«Вулкан, который не погаснет»: история особенной спортсменки Ксении Бяховой

Существует немало стереотипов о профессиональном спорте. Иногда кажется, что попасть туда крайне сложно и под силу далеко не всем, тем более — далеко не всем людям с особенностями развития. Однако Специальная Олимпиада уже который год снова и снова доказывает, что это не так. Спорт — это ежедневное преодоление трудностей и собственных переживаний, а также покорение новых вершин. Он объединяет миллионы людей по всему миру, а главное — в нём найдётся место для каждого. Ведь одна из главных особенностей спорта — инклюзия.

В совместном проекте «Чемпионата» и Coca-Cola в России поговорим о Специальной Олимпиаде и юнифайд-соревнованиях и расскажем историю профессиональной инклюзивной спортсменки Ксении Бяховой и её тренера Михаила Артамонова.

Немного теории: что такое Специальная Олимпиада, юнифайд-соревнования и как здесь оказалась Coca-Cola?

Спорт помогает сплотиться, казалось бы, совершенно разным людям. Инклюзия даёт возможность каждому с особенностями физического и интеллектуального развития вести активный образ жизни, путешествовать и участвовать в соревнованиях наравне со всеми.

Инклюзия (от англ. «включение») – процесс включения всех людей в активную общественную жизнь.

Фото: Предоставлено Специальной Олимпиадой

С 1968 года компания Coca-Cola является партнёром-основателем Специальной Олимпиады, а с 2015-го это движение активно поддерживает Coca-Cola в России. Вместе они организуют международные спортивные соревнования для людей с особенностями интеллекта. В рамках программы атлеты могут выступать как в зимних, так и в летних видах спорта. Кроме того, спортсменов не разделяют по национальной принадлежности, поэтому командного зачёта на Специальной Олимпиаде не существует. А ещё не бывает проигравших, ведь в каждом дивизионе соревнуются не более восьми участников, а мест на пьедестале тоже восемь.

Это интересно! За время существования организации к специальному олимпийскому движению присоединились более 3 млн человек из 180 стран мира. В 2022 году Специальная Олимпиада впервые пройдёт в нашей стране. Всемирные зимние игры состоятся в Казани, а Coca-Cola в России станет официальным партнёром соревнований.

Одна из важных задач Специальной Олимпиады — организация инклюзивных соревнований, например, юнифайд-матчей, когда в одной команде играют люди с особенностями развития и без. За последние несколько лет в России прошло более 10 юнифайд-матчей по футболу. Кроме спортсменов в них участвовали знаменитые актёры и певцы, политики и бизнесмены — все, кто хочет показать, насколько важно активное включение людей с особенностями развития в жизнь общества.

Фото: Предоставлено Специальной Олимпиадой

Кроме того, с 2018 года традиционный Рождественский караван Coca-Cola проводится в инклюзивном формате. А в 2020 году его впервые организуют в онлайне. В рамках программы компания переведёт 1 млн рублей в благотворительные фонды «Антон тут рядом», «Гольфстрим», «Дом Роналда Макдоналда» и «Солнечный город». Любой желающий может увеличить эту сумму, подписавшись на аккаунт Рождественского каравана в «Инстаграме» до 30 декабря. За каждого подписчика Coca-Cola в России перечистит на благотворительность дополнительные 10 рублей.

Может каждый. Как развивается инклюзивный спорт в России Специальная олимпиада, юнифайд-матчи и другие социальные инициативы. Давайте помогать вместе.

Ксения Бяхова: «Спорт – это жизнь наша и здоровье»

Спорт — это история про равные возможности, покорение новых вершин и неизменное стремление к цели. А кто, как не инклюзивные спортсмены, знает больше о ежедневном преодолении себя? Легкоатлетка Ксения Бяхова, абсолютная чемпионка по бегу на снегоступах на дистанциях 800 и 1600 метров и неоднократная чемпионка России по лёгкой атлетике в беге на 1500 и 3000 метров, на собственном примере показывает, что спорт — это не привилегия, а образ жизни, доступный каждому.

