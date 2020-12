Рождественское перемирие: как спорт объединил Западный фронт

Рождественское перемирие случилось в Рождество 1914 года, когда во время Первой мировой войны на Западном фронте стихли звуки выстрелов и взрывы снарядов. Во время неофициального прекращения огня солдаты обеих сторон вышли из окопов и забыли о вражде.

Рождественское чудо

Начиная с 24 декабря многие немецкие и британские войска, сражавшиеся на Западном фронте, пели рождественские гимны друг другу через линию фронта. На рассвете в день Рождества некоторые немцы вышли из окопов и приблизились к позициям союзников, поздравляя их с праздником через нейтральную полосу, причём на их родных языках. Сначала солдаты опасались, что это уловка, но, увидев безоружных немцев, вылезли из окопов и обменялись рукопожатием со своими врагами. Мужчины даже вручили друг другу символические подарки: сигареты и еду, которая была с собой.

Фото: Getty Images

Рождественское перемирие 1914 года произошло через пять месяцев после начала войны в Европе и стало одним из последних подобных примеров. Такое больше не повторялось: дальнейшие попытки организовать временное прекращение огня пресекались угрозами офицеров и дисциплинарными взысканиями. Тем не менее рождественское чудо 1914 года стало – хотя и кратким – доказательством того, что даже во время вооружённого конфликта человечность может победить.

Нет — войне, да — спорту

Как мужчины, которые не говорят на одном языке, могут выразить дружеское расположение? Они сыграют в футбол.

Конечно, матчи не были серьёзными. Один из них длился всего час, после чего обе команды выдохлись. Воронки от снарядов и огромные солдатские ботинки существенно усложняли игру. «Футболистов», упавших в грязь, вытаскивали противники под аплодисменты зрителей, сидевших на парапетах.

Историческая реконструкция матча 1914 года Фото: Getty Images

Рядовой 6-го батальона Чеширского полка по имени Эрни Уильямс, которому на тот момент исполнилось 19, в книге Питера Харта Fire and Movement: The British Expeditionary Force and the Campaign of 1914 изобразил, как футбол сблизил обе стороны. А в интервью 1983 года поделился воспоминаниями о том дне.

«Мяч появился непонятно откуда, не знаю откуда, но он был с их стороны, а не с нашей. Это был настоящий футбол. Некоторые сняли куртки и поставили их как штанги ворот. Один парень попал в ворота, и первому голу радовались обе команды. Думаю, там было как минимум пара сотен человек. Я тоже попробовал – тогда в 19 лет я был довольно хорош. Казалось, все радовались. Никакой враждебности не было», – рассказывал Уильямс.

Историческая реконструкция матча 1914 года Фото: Getty Images

Бывший солдат вспоминал, что некоторые немцы говорили на английском, а вот шотландцы по-немецки понимали едва ли. Судьи в матчах не было, хотя для такой игры он и не нужен, говорил Уильямс. «Это всё равно что играть с детьми на улице, просто пинать мяч. Ни очков, ни счёта – ”рукопашный бой“. Ничего похожего на футбол, который показывают по телевизору. В сапогах, которые мы носили, было невозможно играть», – поделился военный.

Во время Первой мировой войны никто не ожидал празднований на поле боя, но эта по-настоящему волшебная история – доказательство того, что даже мировая война не может разрушить дух Рождества.