Осознанный выбор: как начать тренироваться каждый день?

Начну бегать с понедельника, сегодня был тяжёлый день на работе, вот завтра точно потренируюсь – знакомые фразы? Каждое утро обещаете, что вечером точно выполните хотя бы несколько упражнений, но снова находите отговорки? Выработать привычку и заниматься спортом каждый день не так уж легко. Вместе с психологом Надеждой Пожаровой разбираемся, как приучить себя и больше не искать оправданий.

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Поставьте цель

Спорт – это необязательно нечто грандиозное. Многие сразу представляют, как каждый день пробегают по 10 км или прокачивают все группы мышц. Но ведь в этом зачастую нет необходимости. Важно определить свою цель, вместо того чтобы двигаться вслепую. Если вы хотите заниматься спортом, чтобы поддерживать здоровье, будет достаточно любой физической активности: утренней зарядки, небольшого комплекса упражнений, йоги – что вам больше по душе.

Фото: istockphoto.com

Надежда: Когда человек занимается подъёмом энергии, например, прыгает или танцует, после он может гораздо больше для себя сделать. Часто люди не умеют распоряжаться своими ресурсами и не заботятся об энергии. Некоторые могут работать без остановки, а затем остаться совсем без сил. Важно осознавать, что ежедневные занятия спортом в любом виде могут поддерживать человека в ресурсном состоянии.

Подходите к делу осознанно

Чтобы сформировать привычку, важно осознанно подходить к каждому занятию. Попробуйте объяснить себе, зачем вы занимаетесь, почему это важно. Делайте сознательный выбор из раза в раз, пока тренировки не станут привычкой. При этом у каждого будет свой темп: кому-то достаточно нескольких недель, а кому-то понадобится несколько месяцев.

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Не обманывайте себя

Не пытайтесь подменять понятия: спорт – это не отдых, а определённое напряжение. Разумеется, это другой вид активности (например, в сравнении с работой), но всё же не отдых.

Фото: istockphoto.com

Надежда: Часто люди подменяют понятия и выдают спорт, например, за отдых. На самом деле, это к отдыху не имеет никакого отношения. Несмотря на то, что человек может наполниться энергией, почувствовать себя по-другому, в любом случае это требует расхода сил, поэтому важно, чтобы они изначально были.

Здраво оценивайте свои возможности

Любые изменения – это стресс для организма. Поэтому важно поддерживать себя и начинать именно с таких нагрузок, которые вам по силам.

Надежда: Если человек никогда не занимался спортом, то минимальная физическая активность – для него уже достаточно много. Важно понимать, что у каждого разный уровень подготовки.

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Не сравнивайте себя с другими

Равняться на других и постоянно сравнивать себя с кем-то – последнее, чем стоит заниматься. Нередко, насмотревшись в «Инстаграме» на фитнес-блогеров, люди начинают оценивать себя относительно них. Это в корне неверно и сильно демотивирует. У всех разное телосложение, разные физические и психические возможности, поэтому сравнивать себя с другими бессмысленно.

Фото: istockphoto.com

Подберите активность, которая подойдёт именно вам

Важно прислушиваться к телу и не идти против своей воли. Попробуйте подобрать тренировки, которые будут работать именно для вас.

Надежда: Люди в большинстве своём боятся чем-либо заниматься, потому что они не понимают, что и для чего. А сейчас очень много разных видов физической активности: от боевых искусств до вегетативных практик и телесной терапии, которые направлены на то, чтобы поддерживать здоровье и при этом не брать чрезмерную нагрузку. Видов спорта очень много, важно с ними знакомиться и выбирать то, что подойдёт конкретно вам.