Город здорового человека: где комфортнее вести активный образ жизни?

Выбирая место для жизни, важно обращать внимание на инфраструктуру, транспорт, систему здравоохранения. А также на климат, уровень загрязнения атмосферы, количество парков. Представить комфортный город для здорового образа жизни без этих составляющих сложно. Эти пять городов вошли в первую пятёрку самых экологичных и удобных для жизни в 2019 году.

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Вена

Этот город уже давно занимает первые позиции в разных рейтингах городов. Там есть 990 парков, развитая инфраструктура, а правительство регулярно инвестирует в развитие социальных проектов.

Фото: istockphoto.com

В Вене большой процент автомобилей с гибридными или газовыми двигателями, а многие жители и вовсе выбирают велосипеды, электрокары и самокаты. В городе невысокий уровень загрязнения атмосферы – в апреле 2020 года ему даже присудили звание самого зелёного.

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Цюрих

Цюрих считается одним из наиболее экологичных городов: все здания там строятся по правилу экономного использования электроэнергии. В городе 72 парка, близко расположены горы и озёра с чистой водой.

Фото: istockphoto.com

В Цюрихе много разнообразных фитнес-студий и залов: от сайклинга до TRX. Транспортная система достаточно комфортная. Администрация пытается сократить использование автомобилей на бензине.

В пригороде немало ферм, поставляющих в центр свежие и экологически чистые продукты.

Гамбург

Это самый зелёный город в Германии: деревьев там около 900 тысяч. Каждое из них пронумеровано – без разрешения мэрии срубать растения нельзя. Всего в городе располагается 121 парк.

Транспортная система достаточно комфортная, поэтому особой надобности покупать машину нет – передвигаться можно или на велосипеде, или на общественном транспорте.

Фото: istockphoto.com

На многих улицах установлены солнечные панели для генерации энергии. Кроме того, в городе 785 заправок для электроавтомобилей – больше, чем в других немецких городах.

В Гамбурге очень хорошо развита система сортировки мусора. Повсюду стоят контейнеры для различных типов отходов, причём разделяют их не только на стекло, пластик и бумагу.

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Мадрид

В столице Испании существует специальная онлайн-платформа, на которой жители могут голосовать и поддерживать значимые инициативы. Так, в Мадриде реализуются проекты по созданию спортивных залов под открытым небом, озеленению площадей.

Фото: istockphoto.com

Активно ведётся борьба со смогом: за последние годы за счёт перехода на электробусы уровень загрязнения воздуха снизился на 38%. Для удобства владельцев электромашин в городе построены 122 электрозаправки. Также в Мадриде немало парков.

Лиссабон

В городе отлично сочетается хорошая инфраструктура и комфортный климат, близость к морю. Мэрия расширяет метро, делает новые велосипедные дорожки, чтобы катание на велосипедах было не только видом досуга, но и преимущественным средством передвижения.

Фото: istockphoto.com

В Лиссабоне около 140 парков, много ресторанов, музеев и достопримечательностей. Кроме того, хороша развита система сортировки мусора.