С самого детства Ксения была очень активной, особенно ей нравилось бегать. Но дальше обычного увлечения дело не заходило. В 18 лет девушка переехала во взрослый интернат, где познакомилась с тренером Михаилом Артамоновым. Тогда-то и начался её путь к профессиональному спорту.

«В детстве мне в большинстве своём нравилось бегать, играть в пионербол, волейбол. А потом я уже выбрала именно тот спорт, который мне был профессионально нужен, — лёгкая атлетика, чтобы в Специальной Олимпиаде участвовать, выезжать на соревнования, получать медали и удовольствие.

Фото: Из личного архива героини

Но было и такое, что меня отговаривали, говорили бросить спорт: ”Он тебе не нужен“. А я отвечала: ”Нет, я хочу быть профессионалкой, ездить хочу [на соревнования], мне это нравится, потому что спорт — это жизнь и здоровье наше“. Не знаю, может быть, завидовали мне, что я выезжать начинаю, что у меня всё получается».

Ксении не раз приходилось сталкиваться с трудностями, но ей удавалось успешно их преодолевать. Даже когда казалось, что всё идёт против неё.

«У нас должны были быть соревнования по снегоступам, а так получилось, что не было снега там, где надо было тренироваться. Но я всё же готовилась: бегала на беговой дорожке с утяжелителями, плавала с утяжелителями, работала со жгутами».

Начинала Ксения с коротких дистанций, но постепенно перешла к более длинным.

«Тренер начал ставить меня на дистанции 400 метров – получались, потом я перешла на 1500 метров – тоже получались. Я маленькая, и мне надо бежать только на такие длинные дистанции, потому что и выносливость есть, и скорость».

Тренируется спортсменка ежедневно: одно занятие днём – разминочное, а второе вечером – самое сложное.

«Во время тренировок используем утяжелители – на руки, на ноги, надеваем специальную маску, ограничивающую кислород. Иногда бегаю с парашютами – они тормозят движения. Чтобы мне не было скучно, тренер всегда придумывает что-то новое.

Бывает, что на тренировку не хочется. Но я себя заставляю: надо идти, надо тренироваться, делать, как тренер говорит. Прихожу, даже когда у меня давление. Но Михаил Олегович (тренер Ксении – прим. «Чемпионата») всегда такое замечает и отправляет отдыхать».

Фото: Из личного архива героини

Во время подготовки к соревнованиям Ксении особенно нравятся сборы. Там она встречается со своими друзьями-спортсменами со всей России и тренируется вместе с чемпионами мира.

«Благодаря спорту у меня очень много друзей появилось. Меня даже все тренеры знают. Когда бегу на соревнованиях, поддерживают со всех уголков России».

К 28 годам у спортсменки немало медалей и наград, но главной победой, по её словам, стало призовое место в забеге на 1600 метров на снегоступах на Всероссийских играх в Йошкар-Оле.

«Такую дистанцию девушкам пробежать очень сложно, и были заявлены только мальчики. Мы с тренером посовещались и решили, что всё-таки побегу [с ними]. В итоге я заняла второе место».

Ещё одно значимое для Ксении достижение — дистанция в 10 км. Её девушка покорила на соревнованиях в Екатеринбурге. Хотя в таком забеге она участвовала впервые, удалось выбежать из 45 минут. Но останавливаться на достигнутом спортсменка не собирается. В ближайших планах — получить звание кандидата в мастера спорта, попасть на Всемирные Олимпийские игры Специальной Олимпиады и… пробежать марафон!

«Начинающим спортсменам я посоветую только одно: тренируйтесь, не бросайте спорт и прислушивайтесь к тренеру!»

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Михаил Артамонов: «Я поражаюсь их упорству, но благодаря этому результат и получается»

Михаил Артамонов – тренер Специальной Олимпиады со стажем 28 лет, 14 из которых он занимается с людьми с особенностями развития. Об организации он узнал почти случайно. Побывав на соревнованиях Специальной Олимпиады, мужчина и сам решил к ней присоединиться.

