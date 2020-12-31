Подборка для тех, кто не знает, чем заняться на праздниках.

Новогодние каникулы в столице: куда сходить и что посмотреть

После Нового года наступят долгожданные длинные выходные. Чем же заняться, когда есть столько свободного времени? Мы уверены, что стоит посвятить его активному отдыху и прогулкам. Это гораздо интереснее, чем пролежать все дни на диване перед телевизором! Чтобы помочь вам спланировать весёлые и запоминающиеся каникулы, собрали самые интересные события, которые пройдут в это время в Москве.

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Ледовое шоу от мировых звёзд

С 30 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт» будет проходить ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Организаторы обещают представить зрителям историю, которая известна всем, в совершенно новой интерпретации. В шоу вместе с Навкой поучаствуют Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду Петр Чернышёв, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

Также состоится ледовое шоу по мотивам поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» – состав не менее впечатляющий. Приятный бонус: детям до 3 лет полагается бесплатный билет.

На каток вместе с родными и близкими

Катание на коньках – это не только полезно, но и очень весело. Хорошо, что в столице открыто много катков!

Каток на ВДНХ

Площадь искусственного покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а одновременно на катке могут присутствовать 4,5 тысячи человек. Строго соблюдаются меры безопасности: посетители обязаны держать социальную дистанцию и носить маски, а каждому перед входом измеряют температуру. Но это не повод отказывать себе в удовольствии посетить один из лучших катков Москвы.

Цены и расписание работы катка на ВДНХ можно посмотреть на сайте.

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ГУМ-каток на Красной площади

Как заманчива возможность прокатиться на коньках в самом центре Москвы! Вы непременно должны воспользоваться ею на новогодних праздниках. С 19 декабря по 10 января билеты можно приобрести только онлайн.

Цены, льготы и расписание катка на Красной площади смотрите на сайте.

Каток в Парке Горького

Этот каток обладает большим преимуществом: там есть хоккейная площадка. Так что если вы любитель хоккея, берите с собой друзей на каток в Парке Горького и не прогадаете.

Цены и расписание доступны на сайте.

Выставки и музеи

Во время новогодних каникул вы можете посетить выставки или сходить в музей. До 10 января в центре современного искусства M'APC будет проходить иммерсивный медиативный спектакль RESET 2.0. Start from zero. Организаторы обещают провести интеллектуальный перфоманс и сеанс арт-терапии за 60 минут.

В пространстве Lumiere Hall до 10 января пройдёт выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Посетители насладятся картинами великого русского художника в новом формате.

Проверенный вариант – новогоднее кино

На этих каникулах состоится немало премьер. Юного зрителя порадует мультфильм «Конь Юлий и большие скачки» о постоянном спутнике Алёши Поповича, Ильи Муромца и Добрыни Никитича. А для взрослых выходит комедия «Охота на Санту» с Мэлом Гибсоном в главной роли.

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Московская усадьба Деда Мороза в Кузьминском лесопарке

Праздничная резиденция расположилась в Кузьминках. Дети и взрослые смогут попасть в настоящую сказку: маленьких гостей будут встречать Дедушка Мороз и Снегурочка. Также в усадьбе можно посетить мастер-классы, покататься на катке и сходить в кафе.

Там же действует и специальная почта, на которой ребёнок сможет написать письмо Деду Морозу.