Худеем на пасте: 5 низкокалорийных рецептов

Макароны вполне могут быть диетическими, если знать, как их правильно готовить.

Мы привыкли, что макароны наравне с мучным – это много лишних калорий. Но на самом деле даже обычную пасту можно сделать низкокалорийной: можно заменить сливочное масло оливковым, использовать брынзу вместо обычного сыра, а мясо заменить курицей или индейкой. Для тех, кто хочет разнообразить свой рацион, мы собрали полезные и лёгкие рецепты. Сделать их может даже начинающий кулинар, а на приготовление не потребуется много времени.

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Паста с креветками в силвочном соусе

Калорийность: 350 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

спагетти – 250 г;

креветки – 200 г;

сливки – 150 мл;

оливковое масло – 20 г;

репчатый лук – 50 г;

чеснок – 2 зубчика;

петрушка – 20 г;

соль, перец, сыр – по вкусу.

Морепродукты в принципе считаются достаточно лёгкими, а так как в рецепте присутствуют лук, чеснок и зелень, блюдо становится ещё более полезным.

Фото: istockphoto.com

Обжарить чеснок и лук на масле, затем добавить креветки. Через три минуты влить сливки, посыпать солью и перцем и довести до кипения. В конце добавить петрушку. Отваренные макароны смешать с соусом – и готово!

Фунчоза с овощами

Калорийность: 300 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

фунчоза – 100 г;

морковь – 1 шт.;

огурцы свежие – 2 шт.;

перец болгарский – 1шт.;

чеснок – 3 зубчика;

уксус – 3 ч. л.;

соевый соус – 3 ч. л.;

масло оливковое – 2 ст. л.;

соль – по вкусу.

Овощи нарезать тонкой соломкой, выложить морковь и перец на разогретую сковороду вместе с рубленым чесноком. Выключить огонь, когда овощи станут мягкими. Затем смешать с готовой фунчозой.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления самой лапши необычен: её нужно залить кипятком, подождать около пяти минут, а затем промыть в холодной воде.

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Ширатаки с сёмгой и авокадо

Калорийность:

Вам понадобятся:

ширатаки – 200 г;

копчёная сёмга – 100 г;

сливки – ½ стакана;

чеснок – 1 зубчик;

авокадо – ½ или 1 шт.;

оливковое масло – 1 ч. л.;

зелень – по вкусу.

Польза этой лапши заключается в том, что она приготовлена не из пшеничной муки, а из корня растения конняку, что делает блюдо ещё менее калорийным. Более того, эта лапша известна отсутствием яркого вкуса, что позволяет сделать акцент на других продуктах.

Фото: istockphoto.com

Обжарить чеснок, влить сливки, убавить огонь. Выложить лапшу, нарезанную рыбу и укроп и оставить тушиться на пару минут. При подаче добавить авокадо и укроп.

Паста с грибами и курицей

Калорийность:

Вам понадобятся:

паста – 200 г;

куриное филе – 200 г;

сливки – 150 мл;

шампиньоны – 150 г;

оливковое масло – 3 ст. л.;

лук – 1 шт.;

соль, перец, зелень – по вкусу.

Грибы содержат всего 20 ккал на 100 грамм, а курицу, содержащую более 200 ккал, можно заменить на более диетическую индейку – 190 ккал.

Фото: istockphoto.com

Выложить на сковороду филе, нарезанное небольшими кусочками, добавить соль, перец, лук кольцами и тушить пять минут. Нарезать грибы и отправить на сковороду, жарить около 20 минут – пока не подрумянятся. Затем влить сливки и тушить ещё пару минут, после чего смешать с макаронами и оставить томиться на пять минут.

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Паста с кабачками и томатами

Калорийность:

Вам понадобятся:

кабачки – 3 шт.;

паста – 250 г;

лук репчатый – 1 шт.;

сыр брынза – 100 г;

чеснок – 2 зубчика;

помидоры – 3 шт.;

масло оливковое – 6 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Томаты в сочетании с пастой – бессменная классика, а кабачок – едва ли не самый низкокалорийный овощ.

Фото: istockphoto.com

Сковороду разогреть, кабачки, лук и чеснок обжарить с маслом до золотистости. Добавить помидоры и отваренные макароны, натереть сыр. Оставить на слабом огне на пять минут.