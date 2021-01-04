Всё как у людей: какие полезные привычки есть у знаменитостей

Новый год – новые привычки. Люди делают некоторые вещи ежедневно: некоторые «ритуалы» направлены на саморазвитие, другие – на отдых. Однако от рутинных занятий можно быстро устать, поэтому в 2021 году неплохо бы взять на заметку несколько новых привычек. Рассказываем, чем занимаются каждый день те, на кого привыкли равняться.

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Гус Хиддинк, футбольный тренер

Бывший главный тренер сборной России ещё в начале тренерской карьеры везде носил с собой блокнот. И сегодня, несмотря на множество гаджетов, он выбирает именно этот способ планирования – фиксировать всё на бумаге.

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Хотя блокнот Хиддинка больше похож на дневник. В нём он записывал мысли и идеи по поводу игр, а также необычные русские слова.

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Эминем, рэпер

Многие забывают, что от качества сна зависит продуктивность в течение всего дня. Для Эминема во время сна необходимо полное отсутствие света: дверь закрыта, окно завешено шторами, все электронные приборы выключены. Даже выбирая номер в отеле, он в первую очередь обращает внимание на шторы, а точнее, на их плотность: занавески должны полностью перекрывать свет.

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Джони Депп, актёр

Многим известно, что у капитана Джека Воробья есть собственная коллекция барби, вот только для чего? Оказывается, чтобы расслабиться после тяжёлого рабочего дня. Каждый делает это по-разному: кто-то принимает горячую ванную, кто-то читает книги, а Джони Депп, как это ни странно, играет в куклы. Причём это не обычные барби, а герои фильмов, в которых снимался сам актёр. Раньше он играл вместе с дочерью, но постепенно увлечение стало привычкой.

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Дженнаро Гаттузо, футболист

Литература – эффективный способ расслабиться и на время уйти от реальности. О любви Гаттузо к книгам давно известно: ежедневно он читает хотя бы несколько страниц. А перед матчами, как признавался сам спортсмен, отдаёт предпочтение русской литературе, в частности – Достоевскому. Это придаёт ему сил.

Фото: Getty Images

Кроме того, не так давно у Дженнаро вышла собственная книга In Rino Veritas.

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Ёлка, певица

Чтобы справиться со стрессом и накопившейся усталостью, звезда остаётся наедине с собой в полной тишине. Это эффективный способ проанализировать прошедший день и разобраться в собственных мыслях.

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Такой ритуал Ёлка проводит и перед каждым выступлением: так певица настраивается и сосредотачивается.

Билл Гейтс, предприниматель

Согласно своему правилу, Билл Гейтс каждый рабочий день тратит один час на образование. Читать книгу о саморазвитии или осваивать новый вид деятельности – неважно, главное в это время без перерывов фокусироваться только на обучении, не отвлекаясь на посторонние дела.

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Казалось бы, зачем человеку, который бросил Гарвард, каждый день повышать эрудицию? Однако тяга к знаниям у Гейтса была всегда, а университет он оставил совсем по другим причинам.