Рейтинг самых спортивных стран в мире. Считали в том числе результаты на соревнованиях

В среднем, человек занимается спортом как минимум раз в неделю. А теперь здоровый образ жизни стал не только полезным, но ещё и модным. Недавно эксперты составили рейтинг самых спортивных стран мира. Учитывали успехи на спортивных соревнованиях международного уровня, рейтинг FIFA, количество спортивных площадок и уровень вовлечённости населения в спорт.
Однако каждое государство славится ещё и своим национальным видом спорта, и достижениями на спортивных соревнованиях. Разбираемся, какие страны и по каким критериям возглавили топ.
Самое большое количество стадионов – 367 и средний показатель в 56, 54 медалей на Олимпийских играх принадлежат США. А ведь ещё семь лет назад страна держалась на седьмом месте. Возможно, изменениям поспособствовало проведение в стране чемпионатов мира сразу по нескольким видам спорта.
Фото: istockphoto.com
Наибольшую популярность набирает американский футбол. В США самое меньше в процентном соотношении количество болельщиков традиционного футбола. Зато трансляции матчей баскетбольной лиги НБА собирают тысячи фанатов перед телевизорами.
Второе место для России, пожалуй, закономерный результат. Несмотря на обширную территорию, страна неуверенно держится в лидерах. Ещё в 2018-м её обогнала в разы меньшая по площади Норвегия.
Наверняка, недавние допинговые скандалы повлияют на место страны в рейтинге в следующем году. Ведь из-за неудовлетворительных результатов антидопинговых тестов исполком WADA на четыре года отстранил Россию от участия в международных соревнованиях. Хотя средний показатель страны – 45, 67 медалей.
Фото: istockhoto.com
Китай
В 2010-х страна нередко занимала лидирующие позиции в связи с тем, что провела сразу несколько крупных соревнований: Олимпийские, Паралимпийские Азиатские игры, Универсиаду. Поэтому и сейчас Китай держится на третьем месте.
Из наиболее развитых видов спорта многие наверняка слышали про борьбу ушу, цигун, тайцзицюань. Однако в стране популярны не только боевые искусства. Большая часть населения независимо от возраста ежедневно бегает и занимается йогой.
Германия
Согласно статистике, у восьми из десяти немцев есть велосипед, что делает высоким общий спортивный уровень страны. Более того, сборная Германии – трёхкратный обладатель Кубка мира по футболу и дважды – страна-хозяйка чемпионата. По результатам всех Летних Олимпиад Германия также держится на четвёртой позиции.
Фото: istockphoto.com
Старейший и популярнейший вид спорта здесь – большой теннис. В Германии самое большое количество теннисных организаций во всём мире, среди жителей страны насчитывается почти два миллиона их членов.
Франция
Франция преуспела сразу в нескольких видах спорта: сборная по футболу – действующий чемпион мира, национальная команда по регби – обладатель сразу нескольких наград, одна из самых успешных в мире, не пропустившая ни одного Чемпионата мира.
Во Франции также распространён сноубординг на Альпах, национальная командная игра Петанк, а также велосипедные турниры. Страна не пропустила ни одних Олимпийских Игр и будет принимать соревнования в 2024 году в Париже.