Лайфхаки, которые позволят не отказываться от оливье и шампанского.

Новый год без лишних килограммов: как не поправиться во время праздников

Новый год – время заслуженного отдыха и пищевой «вседозволенности». Поэтому нередко зимние праздники оборачиваются лишними килограммами. Так сложно придерживаться правильного питания, когда вокруг большой выбор блюд. Но ограничивать себя во всём не обязательно. Вместе с нутрициологом и тренером Андреем Семешовым разбираемся, как сохранить фигуру в новогодние праздники.

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Не ешьте больше необходимого

При виде шведского стола глаза разбегаются, хочется попробовать каждое блюдо. Но стоит следить за размерами порций и не доводить себя до тяжести в желудке.

Что касается «микса» из горячих блюд, десертов и закусок, нутрициолог советует обращать внимание на состояние желудка. Если чувствуете, что вам дискомфортно, каждое блюдо лучше есть отдельно.

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Больше двигайтесь

В новогодние праздники появляется много свободного времени – потратьте его с пользой. Тренер советует составить насыщенную культурную программу, чтобы первые недели января не прошли вокруг стола и холодильника. Гуляйте на свежем воздухе, катайтесь на лыжах и танцуйте в новогоднюю ночь! Двигайтесь – и лишние килограммы вам не страшны.

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Избегайте вредной пищи

В Новый год трудно отказать себе в удовольствиях. Оливье, щедро заправленное майонезом, преследует нас и за завтраком первого января, и в гостях у знакомых. Постарайтесь найти альтернативы избыточно калорийным блюдам.

Андрей: Тем, кто настроен не набрать излишков, но вместе с тем не хотел бы сильно заморачиваться с подбором рациона, можно посоветовать избегать откровенно жирных блюд. Для начала как заправку в салаты использовать не майонез, а обезжиренные йогурты. Получается довольно вкусно – попробуйте. Как минимум, это снизит калорийность, а на вкусовых качествах блюда отразится не столь явно.

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Употребляйте меньше спиртного

Как утверждает эксперт, сам алкоголь не сильно влияет на лишний вес. Однако пока организм будет его перерабатывать, все съеденные калории рискуют быть отправлены прямиком в «жировое депо». При выборе напитка учитывайте, что крепкие разжигают аппетит. Отдохните в новогоднюю ночь как следует, но после обязательно дайте организму восстановится.

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Не голодайте

Если накануне праздничного ужина вы не будете есть целый день, увеличивается риск переедания. Сильно проголодавшись, вы съедите намного больше обычного. Как утверждает эксперт, переедание – последствие очень строгих ограничений в еде и недостатка калорийности.

Андрей: С точки зрения похудеть-поправиться смысла в голодании – около нуля. Лучше просто вернуться в привычный режим питания и следовать ему дальше. Один даже самый обильный ужин не превратит никого в «жирового монстра».

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Не стоит убирать любимые праздничные блюда с новогоднего стола. Если не хотите поправиться, следите за тем, чтобы организму было комфортно. В начале января возвращайтесь к привычному рациону и не забывайте про активности.