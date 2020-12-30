За время самоизоляции многие набрали пару лишних кило, а эти знаменитости, наоборот, похудели.

Время перемен: как изменились звёзды в 2020 году

Для многих карантин, сидячий образ жизни и дистанционная работа стали причинами лишних килограммов. Но для некоторых знаменитостей – мотивацией меняться к лучшему. Расскажем подробнее о самых невероятных преображениях уходящего года.

Не к лицу: как меняется внешность после похудения? Некоторые знаменитости, напротив, выглядят лучше в большем весе.

Кристина Агилера

Певица не теряла времени во время карантина. Она похудела на 38 кг за десять месяцев и сейчас удивляет поклонников вновь стройной фигурой. Чтобы сбросить вес, Кристине пришлось приложить немало усилий. Она придерживалась строгой диеты и регулярно тренировалась в спортзале.

Фото: instagram.com/xtina/

Баста

Осенью Василий Вакуленко похвастался в своём «инстаграме» невероятным преображением. За короткий срок ему удалось избавиться от 16 кг лишнего веса, и внешний вид артиста значительно изменился. И останавливаться на достигнутом он не собирается.

Фото: instagram.com/bastaakanoggano/

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Лолита

Артистка всегда отличалась пышными формами и неординарными образами. Но 2020 год принёс и в её жизнь радикальные изменения. После развода с мужем Лолита сменила имидж, похудела и значительно преобразилась.

Фото: РИА Новости

Питер Фачинелли

Актёр, известный многим по роли в «Сумерках», сбросил 14 кг во время режима самоизоляции. Он поделился свежими снимками в «Инстаграм», на которых очевидны результаты.

Фото: Getty Images/instagram.com/peterfacinelli/

По словам Питера, он много медитировал, читал и прислушивался к своему телу.

Преображение, достойное «Оскара»: правда или нет? А ты угадаешь, кто из звёзд действительно решился на эксперименты с собственным телом ради роли?

Максим Фадеев

Музыкальный продюсер поделился с поклонниками потрясающим результатом своей борьбы с лишним весом. Фадееву удалось сбросить 100 кг, и сейчас он просто неузнаваем. «Больше воды, меньше еды и больше движения!» – советует артист.

Фото: instagram.com/fadeevmaxim/

Адель

Преображение знаменитой американской певицы взорвало социальные сети. В 2020 году она сбросила 40 кг и превратилась в совершенно нового человека. Она сосредоточилась на физическом здоровье, и это стало её главной мотивацией для работы над телом.

Фото: Getty Images/instagram.com/adele/

Александр Морозов

Артист «Кривого зеркала» за год сбросил около 40 кг, что не могло не отразиться на его внешнем виде.

Фото: instagram.com/morozov_artist/

Александр признался, что диеты и тренировки не для него, поэтому он решился на гастрошунтирование (операцию по уменьшению объёма желудка).

Как певице Адель удалось похудеть на 40 кг? Она сделала это ради сына Поклонники любили артистку и в прежней форме, но это не повлияло на её волевое решение.

Ребел Уилсон

Популярность американской актрисы во многом объясняется её необычным образом и нестандартной фигурой. Лишний вес стал своего рода визитной карточкой Уилсон. Но в 2020 году из-за частых репетиций и недосыпа девушке удалось сбросить 20 кг.

Фото: Getty Images/instagram.com/rebelwilson/

Актриса заметно преобразилась и утверждает, что останавливаться на этом не планирует.