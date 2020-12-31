«Начну бегать после Нового года»: как не давать себе ложных обещаний

Вместе с психологом и тренером разбираемся, что сделать, чтобы наконец начать заниматься спортом.

«Сразу после Нового года начну заниматься спортом!» — фраза, знакомая многим. И каждый из нас знает, как часто такие обещания нарушаются — заряженность исчезает спустя полтора-два месяца, если не раньше. Психолог Надежда Пожарова и фитнес-тренер Александр Карпов рассказывают, как перестать обманывать себя и действительно начать заниматься спортом после Нового года.

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Когда стоит начинать?

На первый взгляд, идея начать заниматься спортом именно после Нового года кажется логичной. Зачем идти в фитнес-клуб, когда скоро праздники и наверняка захочется сделать перерыв? Лучше сразу и основательно, но в следующем году! На самом деле, такая позиция деструктивна и неправильна.

Фото: istockphoto.com

Александр: Лучше не откладывать задуманное на «завтра», «с понедельника», «после Нового года», а начинать как можно скорее. Иначе мотивация угасает, появляются другие причины для откладывания. Но прежде чем начинать, я бы посоветовал проверить состояние здоровья, подобрать правильную обувь и посмотреть обучающие видео для бега.

Почему хочется отложить «на потом»?

На уровне подсознания мы постоянно что-то откладываем: «встану через пять минуточек», «позвоню ему через час», «сяду на диету с понедельника» и т.д. Это свойство человеческой природы. Откладывание дел на потом остаётся в пределах нормы до тех пор, пока не начинает мешать полноценной жизни.

«Люди часто откладывают что-то на потом. Это называется ”синдром отложенной жизни“. Человеку кажется, что потом у него будет больше денег, сил, возможностей, ресурсов, мотивации», – объясняет психолог.

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Новогодняя ночь – время волшебных перемен?

Для многих переход с 31 декабря на 1 января овеян чем-то особенным с самого детства. Неудивительно, что ожидания от нового года у большинства высоки.

Фото: istockphoto.com

Надежда: Новый год для нас – это определённый рубеж. Новогодняя ночь, этап перехода, загадывание желаний – это всё настраивает на волну перемен. В этот праздник есть потребность как в подведении итогов, так и в новых начинаниях. Люди как будто ожидают, что они уснут 31 декабря одними, а проснутся 1 января совершенно другими. На самом деле, просыпаются всё такими же, так ещё и после застолья. Некоторое время иллюзия новой жизни ещё поддерживается, но в итоге запала хватает на короткий срок, и человек возвращается к самому себе. Важно осознавать, что для достижения новой цели нужно предпринимать реальные шаги.

Почему так часто даём пустые обещания?

К сожалению, многим не удаётся сдерживать слово, данное самим себе. Но привычка говорить в мыслях что-то вроде «больше не буду есть мучное» или «теперь каждый день буду ходить по 10 тысяч шагов» есть у большинства. Человеку в целом свойственны такие ни к чему не обязывающие обещания.

Фото: istockphoto.com

Надежда: Часто люди обещают себе что-то. Так им кажется, что они смогут больше уважать себя, будто если ставят определённые задачи, это значит, что с ними всё ”в порядке“. На самом деле, формулирование целей не основополагающая часть жизни. Самое главное – это хорошее самочувствие и самоощущение. Важно осознавать, чего вы хотите на самом деле. Если вы занимаетесь спортом, потому что вам это нравится, вряд ли вы это бросите через два месяца. А, например, девушке, которая хочет привлечь таким способ парня-легкоатлета, будет гораздо тяжелее.

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Как начать заниматься спортом, чтобы не отбить желание?

Если вы идёте в тренажёрный зал и максимально себя загружаете с первых дней – у нас плохие новости. Скорее всего, организм испытает стресс из-за отсутствия привычки. А очень сложно полюбить спорт, когда тело от этого страдает. Поэтому необходимо всё делать поэтапно. Развитие – это не рывки, а постепенное движение.

Надежда: Во-первых, важно осознать, есть ли у вас силы, ресурсы и возможности, чтобы ставить новые цели. Во-вторых, нужно понимать, какие у вас отношения со спортом. Были ли они вообще когда-то? Если вы никогда не занимались и сразу поставили глобальные цели, абсолютно нормально, что физические нагрузки вызовут у вас сопротивление, отрицание и нежелание. Ведь организм не привык, и для него это будет стрессом. Важно давать себе время. В-третьих, если относиться к спорту как к чему-то обязательному, насиловать себя и принуждать, всё это очень быстро надоест. Необходимо осознавать потребности своего тела. В конце концов, цели всегда можно корректировать.

Фото: istockphoto.com

Что касается рекомендаций тренера, то Александр советует:

Не прыгать с места в карьер. Нагрузку (дистанцию, скорость бега) следует повышать постепенно и подбирать её в соответствии с состоянием здоровья, физической формой и тренировочными целями.

Контролировать нагрузку. Это можно делать как и по субъективным ощущениям — самочувствию, так и более объективными средствами вроде датчика ЧСС (частоты сердечных сокращений).