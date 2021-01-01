Карантин веселью не помеха: как активно провести выходные

Хотя в этом году многие городские ярмарки закрыты, сидеть дома в праздники не придётся.

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, власти решили отменить массовые мероприятия в канун Нового года и на время каникул. Однако в праздничные дни просто невозможно усидеть дома. Чем же заняться в этот период, не рискуя здоровьем? Вот несколько советов, чтобы начать год в хорошем настроении.

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Прогуляйтесь в лесу

Заснеженные деревья, солнце, морозный воздух… Зимний пейзаж никого не оставит равнодушным. Просто подышать свежим воздухом, убежать от городской суеты – уже хорошее занятие. Но можно разнообразить прогулку и сделать её более полезной для здоровья: например, взять лыжи или палки для скандинавской ходьбы. Пара часов пролетят незаметно.

Фото: istockphoto.com

Нет лыж? Не беда, можно соорудить кормушку для птиц и установить её на дереве в лесу или парке – это станет поводом периодически к ней возвращаться и чаще выбираться на природу.

Вспомните детство

Прекрасная пора, которая у многих вызывает приятные воспоминания. Почему бы не попытаться повторить те счастливые времена, поиграв в зимние игры? Позовите друзей, устройте снежную битву или слепите снеговика, постройте ледяную крепость или нарядите вместе во дворе, покатайтесь с горки. Сейчас можно найти множество альтернатив классическим санкам: ватрушки, ледянки, снегокаты или же знакомая с детства картонка.

Фото: istockphoto.com

Съездите на горнолыжный курорт

Если вы любите экстрим, можно попробовать себя в качестве гонщика по склонам и наконец определиться, на чей вы стороне: лыжников или сноубордистов. Горнолыжный курорт подойдёт и для тех, кто проводит свободное время с семьёй: кататься по заснеженным склонам на огромной ватрушке – не меньшее удовольствие.

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Устройте фотосессию

Фотографа найти не сложно – в каждом городе есть как новички, так и профессионалы своего дела, достаточно задать поиск в «Инстаграме». А студию с лёгкостью заменят новогодние вывески и декорации, которые можно найти на улицах и в витринах магазинов.

Фото: istockphoto.com

Новый год – праздник семейный, поэтому можно организовать фотосессию с родными дома или в ближайшем парке. Пересматривать эти фото годы спустя и возвращаться к тёплым воспоминаниям – повод ещё раз улыбнуться и подумать о самых близких.

Попробуйте что-то новое

Выучить новый язык, научиться вязать, начать ходить в тренажёрный зал, спланировать долгожданный отпуск – всё это можно начать делать уже сегодня. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас.

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Устройте ещё один праздничный вечер

Зачем ограничиваться кануном Нового года? Соберите друзей и близких на каникулах: сыграйте в настольные игры, запустите салют, испеките вместе печенье или сварите вкусные напитки. Главное– хорошие воспоминания. А завершить вечером можно просмотром новогодних фильмов: «Ирония судьбы», «Один дома», «Гарри Поттер» – идеальный день в кругу родных.