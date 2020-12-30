Бессменный атрибут новогоднего стола – так ли он полезен?

Почему не стоит есть красную икру каждый день

Мы привыкли видеть красную икру на каждом новогоднем столе. Она стоит в одном ряду с оливье и шампанским, однако имеет гораздо большую пользу для организма. Почему же её стоит есть? И кому икра особенно нужна? Разбираемся в тонкостях этого уникального продукта вместе с нутрициологом Анной Берсеневой.

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В чём польза красной икры?

Икра содержит большое количество железа, насыщена полезными жирными кислотами, а также витаминами группы В, A и D. Поэтому если вы заботитесь о здоровье, смело можете добавлять икру в список новогодних покупок.

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Кроме того, благодаря полезным веществам этот продукт положительно влияет на работу головного мозга, а также может помогать при заболеваниях нервной системы и в целом улучшает её функционирование.

Красную икру рекомендуется употреблять и для профилактики анемии и аутоиммунных заболеваний, при проблемах с суставами и сухожилиями.

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Полезно ли есть икру каждый день?

Безусловно, во всём нужно знать меру, а в случае с икрой тем более. Есть её каждый день – это явный перебор. Вполне достаточно будет одной столовой ложки 1-2 раза в неделю на постоянной основе, советует нутрициолог. И это если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, в особенности нарушений функционирования поджелудочной железы.

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Людям, у которых имеются заболевания печени или высокий уровень холестерина, эксперт не рекомендует употреблять икру.

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С чем лучше всего сочетается икра?

По мнению нутрициолога, идеальное сочетание – это икра и ароматные травы, такие как укроп, петрушка, базилик. Также подойдут листья салата, руккола. В этих продуктах содержатся растительные ферменты, которые способствуют расщеплению тех самых полезных жиров в икре.