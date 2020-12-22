Успеть до Нового года: 10 вещей, которые помогут изменить жизнь

Не откладывайте на 2021-й то, что можно сделать уже сейчас.

Каждый Новый год мы встречаем с надеждой, что совсем скоро всё изменится и мы сможем начать с чистого листа. Обещания сесть на диету или выйти на пробежку знакомы каждому. Но не стоит ждать конца декабря, чтобы улучшить свою жизнь. Успейте сделать 10 важных вещей в уходящем году.

Начните правильно питаться

Если не сейчас, то когда? В новогодние праздники мы не любим ограничивать себя в угощениях, поэтому начните контролировать питание заранее. Откажитесь от тех продуктов, которые плохо влияют на пищеварение и фигуру. Попробуйте незадолго до праздников устроить разгрузочные дни или детокс. Чем раньше начнёте заботиться о рационе, тем меньше придётся жалеть о съеденном за новогодним столом!

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Избавьтесь от ненужных вещей

К концу года можно и не заметить, как много вещей накопилось в доме: старые распечатки, непишущие маркеры, футболки, которые вы ни разу не надевали, но жалко выбросить. Не бойтесь расставаться с ненужным.

Разберите завалы в ящиках и на столе, определитесь, какую одежду вы больше никогда не наденете. Что-то можно перепродать или отдать на благотворительность. Войдите в новый год с порядком дома и в голове.

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Составьте список целей на следующий год

Все мы обещаем начать новую жизнь с нового года, но каждый раз что-то обязательно рушит наши планы. Чтобы этого не произошло, позаботьтесь заранее о списке целей на будущее. Возможно, вы давно хотели заняться футболом или найти работу по душе? Продумайте, что для вас в приоритете и составьте чёткий план реализации задуманного.

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Достаньте спортивную форму

Неужели ваш абонемент в фитнес-зал так и будет лежать без дела? А если вы его ещё не приобрели, Новый год – это отличный повод! Начните его с заботы о своём теле. Если вы любитель экстремальных видов спорта, не забудьте встать на лыжи или сноуборд этой зимой.

Сократите использование смартфона

Как много часов в день вы тратите на просмотр ленты социальных сетей? Проведите эксперимент и откажитесь на сутки от электронных устройств. Вы моментально почувствуете, как много свободного времени у вас на самом деле. Существует теория: если повторять одно и то же действие 21 день подряд, вырабатывается привычка. Начните контролировать своё времяпровождение в социальных сетях и войдите в год, который покажется гораздо дольше предыдущих.

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Разберитесь с долгами

Если на работе в последнее время накопилось слишком много незаконченных дел, постарайтесь расправиться с ними до начала нового года. Закройте все долги: это касается и учёбы, и финансов, и счетов. Проверьте, нет ли задолженности по налогам или штрафам.

Спланируйте расходы

Новый год – один из самых затратных праздников. В декабре вам придётся украсить дом, купить подарки, подготовить праздничный стол, а это не может не ударить по бюджету. Составьте список покупок, которые действительно важны, и распишите приблизительный план расходов на будущий год.

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Простите и отпустите

Конец года – отличный повод расставить все точки в отношениях с людьми, которых вы больше не хотите видеть в своей жизни. Не держитесь за тех, с кем вас больше ничего не связывает. Постарайтесь разрешить все конфликты и начните год с чистой совестью.

Откажитесь от вредных привычек

Вредные привычки не всегда могут быть очевидными, как курение или злоупотребление спиртными напитками. Возможно, последние несколько лет вы слишком часто заедали стресс сладким или недосыпали. Оцените, какие привычки негативно влияют на вас, и попробуйте отказаться от них на какое-то время. Ваша жизнь заметно улучшится, а в новом году вам придётся меньше повторять знакомую всем фразу «начну с понедельника».

Как отучить себя от пагубных привычек? Строгие запреты и самобичевание не решат проблему.

Сделайте себе подарок

В преддверии Нового года не забывайте, что самый дорогой человек в вашей жизни – вы сами. Подарите себе то, о чем так долго мечтали, будь то нечто материальное или духовное. Если давно хотели провести целый день за просмотром кино, то это отличный повод сделать подарок в виде отдыха. Позаботьтесь о себе и войдите в новый год с новыми силами.