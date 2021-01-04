Россия вошла в тройку лидеров. Но надолго ли?

Рейтинг самых спортивных стран в мире. Считали в том числе результаты на соревнованиях

В среднем, человек занимается спортом как минимум раз в неделю. А теперь здоровый образ жизни стал не только полезным, но ещё и модным. Недавно эксперты составили рейтинг самых спортивных стран мира. Учитывали успехи на спортивных соревнованиях международного уровня, рейтинг FIFA, количество спортивных площадок и уровень вовлечённости населения в спорт.

Однако каждое государство славится ещё и своим национальным видом спорта, и достижениями на спортивных соревнованиях. Разбираемся, какие страны и по каким критериям возглавили топ.

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США

Самое большое количество стадионов – 367 и средний показатель в 56, 54 медалей на Олимпийских играх принадлежат США. А ведь ещё семь лет назад страна держалась на седьмом месте. Возможно, изменениям поспособствовало проведение в стране чемпионатов мира сразу по нескольким видам спорта.

Фото: istockphoto.com

Наибольшую популярность набирает американский футбол. В США самое меньше в процентном соотношении количество болельщиков традиционного футбола. Зато трансляции матчей баскетбольной лиги НБА собирают тысячи фанатов перед телевизорами.

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Россия

Второе место для России, пожалуй, закономерный результат. Несмотря на обширную территорию, страна неуверенно держится в лидерах. Ещё в 2018-м её обогнала в разы меньшая по площади Норвегия.

Наверняка, недавние допинговые скандалы повлияют на место страны в рейтинге в следующем году. Ведь из-за неудовлетворительных результатов антидопинговых тестов исполком WADA на четыре года отстранил Россию от участия в международных соревнованиях. Хотя средний показатель страны – 45, 67 медалей.

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Китай

В 2010-х страна нередко занимала лидирующие позиции в связи с тем, что провела сразу несколько крупных соревнований: Олимпийские, Паралимпийские Азиатские игры, Универсиаду. Поэтому и сейчас Китай держится на третьем месте.

Из наиболее развитых видов спорта многие наверняка слышали про борьбу ушу, цигун, тайцзицюань. Однако в стране популярны не только боевые искусства. Большая часть населения независимо от возраста ежедневно бегает и занимается йогой.

Германия

Согласно статистике, у восьми из десяти немцев есть велосипед, что делает высоким общий спортивный уровень страны. Более того, сборная Германии – трёхкратный обладатель Кубка мира по футболу и дважды – страна-хозяйка чемпионата. По результатам всех Летних Олимпиад Германия также держится на четвёртой позиции.

Фото: istockphoto.com

Старейший и популярнейший вид спорта здесь – большой теннис. В Германии самое большое количество теннисных организаций во всём мире, среди жителей страны насчитывается почти два миллиона их членов.

Франция

Франция преуспела сразу в нескольких видах спорта: сборная по футболу – действующий чемпион мира, национальная команда по регби – обладатель сразу нескольких наград, одна из самых успешных в мире, не пропустившая ни одного Чемпионата мира.

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Во Франции также распространён сноубординг на Альпах, национальная командная игра Петанк, а также велосипедные турниры. Страна не пропустила ни одних Олимпийских Игр и будет принимать соревнования в 2024 году в Париже.