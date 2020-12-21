В погоне за трендами: шесть подарков для тех, кто всегда на стиле

Мода постоянно меняется, особенно в наше «сверхскоростное» время. Уследить за всеми событиями и изменениями практически невозможно. Вы только сегодня узнаёте о новом тренде, а уже завтра это вчерашний день. Однако некоторым всё же удаётся моментально подмечать новинки. Если у вас есть такие друзья и знакомые, вот шесть идей стильных подарков для тех, кто всегда остаётся в тренде.

Эко-Новый год: подарки для тех, кто заботится о планете Натуральные, полезные и многоразовые, а главное – стильные.

Шапка и шарф Zasport

Ярко-жёлтый комплект составит отличную компанию на лыжном склоне и поднимет настроение в по-зимнему сером городе. Шапка с отворотом и тонкий шарф в рубчик станут отличным дополнением и к спортивной одежде, и к кэжуал-образу.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Кроссовки Reebok x Cardi B

Ярко-красные кроссовки от, пожалуй, главной хип-хоп дивы этого года точно не останутся незамеченными. Броский цвет, массивная подошва и необычная полупрозрачная вставка на корпусе – каждая деталь смело заявляет о себе.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Модель вдохновлена высокой модой, уличной культурой и дерзким и открытым характером Карди Би. А для тех, кто привык к более спокойным тонам, есть варианты в белом и чёрном цвете.

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Что подарить спортсмену? Идеи на Новый год Кроссовки, которые добавят скорости, стильные футбольные бутсы и другие варианты.

«Формула моды», Александр Васильев

Пандемия и карантин не обошли стороной и модную индустрию. Главным тренд-сеттером этой весны стал коронавирус. Историк моды Александр Васильев рассказывает о тайнах прошлого, трендах настоящего и перспективах будущего.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Если вы считаете, что для вечеринки в зуме не стоит беспокоиться об образе и подбирать самый стильный наряд, вы глубоко ошибаетесь. И «Формула моды» объяснит почему.

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Парка adidas

Считаете, что идеального пуховика для зимы в городе не существует? Эта парка заставит ещё раз хорошенько подумать. Лёгкий и непромокаемый гусиный пух хорошо сохраняет тепло даже при высокой влажности. А отстёгивающийся двухсторонний жилет даёт дополнительную защиту от мокрого снега.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

И, пожалуй, самое классное для поездок в общественном транспорте и жарком метро – эластичные внутренние лямки. При необходимости парку можно снять и носить на спине, как рюкзак.

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В новый год без забот: подарки для тех, кому необходимо расслабиться Эти вещи помогут выдохнуть и со спокойной душой проводить 2020-й.

«Тот самый парфюм», Елена Селестин

Влияние моды не ограничивается исключительно одеждой. «Стильные» парфюмы и духи тоже менялись со временем. Когда-то ни одна уважающая себя дама кремлёвского бомонда не вышла бы в свет без легендарной «Красной Москвы», а выход Opium YSL в своё время стал чуть ли не международным событием.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Если вы хотите не просто носить духи, но понимать их историю, «Тот самый парфюм» расскажет о лучших ароматах XX века.

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Кроссовки Reebok x Wonder Woman

Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот стала не только кумиром миллионов девочек и девушек по всему миру, но и иконой стиля. Reebok вдохновились образами супергероини из 80-х и выпустили целую линейку спортивной экипировки.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Броские золотые кроссовки в графическом дизайне сразу обратят на себя внимание. А благодаря натуральной коже и прочной резиновой подмётке модель подойдёт не только для того, чтобы блистать на любой тусовке, но и для утренней пробежки. Чтобы оставаться стильным, повод не нужен.

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