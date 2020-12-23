Как бегать, когда скользко? Решаем проблему вместе с тренером

Продолжать тренировки можно в любых погодных условиях. Но нужно ли?

Гололедица – не лучшее время для бега. Но что делать, если тренироваться хочется в любой сезон? Как снизить риск травм и уменьшить скольжение, разбираемся с бегуном и тренером Бегового сообщества Павлом Кондрашевым.

Чем чревато падение во время бега?

Самое очевидное – вы можете получить травму, например ушиб или потянуть мышцу, связки. Стоит быть предельно аккуратным, если вы бегаете по неровной или скользкой поверхности, нужно всегда смотреть себе под ноги.

Если вы вдруг упали или почувствовали дискомфорт во время тренировки, не занимайтесь самолечением. Лучше обратитесь к терапевту, а ещё лучше к спортивному врачу. Специалист поможет назначить специальное лечение и скорректировать тренировочный план, подобрать программу реабилитации. Помните, что боль терпеть нельзя. Если игнорировать травму, ситуация может усугубиться.

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Такие симптомы, как отёк, ограничение подвижности, гематома, могут быть и при переломе, и при разрыве мышцы, и при других травматических повреждениях. Только опытный врач сможет правильно подобрать программу реабилитации.

Какая обувь понадобится, чтобы меньше скользить?

Чтобы снизить риск травм по время бега зимой, стоит уделить особое внимание экипировке и выбору обуви.

Зимой для асфальта подойдут обычные шоссейные кроссовки с гладким протектором. Если вы бегаете по неровной и скользкой поверхности – лучше выбрать кроссовки с шипами и с жёстким протектором. Также важно, чтобы обувь имела непромокаемую мембрану. Так ваши ноги будут в тепле и сухости даже в самую противную погоду.

10 универсальных правил: как выбрать беговые кроссовки и не прогадать Минимизируем риск получения травмы и улучшаем свои спортивные результаты.

Стоит ли вообще бегать в гололедицу?

Бегать в сильный гололёд особого смысла я не вижу, так как вы не сможете качественно выполнить тренировку. Если погодные условия вызывают сомнения, рекомендую скорректировать тренировочный план и перенести тренировку в манеж.

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Как уменьшить риск травмы?

Выбирайте более ровную и менее скользкую поверхность для предстоящей тренировки. Желательно, чтобы вся дистанция была хорошо освещена, чтобы вы могли видеть все ямы, кочки и наледь. Выбирайте экипировку и обувь по погоде – одежда не должна сковывать движения, а обувь должна быть с хорошим сцеплением. Также перед пробежкой необходимо провести качественную разминку, чтобы разогреть все мышцы. Ну и, конечно, я рекомендую проводить тренировку под руководством опытного тренера. Он сможет проследить за правильной техникой выполнения упражнений и подстраивать тренировочный процесс под погодные условия.