вам понадобятся:
- кабачки – 3 шт.;
- паста – 250 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- сыр брынза – 100 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- помидоры – 3 шт.;
- масло оливковое – 6 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Томаты в сочетании с пастой – бессменная классика, а кабачок – едва ли не самый низкокалорийный овощ.
Фото: istockphoto.com
Сковороду разогреть, кабачки, лук и чеснок обжарить с маслом до золотистости. Добавить помидоры и отваренные макароны, натереть сыр. Оставить на слабом огне на пять минут.