5 идей, чтобы активно встретить Новый год
И не обязательно проводить всю ночь за столом!
Забег в новогоднюю ночь
Сколько раз мы уверяли, что начнём бегать в новом году? Почему бы не исполнить обещание сразу в праздничную ночь! Вы можете устроить забег вместе с друзьями или найти единомышленников с своём городе.
Катание на коньках
Атмосфера на катке самая новогодняя: горячий чай или глинтвейн, праздничная музыка, гирлянды и морозный воздух.
Поход
Надоели застолья? Можно отправиться в поход и встретить Новый год среди сугробов под пушистыми ветвями ели. Загадывайте желание, глядя на звёздное небо вдали от шумного города.
Домашние соревнования
Предпочитаете остаться дома? Тогда устройте спортивные состязания, не отходя от праздничного стола. Организуйте шуточный чемпионат по армрестлингу или настольным играм.
Боулинг
Вечеринка в боулинг-клубе может стать отличной альтернативой домашнему новогоднему вечеру. Собирайте компанию и отправляйтесь сбивать кегли самыми разными способами!
5 идей, чтобы активно встретить Новый год
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