«Когда меня позвали работать в наш интернат, буквально через полгода мне предложили поучаствовать в соревнованиях Специальной Олимпиады, которые в Москве были. Ребятишки мои отобрались, и мы поехали в Йошкар-Олу. Это были первые мои большие соревнования — никакого опыта в Специальной Олимпиаде тогда не было, я и правил толком не знал. Но получил столько впечатлений: я привёз ребят, атлетов тяжёлой категории, и они заняли места: и золото привезли, и бронзу. Так получилось, что Москва долгое время не ездила на эти соревнования. А тут мы возвращаемся все в медалях. Естественно, сразу начали штудировать правила и всерьёз взялись за подготовку».

Фото: Из личного архива героя

В работе с особенными спортсменами важен индивидуальный подход. Но ведь это залог успеха в случае с любым атлетом, считает Михаил.

«Всё очень индивидуально. На кого-то прикрикнуть даже нельзя, поскольку чуть-чуть голос повысишь, и тут же человек теряется. А кому-то, наоборот, команда в повышенном тоне нужна, чтобы дошло. Я компоную группы, чтобы по характеру дети подходили друг другу, не было трений внутри секций. Молодых к старшим присоединяю, чтобы они у взрослых опыт перенимали. А трудности? Не скажу, что есть. Наши воспитанники чувствуют, что вы отдаёте им всё, и, как губка, это впитывают и вам возвращают. Я поражаюсь их упорству, но благодаря этому результат и получается».

Занятия с атлетами с особенностями развития требуют от тренера гибкости и быстрой реакции. Нужно уметь подстраиваться, на ходу корректировать план тренировки и находить общий язык с подопечными. Но одного образования для этого недостаточно.

«Это должно исходить от человека. Вы можете иметь хоть десять образований, но не найдёте подход к нашим ребятишкам. А может человек прийти условно «с улицы», стать воспитателем и ребятишки к нему потянутся, несмотря на отсутствие педагогического образования. Но учиться всё-таки надо».

На самом деле разница между спортсменами с особенностями развития и без не так велика, как принято считать. Способности и потенциал есть у всех, что наглядно можно увидеть во время юнифайд-соревнований.

«Когда спортсмены в одной форме, не чувствуется разницы. Даже мы — те, кто работает в этой сфере — иногда затрудняемся определить, кто в чужой команде партнёр, а кто атлет. В целом, соревнования по юнифайд-системе — очень важная программа не только для ребят, но и для общества. Когда я только начинал 15 лет назад, у людей отношение было немножко предвзятое. А вот по прошествии этих лет реагируют совсем по-другому, сразу находятся добрые люди, которые действительно хотят помочь по мере своих возможностей. Сейчас это совсем другая история, думаю, во многом благодаря программе Специальной Олимпиады».

Фото: Предоставлено Специальной Олимпиадой

Спорт действительно помогает детям с особенностями развития найти своё место в общество и лучше социализироваться.

«Они общаются и на соревнованиях, и после, хорошо влияют друг на друга. А благодаря системе дивизионов соперничают с равными себе по силам. Это очень важно и помогает им почувствовать свою значимость. Когда дети надевают форму сборной, отбираются и едут на международные соревнования, несут ответственность за всю страну. Вы бы видели, какие они гордые, когда идут с надписями ”Россия“, медалями звенят».

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Ксения — яркий пример того, как спорт может изменить жизнь. В 2011 году она взяла первое «золото» в лёгкой атлетике, а сегодня у неё с полсотни медалей и звание КМС на подходе.

«Немаленькую роль играет и характер. Ксения — это огонь, вулкан. Иногда на него можно плеснуть воды и пойдёт пар, но сам вулкан не погаснет — только горячо становится. Хорошо, что она всю энергию направляет в спорт, в нужное русло. Для неё сублимация через спорт — это прекрасно».